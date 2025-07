Esculturas fuera y dentro de la nave para un "museo vivo": así será el Espai Valdés en el Parc Central

El mapa cultural valenciano está en plena revolución. Al futuro 'museo' Sorolla con fondos de la Hispanic Society que está por llegar, se suma el Espai Valdés, que el Ayuntamiento levantará en el muelle 3 del Parc Central. La alcaldesa de València, María José Catalá, y Regina Valdés, hija de Manolo Valdés, han firmado esta mañana en el Salón de Cristal del Ayuntamiento el protocolo de intenciones del espacio dedicado al artista en el Parc Central.

Según ha adelantado Catalá en la presentación del proyecto, el futuro Espai Valdés contará con una treintena de obras de grandes dimensiones, que estarán tanto dentro como fuera de la nave para que "inviten a pasar al interior de la nave": "será un parque dentro de otro parque", ha dicho Catalá. La idea es que las piezas que se exhiban en el muelle 3 vayan cambiando para que sea un "espacio vivo" y se puedan exponer tanto esculturas de la colección de artista, algunas nuevas realizadas para este proyecto así como otras que están prestadas.

Durante el acto de presentación -que ha contado con representantes del gobierno municipal y la corporación, así como de varias instituciones culturales valencianas como el Consell Valencià de Cultura, el Museo de Bellas Artes, el IVAM, la Fundación Bancaja, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana o la Academia de Bellas Artes-, Regina Valdés ha destacado la implicación de su padre en el proyecto, hasta el punto de que es quien está 'comisariando' la exposición, además de seguir de cerca la transformación del muelle del Parc en espacio expositivo. "Está encantado", ha señalado Regina Valdés.

Catalá ha señalado que en septiembre u octubre se presentará la licitación del proyecto para que se pueda intervenir en el muelle 3 a lo largo de 2026, con la intención de que el Espai Valdés esté abierto al público a finales de ese año o principios de 2027.

Claves del proyecto

El Espai Valdés se ubicará en el muelle 3 del Parque Central

El espacio contará con 30 obras de Manolo Valdés, entre ellas sus célebres 'meninas' y otras piezas inéditas

El acceso será gratuito

El depósito de las obras será por 10 años, prorrogable por plazos sucesivos de 5 años

El presupuesto inicial del proyecto es de un millón de euros

La previsión es inaugurar el espacio a finales de 2026 o principios de 2027

Manolo Valdés (València, 1942) creó y formó parte del Equipo Crónica junto con Rafael Solbes hasta la muerte de este en 1981. A partir de este momento trabajó solo, primero en València, Madrid y Nueva York, ciudad en la que reside actualmente. En su carrera individual, Valdés ha desarrollado un estilo personal que, si en un primer momento mantuvo una estrecha relación con la pintura y el lenguaje empleado por Equipo Crónica, pronto adquirió un perfil singular. En los primeros años de su trayectoria, heredero todavía de algunos presupuestos fundamentales del 'pop art', trabajó pictórica y escultóricamente sobre imágenes artísticas que pertenecen tanto a la tradición de la historia del arte de los siglos XVI y XVII como a las vanguardias contemporáneas.

Su obra está presente en numerosas colecciones y museos como el IVAM, Museo Guggenheim de Bilbao, Kunstmuseum de Berlín, The Metropolitan Museum of Art y Museum of Modern Art de Nueva York, Hispanic Society de Nueva York, Centre Georges Pompidou de París, Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano Valladolid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museum of Fine Arts Houston de Texas, en el Vatican Museum de Roma o el Centro de Arte Hortensia Herrero.