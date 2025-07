Guillaume Kientz, director de la Hispanic Society: "El préstamo de los Sorolla nos ayudará a renovar nuestra sede en Nueva York"

¿Qué supone el desembarco de la Hispanic Society y sus Sorolla en València?

En un gran honor para nosotros tener un lugar aquí en España, en València, para enseñar nuestra colección de Sorolla. La elección de València es la más lógica y la mejor. Así que estoy superfeliz.

¿Llegaron a barajarse otras opciones que no fueran València?

No, para Sorolla nunca habríamos aceptado algo que no fuera su ciudad. Es una excepción que hacemos porque estamos en València, lo natural es que Sorolla se enseñe en su propia ciudad.

València no solo será un lugar de exhibición, sino una nueva sede de la Hispanic. ¿Qué significa eso?

Este nuevo espacio es una vitrina para nuestra colección, una casa y una vivencia permanente en Europa. No es una casa de verano, sino un hogar permanente. Archer Huntington (fundador de la Hispanic Society of America y mecenas de Sorolla) quería establecer puentes permanentes entre España y Estados Unidos, así que estamos cumpliendo su sueño teniendo una presencia física en ambos lugares.

"Nosotros buscábamos un lugar para nuestros Sorolla y Valencia buscaba Sorollas, así que teníamos que hablar" Guillaume Kientz — Director de la Hispanic Society

¿Cómo nace el acuerdo con la Generalitat? Han sido dos años de negociaciones.

Han sido conversaciones entre las dos partes. Como director y curador de arte me di cuenta de que en la Hispanic tenemos muchos Sorolla que no tenían un espacio de nivel para mostrarlos y que se conocieran por la gente. Y también me di cuenta de que València no tenía un lugar para Sorolla. Nosotros buscábamos un lugar para Sorolla y València buscaba los Sorolla, así que teníamos que hablar. Fue inicialmente una conversación informal con la Generalitat, que se convirtió en una idea, una ilusión y ahora la estamos concretando.

¿Y no es un problema para la Hispanic de Nueva York desprenderse de un patrimonio tan importante como 200 obras y objetos personales de Sorolla?

No, porque no nos desprendemos de nada. Nosotros venimos a València con las obras. El Palacio de Comunicaciones será Hispanic Society Collection Sorolla Valencia. No es otra casa, es nuestra casa. Es la casa común que hacemos con la sociedad valenciana. No cambia nada.

"Vendrán muchos más turistas"

Ustedes le prestan las obras a la Generalitat, que no solo les paga 1,15 millones al año por ellas y además les habilita un espacio para su sede.

Legalmente, es un préstamo, pero es como tener otro edificio en València. Y forma parte una estrategia global, que llamamos “Hispanic Society Global”, y ya estamos hablando con posibles socios en Miami y Los Ángeles para desarrollar acuerdos como el de València. Tenemos una colección muy grande, no solo de Sorolla, y no queremos que se quede solo en Nueva York. Su importancia es internacional y hay que aprovechar oportunidades como estas. ¿Cuántos turistas norteamericanos vienen cada año a València? Muchos. Pues ahora van a venir muchos y muchos más.

¿Que ustedes trasladen sus Sorolla desde Nueva York a cambio de un canon anual tiene que ver con los problemas económicos que arrastra su entidad?

No. Por supuesto, la oportunidad de obtener dinero nos va a ayudar, no para el funcionamiento, que ya tenemos un presupuesto equilibrado, pero sí para la renovación del museo. No estamos vendiendo la colección, sino desarrollándola. Nuestra colección se abre, se desarrolla, se dinamiza. Yo estuve diez años en el Louvre como curador de arte y vi un museo que abría un espacio en Abu Dabi. En España también hay un Pompidou en Málaga… Son cosas que hacen los museos para expandirse. La Hispanic nunca lo había hecho, pero yo he llegado con otra cultura porque es lo que en Estados Unidos llamamos un “win win”: ganamos todos.

"La idea de nuestro proyecto en València es a largo plazo, pero, evidentemente, nada en la vida es permanente" Guillaume Kientz — Director de la Hispanic Society

¿Esperan permanecer aquí más de los 15 años de los que se ha hablado?

El ámbito serían 15 años, que legalmente han de renovarse cada cuatro años. La idea es que sea a largo plazo, pero, evidentemente, en la vida no hay nada permanente.

¿Qué obras destacaría de las que se verán en València?

Los bueyes, los retratos… La colección va a mostrar las múltiples facetas de Sorolla como pintor, y también a través de los bocetos de Visión de España su genio creativo, que también me parece muy importante. Se va a entender cómo concibió esta joya que se quedará en Nueva York.

"Volver a mover 'Visión de España' no sería ético"

Vienen los bocetos, pero no los paneles. ¿Por qué?

Es que no sería ético. Se hizo una vez entre 2007 y 2010 cuando se reformó la sala en la que se exhiben en Nueva York. Pero la sala ya está reformada, está perfecta y ya no hace falta moverlos de allí. "Visión de España" es como el "Guernica" o las "Meninas", la gente tiene que ir a verlas a donde están, no al revés.

Su colección tiene más cosas además de los Sorolla. ¿Vendrán también?

Este nuevo acuerdo inaugura años de colaboraciones entre la Generalitat y la Hispanic. Sorolla será una puerta para más cosas, pero lo hablaremos en el futuro.

¿Qué papel ha jugado la empresa Light Art Exhibitions en esta operación?

Son profesionales de gestionar este tipo de exposiciones. Estamos hablando de un espacio museístico y una exposición a largo plazo y nos ayudan en eso.

"Los directores artísticos seremos Blanca Pons-Sorolla y yo. Y Art Light Exhibitions se encargará de la gestión del día a día"

¿Y la museografía?

La estoy estudiando yo con Blanca Pons-Sorolla. Estamos haciendo la selección de obras, las secciones… Hay obras que no podrán exponerse de forma permanente, por lo que estamos discutiendo cómo podrán ir rotando y diseñando un plan para que todo se vean bien. Y además, como ha dicho Blanca, también queremos que sea un centro de investigación, donde se hagan conferencias y ponencias.

¿Tendrá su propio director o directora?

La directora artística será Blanca por parte de la Generalitat y yo por parte de la Hispanic y estaremos al frente de un equipo que va a hacer Light Art Exhibitions para gestionar el lugar cada día.

¿Qué es lo que más le atrae del Palacio de las Comunicaciones?

Que es coetáneo de Sorolla, que se hizo dos años antes de la muerte del artista y que tiene una ubicación increíble. En esa época los edificios se concebían de tal manera que puede adaptarse perfectamente al proyecto que tenemos para exhibir las obras de Sorolla. No habrá problema.

¿Se ha buscado ya casa en València?

Tengo que empezar cuanto antes, antes de que suban los precios. Al menos no será tan caro como Nueva York o como Madrid.