Así es la moda del Medusa: La generación X destierra el brilli-brilli y las botas de cowboy

Hace tres semanas, la playa de Cullera se llenó de cerca de 50.000 jóvenes diarios, que se congregaron para disfrutar de la cuarta edición del Zevra Festival. A lo largo de las tres jornadas, los asistentes no sólo disfrutaron de los temas más emblemáticos de Jason Derulo, Estopa, Justin Quiles o Alleh & Yorghaki, sino que también aprovecharon para estrenar sus mejores ‘looks’.

Casi veinte días después, el mismo recinto se vuelve a llenar de música. En esta ocasión, el Medusa Festival reúne a los amantes del género electrónico, que durante tres días disfrutan de las sesiones de cerca de 120 Djs, entre los que destacan Hardwell, Timmy Trumpet o Padre Guilherme, entre otros.

Algunos rostros repiten ambos festivales, pero otros sólo optan por un evento u el otro. El perfil de los asistentes es muy diferente.

Valencia. VLC. Primer dÃ­a del Medusa Festival en Cullera. / Ana de los Ángeles Martí

Generación Z vs. Generación X

Los millenials o la generación Z suelen ser los protagonistas del Zevra Festival, mientras que la generación X opta por el Medusa Festival. El cambio de edades también supone un cambio de “looks”. El Zevra Festival se caracterizó por la presencia de adolescentes, que llegaban impolutos al recinto no sólo para disfrutar del evento, sino también para fotografiarse y compartir estas instantáneas en sus redes sociales. En esta ocasión, prima la comodidad. Ya no hay purpurina ni botas “cowboy”. Las zapatillas ganan terreno para poder saltar y bailar sin tener que preocuparse por el dolor de pies y, así, poder resistir toda la noche.

Ellas siguen cuidando gran parte de los detalles de su estilismo, pero en un formato más confortable. Los vestidos y los “brilli-brilli” ahora dan paso a tops más sencillos y cómodos para afrontar las altas temperaturas. Muchas de ellas, a su vez, optan por pantalones cortos vaqueros que les permitan moverse sin miedo.

El peinado, por su parte, suele ser muy similar. Los recogidos, las trenzas de boxeadora o las trenzas de espiga les permiten estar arregladas y, a su vez, combatir el calor.

Valencia. VLC. Primer dÃ­a del Medusa Festival en Cullera. / Ana De los Ãngeles MartÃ­

Zapatillas y riñoneras

Si algo diferencia a una generación de otra son los zapatos. Nada de botas ‘cowboy’. Ellas saben que ir a un festival es recorrer kilómetros y kilómetros, por lo que nada mejor que unas deportivas para aguantar hasta altas horas de la noche.

Los bolsos dan paso a las riñoneras. El teléfono, pañuelos, un abanico y la cartera son básicos.

En el caso de ellos, también suele haber algunos cambios. El pantalón vaquero es fundamental, ya que combina con todo. Para la parte de arriba, las opiniones son muy variadas. Si en el Zevra se apostaba por camisas estampadas y coloridas, aquí suelen pasar un poco más desapercibidos. Los hay que apuestan por sus equipos de fútbol. Otros adquieren el “merchandising” del recinto para demostrar que son unos auténticos festivaleros. Y los grupos de amigos más atrevidos se compran la misma camiseta para encontrarse rápidamente en el caso de que uno se pierda.