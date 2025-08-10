La colección del IVAM cumple 40 años: de Julio González a las artistas contemporáneas

La colección del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) es el músculo principal del museo, su núcleo. Por decirlo de forma anatómica, su corazón. La mayoría de sus exposiciones parten, en gran medida, de unos fondos que la institución ha ido gestando incluso antes de abrir sus puertas en 1989 y se han ido nutriendo con de paso de las décadas hasta el día de hoy con adquisiciones, donaciones y depósitos.

Hace tan solo unas semanas, el centro de la calle Guillem de Castro anunció sus últimas adquisiciones, todas ellas en esta ocasión de mujeres artistas. Pero para entender por qué llegan estas obras hoy hay que saber sobre qué cimientos se ha construido el IVAM.

'El patio de las tentaciones' (1972), de Equipo Crónica. / Levante-EMV

Celebrar los 40 años de la colección

En 1985 -cuatro años antes de su inauguración- el museo recibió una importante donación y compra de obras del escultor Julio González. Así, este 2025 se celebra el 40º aniversario del nacimiento de la colección del IVAM. Y con motivo de este aniversario, el museo pone a la venta en su librería catálogos ‘vintage’ de su colección como 'Julio González. Las colecciones del IVAM’, ‘La Colección del IVAM. Adquisiciones 1985-1992’ o ‘Millares, Saura, Tàpies. Las colecciones del IVAM’.

Además, el nuevo proyecto museógrafico de la directora del centro, Blanca de la Torre, sitúa la colección como el elemento fundamental que define un museo y, en este caso, será uno de los pilares sobre los que se construirá la identidad de la nueva etapa, han avanzado desde el museo.

'Disques optiques. Rotolief' (1935), de Marchel Duchamp. / Levante-EMV

La propuesta sitúa la colección en el centro de la institución, no solo para hacer llegar su propia historia, sino también como detonante de las líneas programáticas. Para llevar a cabo este enfoque «apuesta por la creación de un espacio permanente dedicado al acervo del IVAM».

La exposición de la colección ofrecerá un recorrido contextualizado en la historia del arte contemporáneo nacional y global, que permita establecer una lectura de corte historiográfico y comprender los periodos y corrientes fundamentales del arte de los siglos XX y XXI, aseguran desde el museo.

Para conocer la colección del IVAM es necesario repasar algunas de las claves de las cerca de 12.000 obras que forman sus fondos.

Julio González, el origen

Vertebrada desde sus inicios en torno a la figura del escultor Julio González, la colección presta durante sus primeros años preapertura -entre 1985 y 1989- especial atención a los orígenes del arte moderno, el debate sobre la abstracción durante los años treinta y las diferentes corrientes del informalismo y el pop europeo y americano, las tendencias postconstructivistas, la fotografía y el fotomontaje, los nuevos medios y las instalaciones.

'Ombre chinoise' (1938), de Jean Hans Arp / Levante-EMV

Las páginas de este diario recogían en julio de 1985 la llegada a València de las primeras piezas de Julio González, la que pusieron, entre otras, las bases del museo. La colección llegó de París y costó 417 millones de pesetas a la Generalitat Valenciana. A esta compra se sumarían, además, donaciones por parte de la familia del escultor y que han convertido al IVAM en la institución más representantiva del artista catalán. Tras este movimiento, una figura clave para el museo: Tomás Llorens, fundador, impulsor y primer director del centro.

Con su inauguración, el 18 febrero de 1989, el IVAM se convirtió en el primer museo de arte contemporáneo, una institución pionera en la reconstrucción del panorama cultural valenciano tras el franquismo. «No se trataba de un edificio mediático, sin apenas contenido ni proyecto, como luego sucedió con otros centros, sino de un contenedor sobrio que tenía un plan de uso, con unos profesionales, una colección incipiente y una programación rigurosa que muy pronto lo convirtió en una referencia más allá del ámbito artístico nacional», explican desde el museo. «También fue concebido para contribuir a la regeneración del centro de la ciudad, desde su ubicación en pleno casco histórico, acompañado de otra sede dedicada al arte contemporáneo, el Centre del Carme».

'West Point' (1911), de Lewis Hine. / Levante-EMV

Además de la llegada de las obras de Julio González, algunos datos o hitos del IVAM ayudan a comprender mejor la historia del centro de arte moderno valenciano. Por ejemplo, la primera obra que compró el museo fue ‘El patio de las tentaciones’ (1972), de Equipo Crónica, adquirida en 1985.

Las artistas en el museo

La mujer artista en el IVAM ha sido una asignatura muy presente a lo largo de la historia del museo, quizás más, en los últimos años. De hecho, las últimas compras del IVAM han sido de obras realizadas 100 % por mujeres. Para entender esto hay que remontarse a la primera obra que se adquirió de una mujer: el óleo sobre lienzo ‘Tía Lola’, de Roberta González, hija, precisamente, del escultor Julio González, datado entre 1930-33. La obra se adquirió en 1985.

