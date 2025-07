Así fue la prueba del Roig Arena: cerveza a un euro, Seguridad Social y 10.000 conejillos de indias

El próximo 6 de septiembre el Roig Arena abrirá sus puertas con un homenaje a Nino Bravo y, para comprobar que todo funcionará como es debido -desde las luces, el sonido y las pantallas digitales hasta las cisternas de los baños, pasando por los accesos al recinto y los tiradores de cervezas- el futuro flamante recinto multiusos y auditorio de la ciudad decidió organizar un concierto de prueba para cerca de 10.000 asistentes.

Como no era cuestión de poner a testear el asunto musical a alguno de los cientos de imitadores de Nino Bravo que honran los karaokes y comisiones falleras de la Comunitat Valenciana, ni tampoco a Francisco, qué mejor que subir al escenario a uno de los más preclaros herederos del artista de Aielo desde la vertiente rockera. Y ahí se plantó José Manuel Casañ al frente de sus Seguridad Social, muy bien de voz y de aspecto y convenientemente ataviado de gurú festivo para inmolar antes que nadie el nuevo escenario musical de la ciudad.

Curioso este concierto-evento-prueba sucedido el martes en València. Pocas veces se ve en un espectáculo musical un público tan variado en edad, vestimenta, acento, nivel de consumición, conocimiento artístico, condición social o número de tatuajes. Nada de fans ni tribus ni haters ni devotos. Una inmensa y transversal verbena, pero en plan corporativo. Como el Roig Arena se llama así por razones evidentes, la mayor parte de los invitados provenían de la enorme plantilla de Mercadona y otros negocios relacionados con el impulsor del recinto. También acudieron los vecinos de la zona en la que se ha construido el edificio, los trabajadores que lo han levantado y los medios que comentaremos lo que allí ocurra.

Público accediendo al nuevo Roig Arena. / Roig Arena

Todos parecían bastante contentos, ya fuera porque el proyecto luce espectacular, porque siempre da gustito disfrutar de las cosas antes que tu vecino o porque la cerveza estaba a solo un euro (mucho me temo que no volverá a ser así). Las tres cosas juntas también puede ser. Todos recorrieron las instalaciones como quien visita el nuevo chaletito del amigo al que le ha ido bien en la vida y se sentaron en las butacas con la concentración del que prueba un prototipo de asiento de piloto de Fórmula 1. Todos formaron pacientemente ante los mostradores de puestos de comida mientras comprobaban que, por alguna razón, la cobertura de los móviles funcionaba regular. Todos bajaron formalmente a la pista cuando lo indicó la megafonía en lo que después supieron que había sido un discreto simulacro de evacuación. Y todos se quedaron anonadados cuando los videomarcadores y pantallas que jalonan el interior del recinto empezaron a funcionar con una calidad que, dicen, no la tiene ninguna otra instalación de este tipo en Europa.

Antes de que Seguridad Social apareciera sobre el escenario, el público tuvo tiempo de derramar las primeras cervezas sobre la pista y de mover la pierna, mover el pie, la tibia y el peroné con la amable y transversal música enlatada de The Killers y Coldplay y con la entusiasta actuación de la joven cantante de Benetússer Sandra Valero. Ya sobre el escenario, la banda ofreció un concierto con la agilidad y eficiencia del que se conoce su trabajo a la perfección, distribuyendo el repertorio entre las canciones que hicieron de Seguridad Social una de las bandas más atractivas del punk rock español de los 80 y las que la convirtieron en una de las propuestas más populares de los 90.

Sandra Valero / Roig Arena

Antes de que el grupo rematara el trabajo con sus habituales bises (“Chiquilla” y “Un beso y una flor” cantado junto a Sandra Valero), Casañ convocó en el escenario a Juan Roig, que para algo debió ser el único que pagó por estar ahí ese día (unos 300 millones de euros). El empresario dio primero las gracias a los trabajadores que han construido el Roig Arena, a los vecinos que han “aguantado” las obras y a los 10.000 “conejillos de indias” (dijo) que estaban participando en la “prueba operativa”. También agradeció a los trabajadores y proveedores de su empresa y a su familia: esposa, hermanos, hermanas, hijas, sobrinos y padres en el recuerdo. “E incluso a los yernos”. Y después se fue, no sin dejar de recordarle al público que, por lo que sea, siga comprando en Mercadona.

Y así concluyó este test festivo del Roig Arena. A partir del 6 de septiembre la ciudad contará con un nuevo espacio de conciertos que -como se de a conocer como es debido fuera de nuestra ciudad y se demuestre que el público valenciano responde-, está llamado por sus condiciones a ser lugar de paso preferente de los mejores artistas nacionales e internacionales. Ojalá.