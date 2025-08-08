El músico valenciano Joan Enric Lluna y Moonwinds ofrecerán un concierto en el Festival Internacional de Santander

Joan Enric Lluna, al frente de Moonwinds, ofrecerá un concierto en el marco de la 74ª edición del Festival Internacional de Santander (FIS) en coproducción con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El director, clarinete solista de la Orquesta de la Comunitat Valenciana y profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc) y del Trinity College de Londres; afrontará con la formación orquestal "una interesante propuesta, 'Música y poesía: jardin de haikus', en la que el compositor Benet Casablancas y el escritor Antonio Muñoz Molina, conversarán entre la primera y la segunda parte de la actuación musical, que tendrá lugar en la Sala Pereda del Palacio de Festivales el 12 de agosto a las 20 horas", avanzan desde el entorno del músico valenciano.

El programa incluirá obras de Casablancas. En la primera parte, 'Lluna' abordará 'Tres haikus (2.ª col.), piano,' Haiku para trío: violín, violonchelo y piano', 'Cuaderno de haikus, para flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano', 'Aforismo In memoriam Gemma Romanyà, para piano', e 'Invención triédrica y gratuita: flauta, clarinete y piano'.

Joan Enric Lluna al frente de Moonwinds en un concierto. / L-EMV

En la pausa, el compositor catalán, Premio Nacional de Música por la Generalitat de Catalunya y por el Ministerio de Cultura español en la modalidad de composición, charlará con el escritor andaluz, académico de número de la Real Academia Española y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en torno al vínculo existente entre la música y la poesía, en general, y a los haikus, un tipo de poesía japonesa escrita en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, en particular.

En la segunda parte, Moonwinds interpretará 'Estampas de Kwaidan, para clarinete, violonchelo y piano', 'Memorial Arraona: Cinco haikus para piano', y 'Siete haikus para sexteto: flauta, clarinete, piano, violín, violonchelo y contrabajo'. Para este repertorio, Lluna (dirección y clarinete) contará con Juan Carlos Garvayo (piano), Julia Gállego (flauta), Carles Civera (violín), Elena Solanes (violonchelo) y Antonio García Araque (contrabajo).

"En las composiciones de Benet Casablancas tienen una notable presencia las miniaturas: aforismos, apuntes, fragmentos, epigramas y, especialmente, los haikus. Para el musicólogo, dichas piezas representan un contrapunto a las obras de mayor extensión y ambición formal, como las óperas o sinfonías. Este cambio de registro le permite desplegar otro tipo de búsquedas e intereses, tanto a nivel técnico y expresivo como en lo que atañe al proceso creativo, reduciendo el lapso entre concepción y realización2, explican las mismas fuentes.

Inspiradas en la concisión y esencialidad de la forma poética japonesa, las piezas incluidas en el programa 'Jardín de haikus' "se distinguen por su intensidad y concentración, aspirando a capturar la idea inicial y exponerla con la inmediatez y plenitud expresiva de lo que se escribe casi con un solo trazo –como el gesto caligráfico o una pincelada-– dentro de un espacio temporal acotado. Pequeñas epifanías de carácter y registros emocionales muy contrastados. Algunas son tranquilas, lúdicas, contemplativas, líricas, rítmicas, brillantes, pastorales o festivas, pero también las hay de signo más enérgico, dramático y elegíaco", matizan.

El compositor Benet Casablancas y el escritor Antonio Muñoz Molina. / L-EMV

The Clarinet Music

Lluna publicó el disco 'Benet Casablancas. 'The Clarinet Music' junto con el pianista Josep Colom y Moonwinds Ensemble. El trabajo recopila cincuenta años de trayectoria en la que el clarinete es el nexo conductor. En el álbum hay obras que son una “amalgama de virtuosismo, drama, y fantasía escapista” a la que “Lluna nos transporta con su quirúrgico dominio del clarinete” y su “soberbia interpretación”; y un espacio “donde confluyen las artes y muchos años de oficio, música pensativa y estimulante”.

Joan Enric Lluna

Joan Enric Lluna (Godella) ha actuado como solista en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de los maestros Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena o Neville Marriner y en grupos de cámara como los cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander o solistas como Lluís Claret, Tasmin Little y Josep Colom.

Fue nombrado recientemente 'Insigne de la música valenciana'"por su contribución a la difusión de la música y los valores artísticos, así como por su trayectoria y proyección internacional", según la Academia de la Música Valenciana. Fue el primer clarinete y cofundador de la Orquesta de Cadaqués, clarinete principal de la Bournemouth Sinfonietta entre los años 1996 y 1999, y ha actuado con formaciones como la London Philarmonic y la Royal Philharmonic Orchestra, la Academy of St. Martin in the Fields y la Chamber Orchestra of Europe como primer clarinete invitado.

En su faceta de director y solista-director, se ha puesto al frente de reputadas orquestas como la Lucerne Festival Strings, Manchester Camerata, la OCV, la Covent Garden Chamber Orchestra, la Kensington Chamber Orchestra de Londres, la Orquesta de Valencia, la Real Filharmonia de Galicia o la Filarmónica de Málaga y ADDA Simfònica de Alicante, entre otras. Asimismo, Lluna ha recuperado con el disco 'Un viaje a Nápoles los ballets La bella Arsene' y 'El rapto de las sabinas' del compositor Vicente Martín y Soler, 242 años después de su creación.

Moonwinds

El conjunto Moonwinds nace de la iniciativa de Joan Enric Lluna reuniendo destacados instrumentistas de viento para formar un grupo estable de música de cámara. Acercando al público una nueva visión de los instrumentos de viento, ha trabajado el repertorio clásico: Mozart, Haydn, Beethoven, rescatando música de Vicente Martín y Soler. En su repertorio también hay grandes obras del romanticismo: Dvorak, Schubert, Mendelssohn, Strauss, y ha encargado y estrenado obras de compositores como César Cano, Blai Soler, Emilio Calandín, combinadas con repertorio actual de compositores como A. Part, Sir J. Tavener, J. Horovitz o T. Hosokawa.

Moonnwinds / Alex Baker

El 'Ensemble' nació cuando se dio la necesidad de ampliar con instrumentos de cuerda, piano y percusión. 'El Ensemble' mixto ha desarrollado especialmente repertorio contemporáneo, destacando los conciertos y el CD monográfico dedicado a Benet Casablancas, y estrenos de Charlotte Bray, Paul Barker o Laura Vega entre otros. Los integrantes del grupo cuentan con una destacada trayectoria profesional en reputadas orquestas y centros docentes de toda Europa.

Moonwinds se presentó al público en 2006 y fue el grupo residente en el Auditori de Barcelona en 2012-13, lanzando su primer trabajo discográfico dedicado a Mozart (Gran Partita) y a Martín y Soler. Cuenta con tres discos más: la transcripción de la ópera 'Una cosa rara' de Martín y Soler, las 'Serenatas' de Mozart y la recuperación histórica de dos ballets de Martín y Soler 'Un viaje a Nápoles' (2024), que recoge en versión suite algunos actos de los ballets 'La bella Arsene' y 'El rapto de las Sabinas'. En 2020 inauguró su proyecto trasversal Moonwinds Simfònic, que combina la labor pedagógica y musical.