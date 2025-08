Los cuarentones conquistan el "tardeo" en València

Lejos de dejar de lado el hábito de salir de fiesta, la "mediana edad" o "generación X" (o los cuarentones y cincuentones, como ustedes prefieran) recupera la que alguna vez fue unas de las actividades más habituales de su juventud. Este hábito se conoce ahora más popularmente como "tardeo" y no es más que una forma diferente del consumo de ocio que esta generación ha trasladado a la franja vespertina.

Para Alba Colombo , socióloga de la Cultura y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ), el tardeo "está fuertemente vinculado a los cambios en la manera de consumir y relacionarse de la generación que ahora tiene cuarenta y cincuenta años, la llamada generación X".

Con un origen poco claro (algunos hablan de Albacete, otros de Alicante), el "tardeo" no ha tardado en introducirse en València y hacerse rápidamente popular. En la ciudad encontramos espacios ya asentados para este tipo fiestas como terrazas de hoteles ('Only You'), salas de conciertos ('Black note)', bares ('Portolito'), discotecas (Marina Beach Club o Palau Alameda) o históricos edificios con vistas panorámicas ('Atenea Sky'). Los monumentos de la ciudad, la playa o atardeceres espectaculares amenizan las sesiones de música que acompañan a la variedad de combinados con o sin alcohol y gastronomía a la carta.

Según Pablo Ferrer, de la promotora valenciana de música electrónica 'Génesis', estos eventos en horario de tarde que frecuenta un público maduro han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años: "Cada vez es más habitual entre los adultos dejar a los niños en casa y salir a despejarse de la dinámica familiar. Es lo que antes era la copa después de la comida en el mismo restaurante, que ahora se traslada a un local de ocio en el que tomarse una o dos mientras se disfruta de la música. Es ahí donde los negocios ven un mercado potencial que se ha empezado a explotar con un público diferente".

Fenómeno en auge

La profesora Alba Colombo explica que el "tardeo" se ha hecho popular porque "es muy práctico y útil", y responde a las necesidades de esta generación de edad más avanzada, que puede salir en horario de tarde y volver a casa a una hora que les permita hacer una vida normal al día siguiente. "Tiene mucho tirón, es algo que ha venido para quedarse, porque este público tiene ganas de fiesta y su horario perfecto es por la tarde, a partir de las 17 y hasta las 22, hora de ir a cenar o picar algo antes de ir a casa", añade por su parte Pablo Ferrer.

Sin embargo, el promotor apunta que "las fiestas de tarde se hacen ya desde hace bastante tiempo", 'Génesis' lleva un año con su propuesta electrónica, pero afirma que en València el "tardeo" ya se había establecido hace por lo menos 5 años: "Empezó en la Comunitat Valenciana con discotecas como 'Oven', que tenían programación habitual nocturna, pero detectaron que, abriendo por las tardes, conseguían llegar a un público que ya no sale por las noches."

Su precedente son los 'afterwork', los encuentros en bares después del trabajo para charlar ante una cerveza o una copa de vino antes de volver a casa y relajarse después de un día en la oficina: "Es algo que se inventó el mundo de la restauración para cubrir una franja horaria en que no tenían clientes", explica Colombo, y que es muy típico del mundo anglosajón.

"A la gente mayor nos gusta más escuchar hits de hace años, éxitos y música un poco más relajada". Pablo Ferrer se incluye así en un segmento de la población que busca otro tipo de fiesta que la que se hace en horario nocturno. "A partir de las 23 horas es evidente el cambio hacia un público más joven que demanda ritmos más acelerados de estilos distintos", el promotor diferencia entre dos audiencias que confluyen hasta un momento dado de la jornada.

Cambio de modelo familiar

Colombo sitúa el aumento del "tardeo" en los cambios que ha experimentado el modelo de familia tradicional, "una especie en extinción", en su opinión. "Cada vez hay más separaciones, y las personas que están en la cuarentena y la cincuentena quieren seguir conociendo a gente y pasándolo bien como individuos, pero no en familia. Esta nueva opción de ocio festivo les permite llevar a cabo actividades que hacían cuando tenían veinte años, pero en otro momento del día, y quizás también volver a encontrar pareja después de la separación", explica la socióloga de la UOC.

"Lo que más abunda son grupos de amigos o parejas que deciden salir por la tarde después de la comida, pero en este segmento existe el perfil del solitario que no se ve en lo más jóvenes", añade Ferrer, que separa algunos factores que varían entre franjas de edad o estaciones: "València tiene un clima muy particular, en verano igual no es tan agradable salir por las tardes con el calor, pero durante el invierno, otoño y primavera, es muy agradable".

En cualquier caso, el “tardeo” sigue al alza. Como señala Alba Colombo, responde también a una sociedad “cada vez más neoliberal y consumista”, donde parece necesario hacer, salir y consumir para no perder el ritmo de la vida. Un fenómeno que demuestra que, para muchos, la cuarentena o la cincuentena ya no son sinónimo de quedarse en casa, sino de encontrar nuevas formas de disfrutar, con más libertad, poder adquisitivo y ganas de aprovechar el tiempo.