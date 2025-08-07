Doce artistas imprescindibles de Medusa 2025

Mañana empieza a sonar la música en Medusa, el festival de electrónica más multitudinario de nuestro país. Su 11ª edición, que se celebrará del 7 al 11 de agosto, será una cita musical histórica y batirá el récord como el festival de música dance más grande jamás celebrado en España: 170 DJs y 8 escenarios, según informa la organización. Miles de "clubbers" y "ravers" de toda España viajan ya hacia Cullera para sumergirse en la fiesta y pasar cuatro días bailando que irán de 17:00 a 6:00 de la mañana.

Miles de jóvenes disfrutan del festival Medusa, en una imagen de archivo. / Laura Silleras

Las mejores sesiones del Medusa 2025

Lilly Palmer | Jueves, 7 de agosto (0:30-2:00 horas)

Alemana de Núremberg, nacida en 1999 con el nombre original Sonja Melanie Rauschenbach, Palmer "es una vanguardista del hard techno", como la define Medusa. Su sonido, crudo y preciso, ha evolucionado en escenarios como Tomorrowland, Sunburn o Hurricane Festival. Ha publicado música en sellos como Drumcode, Kontor y Armada, y domina la escena underground con precisión. En Ibiza, ya figura como revelación en noches con altos BPMs en clubs como Amnesia y Ushuaïa.

Charlotte De Witte | Viernes, 8 de agosto (22:00-0:00 horas)

Belga de Gante, nacida en 1992, De Witte es "una leyenda moderna del minimal y acid techno". Fundadora del sello KNTXT, reconocida como número uno en el Top 100 Techno DJ Mag de 2024, ha cerrado el mainstage de Tomorrowland y liderado el Amsterdam Dance Event. Este verano se va a dejar ver poco en Ibiza, pero con clase. Planea un takeover total de la nueva UNVRS en septiembre, en una fecha única que realzará su prestigio de reina oscura y visionaria. Su remix de ‘The Age of Love’ junto a Enrico Sangiuliano redefinió el Techno contemporáneo, subrayando su papel como exponente clave del sonido europeo actual.

Timmy Trumpet | Viernes, 8 de agosto (0:10-1:30 horas)

Australiano de Sidney, nacido en 1982, Timmy Trumpet (actual #5 en el Top 100 de DJ Mag) es un "icono" de la electrónica big room y un inconfundible showman, según reconocen sus espectadores, caracterizado por el uso de la trompeta en directo. Su éxito multiplatino ‘Freaks’ y colaboraciones como ‘The Underground’, con Hardwell, han afianzado su reputación como fabricante de hits para los grandes escenarios. Ha destacado en Tomorrowland, Ultra Europe o Ultra Sudáfrica. Este verano ha visitado 2 veces Ushuaïa Ibiza con sesiones cargadas de energía, espectáculo y carisma.

Hardwell | Viernes, 8 de agosto (1:30-3:00 horas)

Holandés de Breda, nacido en 1988 con el nombre original Robbert van de Corput, Hardwell es "una leyenda del sonido big room", como informa Medusa. Fue número uno del Top100 DJ Mag en 2013 y 2014; y aún es el favorito de los mejores festivales del mundo, según los asistentes. Con su sello Revealed Records, revolucionó el EDM en la década de 2010, y ha encabezado citas como Ultra Miami y Ultra Europe. Su estilo, enérgico y eufórico, ha sido plasmado en clásicos como ‘Spaceman’ o ‘Arcadia’. Será su segundo año seguido en el festival de Cullera, tras el descanso que se tomó entre 2018 y 2022.

Fátima Hajji | Viernes, 8 de agosto (1:30-3:00 horas)

Española de Salamanca, nacida en 1982, Fátima Hajji es un referente del Techno español y una pionera del hard techno a nivel internacional. Tras casi dos décadas de carrera, este verano ha lanzado su primera residencia en Amnesia Ibiza: 3 noches en la main room con escenario 360º y visuales estroboscópicos. Además, tiene varias fechas más en la isla blanca como invitada de la fiesta Pyramid. Ha brillado en festivales como Awakenings, Time Warp o The BPM Festival, con un estilo singular que combina furia sonora y minimalismo elegante, tal como resalta la organización.

