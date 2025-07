La caída de parte del techo del Palau deja en el aire el inicio de la temporada

El desprendimiento de una lámina del techo de la sala Iturbi del Palau de la Música deja en el aire el inicio de la próxima temporada del auditorio municipal de València. Tal como han explicado fuentes del ayuntamiento, la rotura y caída de parte del techo del principal espacio de conciertos del Palau ha obligado a revisar toda la estructura. Los técnicos realizarán un informe sobre las posibles causas del desprendimiento y sobre el estado del armazón de madera para determinar las actuaciones a realizar a partir de ahora y cómo afectarán al funcionamiento del Palau.

Cabe recordar que entre el verano de 2019 -cuando cayó parte del techo de la sala Rodrigo (antes ya se había producido otro desprendimiento en la sala Iturbi)- y octubre de 2023 el Palau permaneció cerrado y sin actividad, lo que obligó a trasladar los conciertos y recitales a otros espacios de la ciudad durante cuatro temporadas. La reforma del edificio tuvo un coste de unos 12 millones de euros.

"Se va a contrarreloj"

Así pues, y según las mismas fuentes municipales, hasta que no se conozca el informe que elaborarán la empresa adjudicataria de las obras y los técnicos municipales no se puede garantizar que la Sala Iturbi pueda acoger los conciertos programados ahí a partir de septiembre. "Se va trabajar contrarreloj para resolver este problema y acometer además los problemas de goteras heredados", ha señalado esta mañana el ayuntamiento en un comunicado.

El desprendimiento en el techo de la sala Iturbi tuvo lugar el pasado lunes cuando trabajadores Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del proyecto de reforma que mantuvo cuatro años cerrado el Palau, realizaban las labores de limpieza y revisión del camaranchón situado sobre el escenario.Los operarios se encontraban sobre la estructura cuando se rompió una de las láminas y parte de la misma cayó desde varios metros de altura. Durante los meses de julio y agosto el Palau está sin actividad y en ese momento no había ni operarios de la UTE ni empleados del auditorio en la zona del escenario, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

El concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha informado esta mañana en el consejo de administración sobre lo ocurrido y ha explicado que el Palau hará una revisión técnica de todas las obras adjudicadas en la anterior legislatura y que se está a la espera de los resultados del informe.

Hueco en el techo de la sala Iturbi del Palau tras desprenderse una lámina de madera sobre el escenario. / L-EMV

Más obras en agosto

"El Ayuntamiento de València ha encargado informes externos y un peritaje para saber si el incidente se produjo como consecuencia de los trabajos que realizaban los operarios de la empresa adjudicataria del anterior mandato de la reforma del Palau, o se debe a otras causas arrastradas de anteriores reformas", ha explicado el consistorio en un comunicado.

Cabe recordar que el gobierno municipal PP-Vox anunció también para este mes de julio el inicio de unas obras para evitar filtraciones de agua en las dependencias ubicadas junto al edificio principal del Palau, obras que tendrían una duración de tres meses pero que no afectarían a la programación y que cuentan con un presupuesto inicial de 339.515,34 euros. Finalmente, y según han informado hoy fuentes municipales, la intervención se realizará en agosto y afectará a la zona de personal , así como a los accesos a los camerinos, "que son los puntos en los que se han producido estancamientos de agua en determinados momentos", según el consistorio.

Bandas de música y Carlos Nuñez

Lo que sí podría afectar a la programación es una reforma del techo de la sala Iturbi si finalmente los técnicos comprueban que los daños que ocasionaron el desprendimiento del lunes afectan a otras partes de la estructura. En esta sala están programados en el mes de septiembre un concierto conmemorativo por los 25 años de la Societat Musical Benirredrà y un concierto solidario por la Dana a favor de la Unión Musical de Paiporta (ambos el día 14) y un concierto de Carlos Núñez con la Orquesta de València (26).

No obstante, el primer concierto de temporada del Palau no está programado hasta el 17 de octubre con la actuación de la OV bajo la dirección de Alexander Liebreich. "Esperamos que para entonces ya hayamos podido reabrir la sala Iturbi, pero hasta que no conozcamos el resultado del informe no lo podemos dar por seguro", han explicado este jueves fuentes municipales.

Además de las obras ya anunciadas en la zona de personal y camerinos, y las que puedan derivarse de la revisión del techo de la sala Iturbi tras el último desprendimiento, el consistorio tiene previsto acometer otras actuaciones en el edificio con una inversión total de unos seis millones de euros.

Así, la previsión es que en 2026 se licitarán las obras para la estanqueidad del foso de los ascensores, la sustitución parcial de la cubierta de cobre del edificio principal, el cambio de la gestión integral de filtraciones en el anexo o la reforma de los baños. Y en 2027 se ejectuarán las obras de climatización del vestíbulo, la renovación de revestimientos y barras de cafetería, la mejora del aislamiento acústico en Sala Iturbi y la urbanización del entorno del edificio.

Interior de la Sala Iturbi durante la reforma. / VORO CONTRERAS. VALÈNCIA