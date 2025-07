Amores de verano

Ay, los romances veraniegos, una delicia tan propia del estío como las olas de calor, las reposiciones televisivas, los hongos piscineros y las picaduras de elija usted el bicho. Esos amores que se extinguen por definición en cuanto se acaban las vacaciones y que dejan en sus protagonistas el más bello de los recuerdos, pese a que todos terminan entre llantos y amarguras. La culpa de esta disfunción cognitiva la tiene, como en tantas otras cuestiones que afectan a la psique moderna, la industria cultural de matriz anglosajona.

Muchas son las películas y canciones que han usado este tipo de ardientes y fugaces relaciones como material de primera calidad para comernos el coco. Films como “Verano del 42”, “Grease”, “Dirty Dancing”, “Mi Chica” y tantos otros. Coplas como “Summer of ‘69” de Bryan Adams, “Amor de verano” del Dúo Dinámico, “Días de verano” de Amaral, “Ocean Avenue” de Yellowcard o “Summer Skin” de Death Cab For Cutie. Y digo yo, para qué contarles los amoríos de otros. Les cuento los míos, que me los conozco mejor y así nos reímos un rato.

Sucedió en el FIB de 1997, cuando la tempestad derribó el escenario sobre Urusei Yatsura. Llevábamos saliendo unas pocas semanas pero yo estaba perdidamente enamorado de ella desde hacía meses. La tormenta nos pilló separados y, como todavía no había móviles para localizarnos, nos perdimos la pista durante las horas siguientes. La organización habilitó lugares para que pasáramos la noche y, por la mañana, pude llegar hasta el camping donde teníamos la tienda de campaña, destruida por el vendaval y el barro. Al no encontrar ni rastro de mi chica hice lo que cualquier persona cabal hubiera hecho: llamar a la Guardia Civil para denunciar su desaparición. Después de una instructiva pero infructuosa charla con aquel agente, y presa de una terrorífica crisis de ansiedad, decidí acercarme por el botiquín del campamento a explicar mi delirio y a preguntar si la habían visto por allí. Vaya, otro indie pasado de rosca mendigando trankimazin después de una noche de aúpa, pensaron. Yo me hice con un montón de calderilla y me apoderé de una cabina telefónica desde la que llamar a los hospitales de la zona.

Poseído por la desesperación de mi repentina viudedad, cogí mi supercinco y peiné calles, playas y rincones desde Benicàssim hasta Oropesa. Aquella tarde volví completamente agotado a la tienda para ir recogiendo los restos del naufragio. Al cabo de un rato, sorpresa, apareció por allí con un chaval. Situación violenta. Quién es este grijander, le preguntó el nota refiriéndose a mí. La vuelta a casa fue incómoda y silenciosa, sobre todo después de mostrarme como un psicópata al explicarle mis maniobras de ese día. No volvió a llamarme y cuando volví a saber de ella, años más tarde, no hablamos del asunto.

Diez años después volví a probar suerte, enamorado de nuevo como un verraco. Un romance veraniego de libro, a caballo entre Mallorca y València. El glamur de los besos de aeropuerto, la sensación agridulce tras cada despedida, puestas de sol fascinantes, restaurantes con encanto, noches infinitas, playas maravillosas y calas recónditas donde amarnos con pasión. Pero por encima de todo el oropel del melodrama y sus fabulosos escenarios estaba la ilusión por haber encontrado un alma gemela y la confianza en un futuro común. Oigan, que estuve a punto de irme a vivir a la isla y enrolarme en un pesquero.

Al final, nada de nada. Un cambio de plaza en su trabajo la desbarató. Es lo que me imagino. Tampoco lo sé cierto porque, al acabar un FRA, aquel festival que se celebraba en Alaquàs y que trajo a Teenage Fanclub, Charlatans y Yo La Tengo entre otros, ella corrió un telón de silencio sobre nuestra relación. Después de varios días sin que me contestara a las llamadas o me devolviera las docenas de mails que le envié, con un cambio de domicilio de por medio y sin ninguna amistad en común, yo hice lo que mejor se me da: llamar a la Guardia Civil para ver si la localizaban y a varios hospitales de las islas por si la habían ingresado. Muchos años después nos volvimos a ver pero no comentamos aquel episodio.

Aprendí de todo ello, no crean. Dejé de ir a festivales durante lustros y me busqué novias más habladoras. Lo de llamar a la Guardia Civil ante cualquier contrariedad, eso no ha habido manera de arreglarlo. Hale, que tengan un verano lleno de amor, nos vemos en septiembre.