El poder valenciano que marca el paso de los grandes museos

Los grandes museos nacionales e internacionales no dependen solo de sus fondos, sino también de los equipos que los conforman, que los gestiona y que, en definitiva, lo convierten en entes vivos. Desde València existe una buena nómina de historiadores del arte que han estado a lo largo de décadas al frente algunas de las mejores pinacotecas del mundo o que lideran proyectos culturales más novedosos. He aquí una pequeña selección de ellos.

Felipe Garín

Felipe Garín Llombart. / Levante-EMV

Esta relación de directores ilustres de museos no podía empezar sin resaltar la figura de Felipe Garín Llombart (València, 1943-2023). Experto en Joaquín Sorolla, fue director del Museo de Bellas Artes de València, del Centre del Carme y, por supuesto, del Museo del Prado. Animado por su padre a dedicarse a la cultura, el no menos reconocido historiador del Arte Felipe Garín Ortiz de Taranco, Garín 'hijo' fue, junto a otros profesionales como Tomás Llorens, fallecido en 2021, una de las figuras fundamentales del sector museístico de la Comunitat Valenciana. Desarrolló una trayectoria profesional entregada al mundo del arte: de 1968 y hasta 1990, estuvo al frente del Museo de Bellas Artes de València y, entre 1972 y 1987, del Museo Nacional de Cerámica González Martí. Fue director del Museo del Prado de 1991 a 1993, y desde entonces director honorario de la institución cultural tras su cese. Fue comisario nacional de Museos y Exposiciones y subdirector general de Museos de 1976 a 1979 y en 1993 se le nombró coordinador del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, puesto en el que continuó hasta 1995. Ese mismo se le designó director del Instituto Cervantes en Roma. Además, en 1996 se le nombró director de la Academia de España en Roma y en 2002, presidente de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, cargo que ocupó hasta diciembre de 2004. Fue integrante de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos y de San Fernando, de la Hispanic Society of America, del Consejo Internacional de Museos, del Patronato del Museo Sorolla de Madrid y del Consejo Asesor del IVAM.

Tomás Llorens

Tomás Llorens. / Daniel Tortajada

València le debe a Tomás Llorens (Almassora, 1936-Dénia, 2021) su buque insignia cultural: el IVAM. Su figura fue fundamental en la compra de la obra de Julio González para el IVAM, pilar del museo. Llorens fue impulsor y primer director del centro de arte moderno de la calle Guillem de Castro entre 1986 y 1988, y también el primero en sentarse en la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1988-1990) y conservador jefe del Museo Thyssen (1990-2005). Fue, sin duda, una de las mayores figuras del sector cultural valenciano y la suya, una de trayectorias más relevantes en la museografía española de las últimas décadas. En 1984, ejerció de director general de Patrimonio Artístico en la Generalitat Valenciana. Fue profesor universitario, reconocido comisario de más de 60 exposiciones y, a lo largo de su carrera, publicó más doscientos artículos en revistas y catálogos de exposiciones sobre Estética, Teoría del Arte e Historia del Arte del siglo XX.

Miguel Falomir

Miguel Falomir. / Levante-EMV

Miguel Falomir (València, 1966) es actualmente uno de los nombres con mayor peso en la gestión museística de España. Desde 2017 es director de uno de los museos más visitados e importantes del mundo y, por supuesto, de España: el Museo Nacional del Prado. Desde 1997 y hasta su nombramiento como director adjunto del Prado (2015), trabajó como jefe de departamento de Conservación de este museo, un tiempo en el que lideró un relevante avance en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento del Prado.

Vicent Todolí

Vicent Todolí. / Fernando Bustamante

Dedicado en cuerpo y alma a su proyecto Todolí Citrus Fundació en Palmera (localidad que le vio nacer en 1958), Vicent Todolí ha estado al frente de algunas de las instituciones más reconocidas en València y en el extranjero. En su trayectoria profesional ha sido comisario jefe y director artístico del IVAM, fundador del Museu de Arte Contemporánea de Serralves (Oporto) y director de la Tate Modern (Londres), entre otros cargos. También en València fue asesor de la Colección Per Amor a l'Art en Bombas Gens. Nacido en una familia dedicada a la citricultura durante más de cinco generaciones, un día decidió volver a sus raíces para “curar”, en todos los sentidos, la tierra que lo vio nacer, salvándola de un agresivo programa urbanístico, creando en ella y para ella una gran colección de cítricos.

Manuel Borja Villel

Manuel Borja-Villel. / Quique Garcí­a

El currículum de Manuel Borja-Villel (Burriana, 1957) pasa por grandes instituciones: fue director de la Fundació Tàpies desde su inauguración en 1990 hasta 1998, del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) entre 1998 y 2007 y del Museo Centro de Arte Reina Sofía desde 2008 hasta 2023. Figura con un importante peso en la gestión cultural en España y el extranjero, ha sido miembro del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno o presidente de la exposición internacional de arte de la Bienal de Venecia, entre otros.

Nuria Enguita

Nuria Enguita. / Jorge Gil

Aunque nacida en Madrid, la carrera de Nuria Enguita (1967) ha estado estrechamente vinculada a València: primero al IVAM, donde fue conservadora entre 1991 y 1998, y después en Bombas Gens, entidad que dirigió entre 2017 y 2020, año en el que volvió al IVAM, esta vez como directora. De este puesto dimitió en febrero de 2024. Tan solo tres semanas después 'fichó' como directora por el Museo de Arte Contemporáneo/Centro Cultural de Belém, en Lisboa. Entre medias, su trayectoria le ha llevado por otras relevantes instituciones culturales como la Fundación Antoni Tàpies, que dirigió entre 1998 y 2008 en sustitución, precisamente, de Manuel Borja-Villel.

Sandra Guimaraes

Sandra Gumaraes. / F. Calabuig

La portuguesa Sandra Guimaraes (Oporto, 1976) tomó el relevo de Nuria Enguita en 2020 en Bombas Gens, cuando la madrileña ocupó el despacho de dirección del IVAM. Guimaraes estuvo al frente del centro de la Fundación Per Amor a l'Art -hoy reconvertido en centro de artes digitales- hasta 2023. Entonces se marchó como directora al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, que reúne una de las más importantes colecciones privadas de arte contemporáneo internacional de España y una de las más importantes de Europa con más de 3.000 obras.

Agustín Pérez Rubio

Agustín Pérez Rubio. / EFE/Nerea González

El valenciano Agustín Pérez Rubio (1972) es historiador, comisario e investigador con cerca de doscientas exposiciones en museos e instituciones de América Latina y Europa. Ha sido comisario del Pabellón Español en la 60 Bienal de Venecia con el proyecto Pinacoteca Migrante de la artista Sandra Gamarra Heshiki (2024). Entre los puestos que ha ocupado destaca el de director artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) entre 2014 y 18 y el de comisario jefe y director del MUSAC (León) de 2003 a 2013.

José Luis Pérez Pont

José Luis Pérez Pont. / Levante-EMV

El que fuera director gerente entre 2016 y 2023 del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont (Alicante, 1972), es actualmente director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura. A lo largo de su trayectoria ha sido crítico de arte y comisario. Durante su mandato el Centre del Carme se convirtió en epicentro de cultura contemporánea.