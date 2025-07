María José Mora: «No hace falta ser otro festival, tenemos que ser nuestra mejor versión»

¿Qué espera de esta nueva etapa de Sagunt a Escena?

Es una gran noticia que el festival esté ahora otra vez en las manos del Institut Valencià de Cultura, del personal de la casa, que siempre lo ha llevado y al que le tiene muchísimo cariño. Yo espero que sea la gran experiencia del verano para quienes se quieran acercar, que ya son muchas. Tenemos casi todas las entradas ya agotadas. Siendo un escenario tan majestuoso, espero que cualquier persona se pueda sentir interpelada por lo que presentamos artísticamente en el teatro romano, o en las calles.

¿A quién busca interpelar?

A aquellas personas que están buscando textos clásicos y universales, que quieren escuchar las voces del pasado, pero también a quienes se quieren confrontar con el presente y que están buscando una experiencia más actual. Sagunt a Escena tiene la virtud de recoger en sus espectáculos estos dos espíritus, lo clásico con lo contemporáneo, el patrimonio con la creación viva, lo popular y lo universal. Muchos de los espectáculos que presentamos recogerán textos clásicos, pero actualizados y esto conecta con el presente. Lo interesante de este Sagunt a Escena es que no está definido por una temática concreta.

¿Cómo lo definiría, entonces?

Como el festival del verano, que presenta las inquietudes humanas que han estado presentes durante todos los tiempos.

¿Por qué recupera el IVC la dirección de Sagunt a Escena?

El anterior equipo decidió que los festivales volvieran a estar en la dirección adjunta. En el caso de Sagunt a Escena, el trabajo de producción y la técnica, se ha llevado siempre desde IVC. En realidad, lo que estamos haciendo, a través de esa programación, que sí que parte de la dirección adjunta, es darle una mayor coherencia con el trabajo que se está realizando a lo largo del año. Creo que esto es interesante y beneficioso, tanto para la institución como para la ciudadanía que recibe esta programación.

¿Qué gusta más al público, lo clásico o lo contemporáneo?

La sorpresa es que interesan todos los textos. Desde Yerai Cortés, un artista flamenco de rabiosa actualidad, hasta los textos de Valle Inclán, Eurípides y Sófocles, Lope de Vega y Guillem de Castro... Quien se acerca a Sagunt a Escena también quiere vivir la experiencia de una noche de verano en el teatro romano. También estoy bastante satisfecha porque la programación se ha alejado un poco de una línea comercial y aún así ha recibido muy buena respuesta del público.

¿Qué supone esto?

Creo que es un buen síntoma porque hay confianza en la programación, siempre que sea de calidad. Por un lado, están presentes todas las disciplinas: el teatro, la danza, el teatro musical, el circo, formatos muy diversos... La calidad de las propuestas es lo que el público agradece.

¿Cuál diría que es el sello de Sagunt a Escena?

El festival tiene una identidad muy marcada de teatro que se mueve entre lo clásico y lo actual, pero que en esta edición lo reafirmamos más porque recogemos lo clásico pero también damos presencia a las voces actuales. Hay un compromiso muy claro con la creación valenciana. En esta ocasión, tendremos tres propuestas valencianas en el teatro romano, el escenario principal del festival. También hay un compromiso con proyectos liderados por mujeres, tanto en dirección como autoría. Queríamos que estos proyectos con mujeres al frente tuvieran presencia en gran formato en el teatro romano.

Sagunt a Escena ha estado a lo largo de su historia muy vinculada a la figura del que también fue su director Juan Vicente Martínez Luciano. ¿Qué mantiene de esta etapa?

Como gestora cultural siempre tengo la voluntad de mirar con mucho cariño lo que se ha hecho anteriormente. Todo el buen trabajo anterior se refleja ahora. Queremos que lo que ha funcionado se mantenga y se potencie. Una figura como Juan Vicente marcó una etapa dentro del festival. Sobre todo, me gustaría destacar además de toda su profesionalidad, su conocimiento, el cariño con el que trabajaba este proyecto y cómo lo vivía al pie del cañón. Potenció el festival en ese momento y la labor de Inma [Expósito, directora del festival hasta 2024] ha sido mantener esa potencia. En mi caso, solo me queda que recoger todo ese legado, mantenerlo y trabajar para que siga creciendo, no digo en número, sino en calidad, que es como siempre me gusta trabajar.

¿En que espejo se mira Sagunt a Escena?

Sagunt a Escena tiene una identidad muy clara. Tiene la mirada puesta en lo que sucede en todo el estado y también fuera. Yo estudio mucho otros proyectos e intento revisar qué funciona y qué puede ser trasladado también a nuestros proyectos, pero también tiene su propia definición y su propio nicho y creo que esto es importante. No hace falta ser otros, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, siempre compartiendo y escuchando lo que sucede alrededor.

¿Cómo es la relación con el ministerio para que haya implicación económica en el festival?

Con el Inaem (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música) tenemos una buena relación. Hay que seguir trabajando esas relaciones y hay que estudiar posibilidades para que para que el apoyo a Sagunt a Escena sea mayor.

Imagino que, aunque aún no haya ni comenzado esta edición, ya tendrán previsiones para el Sagunt a Escena de 2026.

Estoy satisfecha con esta edición por cómo está respondiendo el público con prácticamente todas las entradas agotadas. Esto ya nos indica un buen camino para seguir trabajando. El propio festival nos dirá hacia dónde tenemos que ir el año que viene.

En la presentación del festival, algunos representantes del sector mostraron ciertas críticas ante algunos asuntos pendientes. ¿Ha habido alguna reflexión?

Yo siempre tomo nota de todo, estoy en continuo contacto con las asociaciones profesionales, es mi manera de trabajar desde que entré en la institución ya en 2021. Hay ya más presencia de compañías valencianas, aquí no trabajamos al peso, trabajamos a lo que tiene coherencia, sentido y calidad para mostrarse en los espacios que hay en el IVC. Este año ha habido 124 compañías valencianas trabajando en los espacios del IVC, sin contar el Circuit Cultural Vaencià. Hay siempre una atención muy importante a lo que está sucediendo y lo que se está creando en la Comunitat Valenciana.

¿Cuál es el estado de salud de las artes escénicas valencianas?

Muy bueno. Hay creadores y creadoras haciendo trabajos muy interesantes, tanto ya figuras más consolidadas como nuevas voces que van apareciendo. Los escenarios del IVC están abiertos para su trabajo. Tenemos que seguir trabajando para hacer cada vez más visible nuestra creación más allá de nuestros escenarios y es un propósito en el que vamos a trabajar en las próximas temporadas.

Carteles de cuatro o cinco días no ayudan.

Nosotros programamos en el Teatro Principal de València, que es un espacio compartido con la Diputación de Valencia y en el Rialto, el Arniches de Alicante y el Principal de Castelló. En Alicante y Castelló ha aumentado la presencia de compañías valencianas respecto a etapas anteriores. En el caso de la ciudad de València programamos coloquios y nuestro programa de mediación se ha centrado mucho en las compañías valencianas. En lo que respecta a las producciones propias, se están programando de dos a tres semanas.

¿Cómo va a ser la programación de la próxima temporada de los escenarios del IVC?

Vibrante y muy potente. Otra vez habrá propuestas muy diversas, mucha creación contemporánea y una coherencia entre todos los teatros del IVC en València, Castellón y Alicante con presencia y estrenos de compañías valencianas. Vamos a continuar trabajando y marcando nuevos retos para seguir potenciando nuestra creación y que más personas vengan al teatro a través de nuestros programas de mediación.