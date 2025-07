Celso Albelo, tenor: "Hay que invertir para que el joven curioso se enamore de la magia de la ópera"

¿Cómo va a ser su participación en el Festival Lírico Ópera Benicàssim?

Estoy feliz de inaugurar la XVII edición del festival, un certamen que lleva años consolidado en la nutrida oferta musical mediterránea. Junto a Juan Francisco Parra al piano, con quien llevo colaborando desde el inicio de mi carrera, ofreceremos un programa diferente, en la línea del festival: una primera parte de autores españoles (con especial acento canario incluyendo música de Teobaldo Power, Antonio González Santamaría o Néstor Alamo) y sudamericanos (grandes canciones de siempre de compositores como Carlos Guastavino, Alfonso Esparza o Augusto Brandt). La música canaria ha experimentado influencias de la sudamericana, especialmente a través de la migración de canarios a América y su posterior retorno, un precioso viaje de ida y vuelta que propició melodías impresionantes que llevo en mi adn y que procuro incluir en los recitales que ofrezco alrededor del mundo. En la segunda parte cantaré romanzas de zarzuela, un género que está teniendo un éxito sin precedentes fuera de nuestras fronteras, y que es siempre garantía de éxito. Acabo de cantar 'La tabernera del puerto' en Polonia y el teatro se venía abajo con la respuesta del público. Será un programa que gustará, estoy seguro.

¿Cómo ha evolucionado su trayectoria?

Estoy viviendo un momento con muchos proyectos que asumo tranquilo, porque disfruto de cada paso; los primeros años de carrera suelen ser intensos, a menudo trepidantes, y la suerte de llevar veinticinco años sobre los escenarios es que aprendes a ir directo a la esencia, a la música, al arte en sí mismo, y ver con perspectiva y satisfacción los sueños cumplidos. Por este motivo creo que la evolución de mi trayectoria ha sido muy lógica, natural, en continuo aprendizaje, tratando de aportar algo a todo lo que hago.

Es reconocido, sobre todo, por su trayectoria en el bel canto. ¿Cree que esa ‘experiencia’ le ha encasillado en determinados roles?

El bel canto me ha dado muchas alegrías y ha sido una escuela; me sigue haciendo feliz porque es un repertorio que no he abandonado, pero mi voz y mi temperamento artístico me ha ido pidiendo transitar otros caminos dando la bienvenida a compositores como Verdi -del que ya venía interpretando algunos roles desde hace años (Il Duca, Alfredo, Riccardo), pero ahora he incorporado otros (Macfuff, Manrico)- o Puccini, del que he gozado enormemente metiéndome en su universo con personajes como Rodolfo en La Bohème o Pinkerton en Madama Butterfly; por eso no creo que me haya encasillado en nada en concreto; adoro el bel canto y todo lo que he aprendido de él en estos años, y la prueba del no encasillamiento es que ahora disfruto, con éxito y desde hace algunas temporadas, de una carrera que va muchos más allá de Bellini o Donizetti.

¿Qué repertorio le gustaría explorar?

Sigo mirando a roles verdianos y puccinianos como los que he mencionado, pero sin prisas; sé que vendrán otros interesantes: en un futuro quizá haya espacio para incorporar a Mario Cavaradossi en Tosca, pero también me siento bien con la ópera francesa: Chevalier Des Grieux en Manon, de Massenet, tuve el placer de debutarlo hace dos temporadas en Oviedo y fue una gozada.

Celso Albelo. / Leila Leam

¿Qué proyectos tiene en su agenda?

Entre otros, la próxima temporada regreso a un personaje que debuté hace años, lo dejé descansar, y vuelvo a él con muchísimas ganas, como es Werther, de la ópera homónima de Massenet; será en mi debut en el Teatro Nacional de Croacia (Zagreb); participaré también en una gala verdiana, “Fuoco di Gioia”, en el Teatro Regio de Parma; volveré a la Ópera de Oviedo como Il Duca en Rigoletto, de Verdi; y de nuevo me meteré en la piel de Manrico en Il trovatore de Verdi en el Teatro Real de Madrid; es un rol que debuté en Bilbao y que disfruté enormemente, y estoy expectante ante esta nueva oportunidad de cantarlo.

¿Vendrá próximamente a València?

La verdad es que me encantaría: la última vez que actué en Les Arts fue precisamente con Rigoletto, en 2019, y espero poder regresar en las próximas temporadas.

¿Todavía existe el prejuicio de si la ópera es un género de ciertas clases?

Creo que debemos superar esa barrera, y no creo que a día de hoy ese prejuicio sea válido; la ópera es cultura y hoy en día hay posibilidades para que esté al alcance de todo el mundo; en lo que hay que insistir es en la educación, y en este sentido, hay cada vez más iniciativas que ofrecen la posibilidad a los niños y adolescentes de disfrutar de ensayos o de funciones a precios reducidos para que desde edades muy tempranas puedan experimentar la magia y la grandeza del género… En esas edades se crea una semilla que después, como adultos, les despierta la curiosidad creando nuevos aficionados.

¿Ve más jóvenes en las óperas?

Hay sin duda más jóvenes entre el público por las razones que le comentaba anteriormente; mi consejo para ellos es que la ópera se disfruta todavía más cuando se hace un trabajo previo, entender un poco la época y el contexto en el que el compositor la creó, escuchar las arias más conocidas, ver alguna producción del mismo título antes de ir al teatro, etc… Ese esfuerzo extra requiere de tiempo, sí, pero si se busca ese rato para ‘invertir’ en conocimiento el resultado es que ese joven curioso se enamorará de la magia de la ópera.

¿Todavía falta más riesgo entre los programadores?

La ópera es un espectáculo complejo, caro, difícil de llevar a cabo, y por este motivo no es fácil encontrar el equilibrio entre riesgo y tradición para que los números salgan; siempre encontraremos programaciones muy conservadoras, con los títulos de siempre y producciones que 'a priori' van a llenar el patio de butacas, pero también otras más arriesgadas, con obras menos frecuentes pero que hacen su función de divulgación y de educar al público; ambas son válidas; lo importante es siempre la calidad, tanto del reparto como del equipo artístico porque la ópera, como la zarzuela, requiere de excelencia; sin esta exigencia no llegaremos a ni ninguna parte.