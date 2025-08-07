El Palau de la Música crece un 14 % en asistencia y multiplica por cinco su público desde la reapertura

El consistorio sigue a la espera del informe para evaluar el estado del techo tras el desprendimiento de la pasada semana en la sala Iturbi

Público y orquesta en el Palau de la Música. / L-EMV

Voro Contreras

Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de julio de 2025, un total de 225.109 personas asistieron a los conciertos y actividades organizados en el Palau de la Música, según datos del Ayuntamiento de València. La cifra supone un incremento del 14 % respecto a la temporada 2023/2024, que registró 197.540 asistentes, y un 394 % más que en la temporada 2022/2023, cuando el edificio seguía cerrado por obras y los espectáculos se celebraban en otros auditorios de la ciudad.

El consistorio también destaca el crecimiento del número de abonados. La temporada 2024/2025 se inició con 1.022 personas abonadas, 84 más que al inicio del curso anterior, 678 más que durante la temporada con el Palau cerrado (2022/2023), y 187 más que en la última temporada en que el auditorio estuvo operativo antes del cierre (2018/2019).

“El verano es un buen momento para hacer balance de la actividad cultural y queremos destacar el aumento de público en el Palau de la Música”, ha señalado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. “El crecimiento de esta temporada es notable, pero lo es aún más el incremento del 394 % respecto a 2022/2023, cuando el edificio permanecía cerrado por obras”, ha añadido.

Pendientes de un informe técnico

La temporada 2024/2025 es la segunda tras la rehabilitación integral del Palau, que incluyó la renovación del sistema de climatización, techos, paneles acústicos y butacas. Las mejoras han permitido reabrir por completo las distintas salas del auditorio, aunque aún quedan por ejecutar actuaciones relacionadas con filtraciones, humedades y la estanqueidad en algunas zonas, que se abordarán de forma progresiva.

El Ayuntamiento está a la espera del informe técnico sobre la caída de parte del techo de la sala Iturbi, ocurrida la semana pasada. Según fuentes municipales, los responsables del Palau y de la Concejalía de Cultura se reunirán en los próximos días con los técnicos para evaluar el incidente y definir los próximos pasos.

Reforma inminente de la conserjería

Lo que sí está previsto que arranque en breve es la reforma de la conserjería. El pasado 1 de julio, el Palau adjudicó las obras a la empresa Vilor Infraestructuras SL por 318.974,15 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es evitar futuras inundaciones y solucionar los problemas detectados en las zonas administrativas, de información y de ensayo de la Orquesta de València. Las obras comenzarán previsiblemente en la segunda quincena de agosto.

