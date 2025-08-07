Yerai Cortés: "Me gusta estar en esa especie de limbo entre lo tradicional y lo moderno"

¿Cómo va a ser el espectáculo que vamos a ver en Sagunt a Escena el próximo día 7?

Espero que salga todo bonito, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de tocar allí. Sé que el sitio es espectacular porque ya lo conozco. Van a venir 'coleguitas' de Alicante también a verlo. Lo que se va a ver es el trabajo que hemos hecho con ‘Guitarra Coral’. Voy con un coro de seis voces que también son palmeras. Siento que es una obra excesivamente tradicional, pero con una puesta en escena y con unos tintes un poco más actuales. Estamos muy contentos.

Tradicional y moderno a la vez. Eso suena arriesgado. ¿El público lo acepta?

Que cada uno se lleve el espectáculo que quiera. Quiero que vayan sin pretensión ninguna y que cada uno se lo lleve a su espacio. Al final son historias, que está muy relacionadas con la película [‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por C. Tangana] y con el disco.

"El espectáculo es una extensión de la película"

¿Habrá sorpresas?

Sí, porque todavía cuento un poquito más porque hay canciones nuevas. Es una extensión, digamos, de la narrativa de la película. Yo solo quiero que el público se deje llevar y que disfrute.

¿Qué es dice el público que ya ha visto el espectáculo?

La mayoría de gente me dice que es un viaje bonito, que lo sienten como un viaje de emociones, que se fijan mucho en la letra, y eso me da muchísima alegría. Siempre he tenido la frustración como guitarrista de no tener texto. Entonces, hay un 50-50 en todas mis composiciones, entre lo que compongo con la guitarra y lo que compongo con la letra. Me parece muy importante también que se fijen en la letra y que entiendan el mensaje y parece que eso está funcionando bastante.

Hablaba del espacio. ¿Qué le inspira el Teatro Romano de Sagunt?

Ahora mismo es una anacronía. Estamos en un espacio que está por encima ya de la vida porque tiene una historia detrás muy grande y muy larga y nosotros tenemos el privilegio de poder estar dentro. Y también siento que mi música viene de las referencias del flamenco, que son tan grandes y tan antiguas y con tanta identidad. El Teatro Romano me parece el mejor lugar para poder expresar este ‘show’, tradicional y actual.

"La guitarra es otra forma de expresarme"

¿Hay un Yerai antes y después de coger la guitarra?

No, no siento que haya dos. Al final es una forma de lenguaje. La guitarra es otra forma mía de expresarme, sigo sintiendo que soy yo cuando estoy tocando la guitarra. Cuento mi vida, mis cosas, cuento mis penas, mis alegrías. En realidad, abordo mi identidad, mi vida. Todo lo que hago con la guitarra soy yo, pero convertido en artista.

Espectáculo de Yeari Cortés. / Juan Herrero/EFE

Comentaba que es un espectáculo excesivamente tradicional. ¿Cómo se llega a ese equilibrio entre lo moderno y lo más purista para gustar a todos?

Todo esto me lo he ido encontrando de una manera natural. He ido entrando en círculos distintos y he descubierto que se me quería en los dos y yo quería a los dos. Es verdad que hubo un momento de planteamiento de ‘dónde estoy’, ‘qué soy’, ‘hacia dónde voy’, pero me he dado cuenta de que me gusta estar en esa especie de limbo, en esa cuerda floja en la que un día te dejas caer para un lado, y al siguiente para otro, te beneficias de lo bueno de cada sitio. Eso me hace estar todo el rato en una especie de tensión bonita. También hay una especie de curiosidad para poder seguir aprendiendo cosas y poder seguir avanzando en mi forma de tocar y de ser y estar en la vida.

¿Hay una nueva generación de flamencos que han acercado el género a otros públicos?

Viendo la escena que hay, tampoco siento que estamos haciendo mucho más que lo que ya es el flamenco en sí. No paramos de coger prestado, simplemente lo llevamos a nuestra actualidad. Antiguamente iban en carro y de una ciudad a otra tardaban tres días. Ahora te metes en Instagram y sabes lo que está haciendo el de al lado. Es que es innegable que tengamos otra manera de ver el flamenco, de sentirlo y de experimentar. Hay puro flamenco y otras formas de expresión que hacen que el flamenco sea un poco más accesible. Estoy bastante orgulloso del flamenco que hay hoy en día porque se está haciendo un flamenco que se podría llamar experimental en algún caso.

"No siento que estemos haciendo mucho más que lo que ya es el flamenco en sí; no paramos de coger prestado" Yerai Cortés — Guitarrista

Al final salen las raíces.

Los colores básicos hay que sabérselos. Y luego ya puedes mezclar uno con el otro y a ver qué color te sale.

¿Qué supuso para la película que dirigió C. Tangana?

Un reto vital, una terapia, un viaje. Pasé por momentos en los que quería echar la película abajo y otros en los que me sentía orgulloso. No quería que la película hiciera daño a nadie. Lo que sí que buscaba era que esto nos sanara, que nos quitaran esos pesos. La vida nos ha cambiado a bien. Nos ha dado cosas muy bonitas como la confianza, la sinceridad, la aceptación, el perdonar y ser perdonado. Cosas que antes no trabajábamos. Y ahora eso nos ha hecho mucho más fuertes, nos ha hecho que estemos mucho más unidos. Y más orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido.

C. Tangana, en primer plano, junto a Yerai Cortés. / Levante-EMV

Y profesionalmente, ¿nota que el público te conocen más?

Sí, ese cambio ha sido bastante notorio y ha sido muy bonito también, porque se me acerca gente que no había escuchado flamenco antes, que no sabía del género. Hay gente que me dice que gracias a mí se ha aficionado un poquito más al flamenco y eso ya es un orgullo no solo para mí, sino para todos los que nos dedicamos a esto.

¿Qué proyecto tiene en mente?

Ahora mismo estoy trabajando en el siguiente disco, que tiene que ver con lo que hago en el show. Como lo compuse durante y después de hacer la película, había canciones que no iban a salir en el disco de película, así que ya tengo casi ocho canciones nuevas, que ya las hago en el 'show'. Todo esto tiene que estar grabado y quiero hacer un disco con las chicas, que son increíbles, me siento superafortunado de tenerlas.

¿Baraja alguna fecha para el lanzamiento?

No me estoy poniendo mucha exigencia, porque quiero que quede bien, pero seguramente este año intentemos sacar dos ‘singles’, que ya están a puntito de terminarse. Si pudieran estar para después del verano o principios del otoño sería increíble.