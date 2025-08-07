Los primeros meduseros ya acampan en Cullera: "Son nuestras vacaciones"

Los primeros meduseros y meduseras ya han llegado a Cullera. Durante toda la mañana, el Pont de la Bega -principal acceso al Medusa Festival- se ha llenado de coches que accedían al evento. Aunque el festival abre oficialmente mañana sus puertas, los más fiesteros ya invaden la zona de acampada para disfrutar de la fiesta "preparty", que se prolongará durante toda la tarde y parte de la noche.

Una multitud de acentos se entremezclaba en las puertas de acceso al recinto. Tras recoger la pulsera, que les permite entrar al festival, la mayoría regresaban a sus vehículos para cargar sus maletas y neveras, en las que guardan aquellos elementos imprescindibles para subsistir todo el fin de semana. Desde el coche hasta la tienda de acampada todavía les queda un largo camino, que no es fácil de recorrer bajo los 40 grados. "Voy a parar aquí que hay sombra porque no puedo más", señala Rus Porras. Su acento le delata. No es de la "terreta". "Dos horas y media de viaje. Y ahora el calor. Lo peor de esto es mover el equipaje", señala la joven, que acude por primera vez al festival junto a un grupo de 14 amigos más. Todos ellos vienen de un pueblo de Cuenca.

A pesar de su corta edad, y de no haber estado nunca en el festival, sí que conocen la zona. "Spook, Chocolate, Barraca... Me conozco toda la Ruta del Bakalao", insiste. Junto a ella, se encuentra Laura Olivares, quien acude a los pocos minutos. "¿Qué te pasa?", le pregunta. "¡Qué me están haciendo una entrevista! Acabo de llegar y mira", sonríe Rus Porras, que ya ha conseguido recuperar el aliento. Menos mal que pueden refrescarse en las duchas habilitadas en la zona o darse un chapuzón en la fiesta de bienvenida.

Llegan cargadas con sus "looks" festivaleros, agua, esterillas... Y no pueden faltar los tapones para los oídos. "Nos han dicho que cogiéramos, pero aquí creo que no se puede descansar mucho", explican.

Clara Buzón y Mercedes Cuerda acuden al Medusa Festival con su caravana. / Saray Fajardo

La zona de acampada se empieza a llenar de tiendas. Los más cómodos prefieren el espacio "glamping", en el que la organización ya ofrece la tienda montada con sus colchones y sábanas incluidas. Y, en el caso de querer disponer de aire acondicionado y un espacio más íntimo, siempre se puede acudir a la nueva villa VIP, que cuenta con cien bungalows procedentes de China. Este espacio se encuentra ubicado en una explanada de 150.000 metros cuadrados y alojará a 400 festivaleros que quieren vivir la experiencia musical con más comodidad.

Cada 'bungalow', en el que caben cuatro personas, no sólo dispone de literas, colchones, electricidad y aire acondicionado, sino que los asistentes también cuentan con su espacio más íntimo para preparar su mejor 'look' y maquillaje.

Ruta con caravana

Las caravanas también son protagonistas este año en el Medusa Festival. La organización ha habilitado un espacio para que los camperos puedan descansar tras una larga jornada de baile. Se prevé que acudan cerca de cien caravanas.

"No hay nada mejor que la comodidad de una caravana", señalan Laura Araujo y Pablo Veiga, que llegan desde Vigo. Ellos, que acuden con otros tres amigos, se consideran unos auténticos festivaleros. De hecho, Pablo acude tras disfrutar del Tomorrowland. "Para nosotros son nuestras vacaciones", insisten.

"Hemos decidido programar las vacaciones en torno al Medusa" Clara Buzón y Mercedes Cuerda — Primeras meduseras

Las sevillanas Clara Buzón y Mercedes Cuerda también descansarán en su caravana. El Medusa Festival son sus "vacaciones". "Habíamos oído hablar del festival, por lo que hemos decidido programar las vacaciones en torno al Medusa. El lunes seguiremos la ruta por la zona de València", explican.

Primera jornada

Aunque los primeros meduseros ya disfrutan del festival, el Medusa abre oficialmente hoy sus puertas con las actuaciones de Timmy Trumpet o Hardwell.

La organización ha desplegado un amplío dispositivo para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Un total de 850 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el refuerzo de unidades procedentes de otras provincias, velarán por los asistentes. Por su parte, los controles de alcohol y drogas estarán ubicados en todos los accesos, tanto en las entradas como en las salidas del festival.