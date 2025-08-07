La Mostra reduce de cuatro meses a 10 días el plazo para participar en su Sección Oficial

La Mostra de València ha reducido de cuatro meses a diez días el plazo que tendrán las productoras para presentar las películas candidatas a competir en la Sección Oficial del festival. Según ha denunciado Compromís, esta reducción en los plazos para participar en el certamen que organiza el ayuntamiento suponen "una nueva maniobra para desprestigiar y despejar de contenido la Mostra".

Fuentes municipales consultadas por este periódico explican, por su parte, que la demora en publicar las bases se ha producido por haber tenido que revisar y realizar cambios en las mismas, pero confían en que la reducción del plazo no afecte al interés de las productoras en competir en la Mostra. Según señalan las mismas fuentes, el equipo que encabeza la subdirectora de Cine del Palau, y responsable de la Mostra, Sara Mansanet, lleva trabajando desde mayo en la próxima edición y ya hay varias producciones interesadas en participar en la Sección Oficial.

Hasta 30.000 euros en premios

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado lunes 4 de agosto publicaba el anuncio de la convocatoria de subvenciones destinadas a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, por la que se pueden presentar los largometrajes de ficción y no ficción de los que se seleccionarán aquellos que competirán en la Sección Oficial y podrán acceder a los diferentes premios. Igualmente se podrán presentar los mediometrajes de los que serán seleccionados los que participarán en la sección La Cabina. Todos ellos podrán optar a los premios dotados con las siguientes cantidades: Palmera de Oro, 30.000 euros; Palmera de Plata, 20.000 euros; Premio La Cabina, 5.000 euros y Premio del Público, 10.000 euros.

El plazo de presentación de las películas se inició el 5 de agosto y finaliza el 15 de agosto, por lo que se concede un plazo de diez días naturales para que las productoras puedan presentar sus proyectos a la competición. "Esta situación contrasta con la convocatoria efectuada el pasado año, que se publicó en el B.O.P. del día 8 de mayo y donde el plazo de presentación se prolongaba hasta el 30 de agosto, es decir, más de tres meses y medio frente a los diez días de la convocatoria de este año", señala Compromís en un comunicado.

Compromís: "Aplican una lenta agonía"

Para el concejal valencianista Ferran Puchades, “esta es una nueva muestra de la voluntad del gobierno de la señora Catalá de aplicar una lenta agonía, estrangulando y acabando con el prestigio y el trabajo realizado durante la última década para poner en pie un festival de cine de calidad en nuestra ciudad”. Se trata, como asegura Puchades, de una estrategia del PP cuando llegó al gobierno municipal y que "sólo busca poner fin a todas las iniciativas culturales puestas en marcha por el gobierno de Compromís, en una deriva que únicamente tiene como justificación la revancha de los nuevos dirigentes municipales".

En este sentido, el concejal de Compromís critica que “Catalá vendió la integración del organismo autónomo de la Mostra dentro del Palau de la Música para mejorar la eficacia de la gestión festival y la realidad es que, por falta de diligencia y de una adecuada planificación del trabajo, el plazo para presentar películas a la Sección Oficial, se ha reducido de casi cuatro meses a diez días naturales, que incluyen tres días festivos y encima en pleno mes de agosto, cuando la actividad empresarial y cultural se reduce drásticamente.”

Ferran Puchades considera que "Catalá quiere engañar a los valencianos diciendo que la derecha es quien mejor gestiona los recursos públicos, cuando la realidad es que la derecha de esta ciudad ha demostrado de nuevo que lo que mejor gestiona son sus intereses políticos, entre los que la política cultural no es precisamente una prioridad".

Ya hay interesados

Por su parte, las fuentes municipales y de la organización de la Mostra consultadas por Levante-EMV han justificado la reducción de cuatro meses a diez días naturales en el plazo para presentar las candidaturas en el cumplimiento de los plazos administrativos para introducir los cambios en las bases del festival. El consistorio subraya que, lejos de "desprestigiar" la Mostra, estos cambios van encaminados a potenciarla con nuevas secciones y mejores premios. Destacan además que varias productoras ya han mostrado su interés en participar en la competición y aseguran que tendrán tiempo suficiente en presentar su candidatura dentro del plazo correspondiente.