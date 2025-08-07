El valenciano Joecar Hanna lleva 'Talk Me' al Festival de Toronto con el respaldo de Spike Lee

Tras su paso por el Festival de Cannes con Talk Me, el director valenciano de ascendencia china y libanesa Joecar Hanna ha sido seleccionado para el 50º Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebrará del 4 al 14 de septiembre. El cortometraje, de 20 minutos, ha sido producido por la firma del propio Hanna, Build From The Roof, junto a Turanga Films, con el cineasta estadounidense Spike Lee como productor ejecutivo y mentor.

“La visión de Joecar es única, y sus habilidades múltiples —dirección, guion, montaje y actuación— lo convierten en una nueva voz en un mundo que ya no entiende lo que vive ni lo que dice”, ha destacado Spike Lee, director de Malcolm X o Haz lo que debas.

El TIFF, uno de los certámenes más influyentes del mundo, selecciona Talk Me entre 48 títulos de 28 países. Este reconocimiento permite que el corto sea elegible para los Premios Goya en su categoría de ficción.

Incomunicación

Rodada en València, Port de Sagunt, el Grau Vell y Alginet, la película transcurre en un mundo distópico donde las relaciones sexuales son actos rutinarios, mientras que hablar o cantar se ha vuelto un gesto íntimo y prohibido. En ese contexto, Pedro, un mestizo atrapado en un matrimonio vacío, encuentra en la música un modo de evasión emocional. Hanna, que también interpreta al protagonista, propone una metáfora sobre la incomunicación contemporánea.

“Crear esta realidad invertida me permitió tratar temas como el aislamiento emocional desde una perspectiva que no juzga, sino que invita a la reflexión”, explica el cineasta.

El corto cuenta con Carlos Gorbe (Escape, La Ruta) y Melanie Smith en el reparto, y con la producción de Patricia Picazo (As Bestas, La Ruta).

Talk Me será distribuido en España por Marvin&Wayne, especializados en cine independiente. “En un panorama tan saturado, una propuesta tan personal destaca enseguida”, señala Pablo Menéndez, responsable de adquisiciones.

El director valenciano de ascendencia china y libanesa, Joecar Hanna, con el cineasta Spike Lee, productor de su cortometraje "Talk Me".Created with RNI Films app. Profile 'Fuji FP 100C' / L-EMV

Crecer como mestizo

Hanna, que ha vivido en València hasta los 28 años, ha trasladado a sus obras la ambigüedad cultural de crecer como mestizo. Graduado por la Universidad de Nueva York (NYU), donde destacó por su trabajo como guionista y director, ha recibido los premios Black Family (2021), la beca Ang Lee (2022) y la Marcie Bloom Fellowship de Sony (2023). Tras Deliver Me, su debut narrativo estrenado en el festival SXSW 2023 y adquirido por Canal+, Talk Me confirma su consolidación como cineasta profesional.

Además, ha trabajado como editor en largometrajes como El desentierro y Bikes, The Movie (nominada al Goya), y recientemente ha colaborado con Alexandre Rockwell en Lump, premiada en el Festival de Varsovia.