Así es el valenciano que Mompó impulsará desde la diputación: “Queremos ‘vacacions’ y no ‘vacances’”

El miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y filólogo Abelard Saragossà ha cuestionado con contundencia el actual sistema de acentuación del valenciano normativo, vigente desde las Normes de Castelló de 1932, por considerarlo incoherente, excesivamente complejo y alejado del uso real de los hablantes. Según Saragossà, este sistema oficializado por la misma Acadèmia de la que es miembro, tiene varias “reglas elitistas” que “hacen padecer inútilmente a los hablantes”, presentan el valenciano “como una lengua muy difícil: incomprensible” y “ni favorece ni impulsa el uso” del idioma. “Más bien, al contrario”, asegura el experto.

“La lengua es del pueblo que la habla, y los gramáticos deben estar a su servicio”, ha sentenciado este lunes Saragossà en la presentación de su libro “Sistema d’accentuació (Valencià, Castellà, Italià, s. XIX-XX)" con el que la Diputació de Valencia recupera su histórica Biblioteca de Filologia Valenciana del Institut Alfons el Magnànim (IAM). Una colección que, según ha anunciado su director, el sacerdote y filólogo Antoni López Quiles, nace “para reconciliar a los valencianos con su lengua”, lejos de la “presión de Cataluña”, y de los “factótums políticos, culturales y mediáticos que se atrincheran en la destrucción del valenciano”.

"El camino del medio"

Y junto a Saragossà y López Quiles, un político: el presidente de la diputación, Vicent Mompó (PP), que ha defendido la apuesta de la corporación a través de su editorial (la IAM) por un modelo de valenciano que va por “el camino del medio, de consenso y equilibrio”, respetando tanto a la universidad como al uso popular de la lengua. “El valenciano no es de izquierdas ni de derechas, es patrimonio común y la lengua de nuestro pueblo”, dijo. “Así debe enseñarse y así debe transmitirse: con orgullo”.

La nueva colección del Magnànim, nace —según Mompó— con voluntad de “pensar, escuchar y dialogar con humildad”. Durante su intervención, el presidente provincial ha alabado el trabajo de Saragossà, al que ha calificado como una figura “valiente” cuya obra “analiza, interpela y construye”.

En septiembre, por cierto, está previsto que se publique también en esta misma colección el estudio de Saragossà sobre la toponimia de València en el que el consistorio ha basado su decisión de oficializar la doble denominación “Valéncia/Valencia”. Una decisión que, tal como anunció Mompó, también seguirá próximamente la diputación.

Una lengua "del pueblo"

Con la apuesta que, con esta colección, hace la diputación por el modelo valenciano “de tercera vía”, Mompó ha defendido este lunes una visión integradora del valenciano como lengua “del pueblo y para el pueblo”. El presidente provincial ha reivindicado que el valenciano “no se salvará desde el conflicto ni la trinchera”, sino gracias a quienes lo usan, lo enseñan y lo aman.

“En los últimos años -ha asegurado el político popular- las políticas lingüísticas han sido un fracaso. El uso cotidiano del valenciano no ha aumentado. Las leyes no han conectado con la realidad de los pueblos y de las ciudades. Se ha legislado mucho, pero se ha escuchado poco, y esto ha generado desconexión, desafección e incluso rechazo”.

Frente a las posturas más academicistas, el presidente provincial ha defendido que el uso real de la lengua en la calle también debe ser tenido en cuenta. “Queremos escuchar vacacions y no vacances, arreplegar y no recollir, gasto en lugar de despesa o eixir y no sortir”, ha proclamado. Mompó también ha recalcado que su objetivo es que “los pueblos se sientan cómodos utilizando el valenciano” y que se fomente su uso real, sin imposiciones ni exclusiones.

Presentación de "Sistema d'Accentuació" y de la colección Biblioteca de Filologia de la Diputació de Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

Un modelo "inaplicable"

Por su parte, en la presentación de “Sistema d’accentuació”, Saragossà ha arremetido que el modelo oficial establecido por la AVL, ya que “está lleno de excepciones que lo hacen inaplicable incluso para estudiantes universitarios de filología”. Según Saragossà, este sistema, basado en la propuesta de Pompeu Fabra, fue diseñado “para diferenciarse del castellano” y parte de una “desconfianza hacia los hablantes” que ha derivado, a su juicio, en “actitudes elitistas que pueden desembocar en totalitarismo”.

Entre sus propuestas, Saragossà plantea una simplificación que permita aplicar las reglas de acentuación de forma intuitiva para cualquier valencianohablante "con una cultura media", volviendo a criterios anteriores a la reforma fabriana, como los existentes en 1890.

Saragossà ha defendido que su trabajo no supone una enmienda a la AVL, sino una aportación crítica y necesaria. “Investigar las normas y su grado de asimilación debería ser la base del trabajo de cualquier académico”, explicó. En este sentido, el filólogo ha recalcado que la AVL debe actuar como una institución científica, no política, y que el camino para resolver las discrepancias normativas es “mediante estudios rigurosos y publicaciones abiertas al debate público, no informes cerrados ni posiciones ideológicas”.

La unidad de la lengua

En cuanto a la unidad de la lengua, Saragossà aclaró que esta colección no se inscribe ni en un planteamiento secesionista ni en una defensa acrítica de la unificación, sino que responde a criterios de investigación: “Cada libro tendrá su objeto de estudio y deberá ser evaluado en función de su coherencia, no de su alineamiento ideológico”.

Además, advirtió que actualmente en la sociedad valenciana coexisten tres modelos lingüísticos: el de la AVL, el de las universidades y el del Consell de la RACV, algo que ha considerado insostenible. “Para resolver esa fragmentación, hace falta investigación y diálogo. No podemos seguir décadas con normas que nadie investiga ni evalúa en su aplicación real”, ha afirmado.