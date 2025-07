València, la tierra de las flores, de la luz y de Pikachu

A partir de este fin de semana, la ciudad de València se convertirá en el mejor terreno de caza de los populares Pokémons, las criaturas virtuales encabezadas por Pikachu que forman parte de uno de los videojuegos japoneses más populares. Como parte de su gira europea, el camión tematizado hará su única parada en España en la Ciudad de las Artes y las Ciencias este sábado 2 de Agosto.

El Pokémon GO Road Trip es la antesala a uno de los eventos presenciales más importantes y esperados del juego, según informa la organización, ya que la capital valenciana acogerá además el Pokémon Go City Safari los días 27 y 28 de septiembre. Este último evento se celebra anualmente en en cinco ciudades de manera simultánea y, este año, además de en la ciudad española, se podrá participar en el safari desde Ámsterdam, Bangkok, Cancún y Vancouver. No es casual que se haya elegido València para este evento internacional: según sus impulsores, el Cap i Casal es una de las ciudades europeas con mayor número de "entrenadores Pokémon".

Ignacio de la Cierva, Marketing Manager de Pokémon GO España, celebra con el evento su primer año en el cargo: "El 'Road Trip' es un evento que hacemos a nivel de Europa, es el primero en su género y consiste en el viaje de un camión que se construyó ex profeso para la ocasión y que viene rodando por las carreteras que conectan las diferentes paradas estratégicas". Anteriormente se detuvo en Londres, Manchester y París, pero tras la visita a València continuará a Berlín, La Haya y Colonia.

Ignacio de la Cierva / L-EMV

"Hemos hecho una apuesta muy fuerte por València este año, primero con el "Road Trip" y después con el "City Safari". En primer lugar, la ciudad tiene una base de jugadores de Pokémon GO muy grande, es una de las ciudades con mayor número de Entrenadores (como se llama a los participantes), no solo de España, sino también de Europa. En València, tenemos numerosos embajadores de comunidad, que son líderes encargados de celebrar eventos presenciales periódicamente. Además, está bien comunicada con las grandes urbes españolas, como Madrid o Barcelona, así como otras internacionales, y cumple las condiciones geográficas perfectas. Pokémon GO es un juego muy enfocado a caminar y, al ser tan plana, es ideal. Tiene muchos monumentos, lo que incentiva a visitar esos puntos de interés y cuenta con zonas verdes para pasear con un buen clima como el que tiene la ciudad", por todos esos motivos que enumeró el Marketing Manager, se eligió València como terreno de juego para ambos eventos diferenciados entre sí.

Road Trip Manchester / Marc Vollmannshauser

Más allá de la pantalla

El sábado 2 de agosto, de las 14 a las 22 horas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá por primera vez el evento gratuito que contará con la instalación de un camión tematizado, donde miles de jugadores y aficionados podrán participar en sorteos, desafíos y encuentros con embajadores de la comunidad. Además de pantallas interactivas, un "stand" junto al camión y la habilitación de zonas para torneos de combate, concursos de preguntas, firmas e interacciones con influencers, el evento acogerá también la presentación de un "Pikachu" valenciano ataviado con sombrero veraniego sobre el fondo del complejo diseñado por Santiago Calatrava.

Road Trip Manchester / Marc Vollmannshauser

Un safari en la ciudad

Con el “City Safari”, València se transformará por completo en un tablero de juego a escala urbana. Los entrenadores que hayan adquirido su entrada podrán explorar enclaves emblemáticos como la Catedral, el Miguelete o el Puerto, donde se activarán bonificaciones especiales, encuentros exclusivos y la aparición de Pokémons extremadamente raros que solo estarán disponibles durante ese fin de semana.

Para involucrarse en esta experiencia, los requisitos son mínimos, según explica el portavoz de la organización: "Además de estar físicamente en la ciudad y haber adquirido la entrada, basta con tener un móvil y la aplicación descargada". De la Cierva añade una serie de recomendaciones para el día del evento: "Es aconsejable llevar una batería portátil, botella de agua y aplicarse protección solar", a pesar de que confirma que el recorrido contará con toldos de sombra y puntos de agua como fuentes o distribución de botellas, recuerda que el clima es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, ya que se celebra al aire libre.

Fenómeno global

Pokémon GO no solo es un juego, es una forma de conectar. “Si quieres avanzar, tienes que salir, caminar y unirte a otros”, resume Ignacio De la Cierva. Y este año, València se convierte en epicentro de esa experiencia: “La comunidad es abierta, amable y enseguida te acoge, desde familias con niños hasta personas mayores de 80 años”, concluye el Marketing Manager.