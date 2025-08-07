El Rototom y Francis Montesinos unen música y moda en una camiseta exclusiva para el festival

El universo del reggae y la moda se entrelazan este verano en una colaboración entre el diseñador valenciano Francis Montesinos y el festival Rototom Sunsplash, que este año celebra su 30º aniversario. Para conmemorar esta cifra, el creador ha diseñado una camisa de edición limitada que captura el espíritu del festival y sus raíces en la cultura jamaicana, con una explosión de colores inspirada en la paleta cromática del Rototom, según describe el festival en un comunicado. El resultado es una colección irrepetible, en la que ninguna camisa es exactamente igual a otra, añade la organización.

Se han creado únicamente 30 camisas, disponibles solo durante el festival (del 16 al 23 de agosto) bien en la tienda oficial de merchandising dentro del recinto o unidades muy limitadas en la página web del evento. Tal como asegura el Rototom Sunsplash, se trata de una "auténtica pieza de coleccionista", no exclusivamente para quienes siguen la trayectoria de Montesinos, sino para quienes sienten el festival como una parte de su vida.

Cartel del festival Rototom Sunsplash. / L-EMV

Una prenda cargada de simbolismo

“Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad. Para mí, ha sido un honor vestir de colores y esencia mediterránea una iniciativa tan poderosa que lleva 30 años inspirando al mundo”, ha señalado Francis Montesinos, referente de la moda española desde los años 70: “Esta no es solo una prenda, es una cápsula de recuerdos, de ritmos y de colores que han danzado bajo el sol de Benicàssim durante años”, explicó.

Según informan, no se trata de algodón orgánico ni de tejidos convencionales: esta colección apuesta por convertir la energía del festival en una prenda con alma, con un estampado que combina referencias al icónico león que se muestra en el logotipo del Rototom con los tonos verde, rojo y amarillo, tan característicos de la iconografía reggae.

El director del festival Rototom Sunsplash, Filippo Giunta, junto al diseñador Francis Montesinos, con la camisa. / L-EMV

Por su parte, desde la organización del festival, han celebrado esta colaboración como una forma de trascender la música y conectar con otras disciplinas creativas. “Montesinos ha sabido interpretar no solo la estética del festival, sino también su esencia. Estas camisas son memoria viva de Rototom, hechas con trozos de nuestra historia y cosidas con creatividad y respeto”, ha señalado Filippo Giunta, director del Rototom Sunsplash.

La colección llega en una edición histórica del festival, que celebra sus tres décadas con más de 200 conciertos, actividades multiculturales, talleres, gastronomía internacional y mucho más, como establece la programación. Una fiesta global de la música reggae, pero también de los valores de reutilización, diversidad y expresión libre que definen al festival desde sus orígenes, según su filosofía. "Con esta colaboración, la moda y la música se funden en una prenda que no solo se lleva, sino que se vive", concluye el festival.