Padre Guilherme | Sábado, 9 de agosto (21:00-22:30 horas)

Sin duda, el portugués es el DJ "más singular del mundo": es un cura de 50 años que ejerce de capellán militar cerca de Oporto y, en su faceta musical, recorre Europa pinchando techno melódico. Su set viral en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023, lo convirtió en icono global. En cada una de sus sesiones transmite un mensaje de fe, tolerancia y esperanza a través de la música electrónica. También lanza sus propios tracks: sonidos melódicos como ‘Infinite Light’ o ‘The Church Bells’, uniendo los dispares dos mundos en los que vive.

Armin Van Buuren | Sábado, 9 de agosto (0:10-1:30 horas)

Holandés de Leiden, nacido en 1976, Armin es "el rey mundial del Trance", uno de los padres de la electrónica moderna y elegido cinco veces (2008-2012) mejor disc jockey global. La última vez que pisó València fue en verano de 2014, y por eso se le espera con verdadera ansia. Presentador del programa de radio 'A State of Trance', jefe del sello Armada y cabeza de cartel en Ultra, EDC o Tomorrowland, su trance épico supera fronteras y llena estadios. Este verano manda en los domingos de Ushuaïa Ibiza con una residencia de 8 fechas.

D-BLOCK & S-TE-FAN | Sábado, 9 de agosto (4:30-5:50 horas)

El dúo integrado por Stefan den Daas (nacido en 1983) y Diederik Bakker (1984) son "una leyenda del hardstyle neerlandés y una formación icónica del movimiento Masters of Hardcore". Así los describe Medusa por su sonido energético y macizo, que ha dominado escenarios como Defqon.1, Tomorrowland o Decibel Open Air. Sus ritmos frenéticos representan la cúspide del "rawstyle" moderno, con producciones colaborativas junto a Brennan Heart y Phuture Noize, entre otros. Son referentes obligados del género en cualquier festival que apueste por intensidad y ritmo extremo como este.

Klangkuenstler | Domingo, 10 de agosto (20:00-21:30 horas)

Alemán del pueblo bávaro de Füssen, nacido en 1990, este impronunciable nombre significa ‘artista de sonido’. Es una figura disruptiva del hard techno de corte industrial, también llamado "schranz". A principios de año, fue capaz de reunir él solo a 12.000 personas en un pabellón de Ifema , Madrid, con su concepto 'Outworld'. En Medusa tocará por segundo año consecutivo, pero en esta ocasión lo hará en el escenario principal.

Pawsa | Domingo, 10 de agosto (2:30-4:30 horas)

Británico nacido en Londres en 1992, David Esekhile alias 'Pawsa' es el artista de sonido Tech House "más pinchado y escuchado del último año", según asegura el festival. En los últimos 12 meses, su tema ‘Too cool to be careles’ ha dado la vuelta al mundo en clubes, festivales y plasylists. Su sonido melódico, fluido y emocional lo define como un DJ sensible y refinado. Es una de las figuras de los jueves en la discoteca Ibicenca DC-10, en la fiesta Solid Grooves.

Medusa Festival 2017 / L-EMV

Sefa | Domingo, 10 de agosto (4:30-5:50 horas)

Holandés de Alkmaar, nacido en el año 2000, Sefa Jeroen Vlaarkamp es un DJ que ha revolucionado las vertientes "euphoric" y "raw" de la familia de sonidos hardstyle. Figura clave en el auge del género, ha actuado en Ultra, Tomorrowland o Defqon.1, desplegando un estilo explosivo y melódico. En Medusa actuará en formato "live".

Paco Osuna | Domingo, 10 de agosto (4:30-6:30 horas)

Español de Barcelona, nacido en 1974, Paco Osuna es el DJ español "más respetado fuera de nuestras fronteras". Fundador del sello Mindshake Records, su residencia NOW HERE en Hï Ibiza lo ha afianzado como una figura internacional del Techno y el Tech House. Este verano actuará una cifra récord, según comunica el festival, de 27 veces en la isla blanca. Posee una refinada técnica y es famoso su "rictus severo" al pinchar, lo que le ha conseguido un ejército de fans.