La segunda obra que se compró de una mujer fue de la valenciana Carmen Calvo, también en 1985. La tercera obra fue de Diana Block en 1986. La obra más antigua creada por una mujer que forma parte de la Colección del IVAM es ‘Les fenêtres (A Robert Delaunay) de Guillaume Apollinaire', de Sonia Delaunay, creada entre 1912-13.

Sin título, serie 'Escrituras' (1980), de Carmen Calvo. / Levante-EMV

La última compra ascendió al millón de euros repartidos en piezas de María Blanchard, Olga Sacharoff, Sonia Navarro, Pilar Albarracín, Soledad Sevilla, Concha Jerez, Rocío Garriga, Gema Polanco, Greta Alfaro, Ana Esteve Reig, Ana Esteve Llorens o Mónica Jover.

Las vanguardias

Repasar la historia de la colección es hacerlo de los movimientos y artistas referentes de cada periodo artístico contemporáneo. Los fondos del museo cobijan piezas de las vanguardias históricas como constructivismo, dadaísmo, futurismo, neoplasticismo y abstracción no figurativa firmadas por Man Ray, Hans y Sophie Taeuber-Arp, Malevich, Rodchenko, Léger, Picabia, László Moholy-Nagy, Alexander Calder, Pablo Gargallo, Paul Klee, Dziga Vértov, Grete Stern, Tristan Tzara, Claude Cahun, Francis Picabia.

De los años de posguerra, de informalismo y expresionismo abstracto, el IVAM alberga obras de André Masson, Pierre Soulages, Gottlieb, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Henri Michaux, Antoni Tàpies, Doro Balaguer, Lucio Fontana, Manuel Millares, Palazuelo, Yves Klein.

La vuelta a la figuración y el pop del IVAM llega de la mano de James Rosenquist, Claes Oldenburg, Genovés, Sigmar Polke, Alexanco, Richard Hamilton, Rauschenberg, Baldessari, Equipo Crónica, Gina Pane, Gordillo.

'Chicago's Miss Beefsteak (de la serie The American Way of Life), de Josep Renau. / Levante-EMV

Antoni Muntadas, Susana Solano, Ángeles Marco, Bruce Nauman, James Lee Byars, Miguel Ángel Campano, Gerhardt Richter, Richard Prince, Dara Birnbaum marcan la transición y posmodernidad.

Mientras que el IVAM conserva obras de los nuevos lenguajes tras la caída del Muro de Berlín de creadores como Cristina Iglesias, Carmen Calvo, Christian Boltanski, Tony Cragg, José Antonio Orts o Gary Hill, Peter Halley, Helmut Federle, Ross Bleckner, Terry Winters, René Daniëls, Albert Oehlen o Juan Uslé.

Ya entrados en el siglo XXI el IVAM conserva piezas de Miguel Benlloch, Cabello/Carceller, Laurie Simmons, Ahlam Shibli, Humberto Rivas, Gillian Wearing, Martha Rosler, Dora García, Francesc Ruiz, Rogelio López Cuenca, Mona Hatoum, Zineb Sedira, Yto Barrada, Taysir Batniji, Bouchra Khalili, Khalil Joreige, Ludovica Carbotta, June Crespo, Teresa Lanceta o Lola Lasurt.

La colección de fotografía

Pero el IVAM es mucho más que lienzos o esculturas. El museo de la calle Guillem de Castro destaca su colección de fotografía que comenzó en paralelo con los otros géneros artísticos que conforman los fondos del museo, con un claro concepto de selección: «No se trataba de reunir una obra de cada uno de los artistas que han existido en estos años, sino de recoger una amplia selección de aquellos artistas que mejor han contribuido a configurar las bases historiográficas del arte moderno», explican desde el IVAM.

Es una colección que comenzó a partir de los autores pioneros con los calotipos de William Henry Fox Talbot de 1843; el retrato de Eugenio Piot, realizado por el valenciano Benito Monfort en 1851, los niños de Lewis Hine en el Nueva York de 1911 o las instantáneas de Walker Evans de la sociedad norteamericana. Como curiosidad, la obra más antigua que tiene el IVAM es un calotipo de William Henry Talbot de 1843, un depósito de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Esta obra forma parte del segundo volumen de ‘The Pencil of the Nature’, considerado el primer libro fotográfico e ilustrado de la historia.

'Sueño N 11, Niño Flor' de la serie 'Los sueños' (1948), de Grete Stern. / Levante-EMV

Esta colección fotográfica sigue con los grandes maestros internacionales como Man Ray, Horacio Coppola, Paul Atrand o Robert Capa, entre otros muchos, que dan una idea de la evolución de la fotografía hasta llegar a los años 40-50 con Lisette Model, Edouard Boubat, George Zimbel o William Klein. Ya de los 60 y 70, el IVAM cuenta con fotografías de Grete Stern, Cindy Sherman o Pierre Molinier.

Junto a estos autores internacionales «podemos constatar el altísimo nivel de la obra de los españoles Francesc Català i Toca, Gabriel Cualladó, Cristina García Rodero, Humberto Rivas o Joan Fontcuberta, entre otros», relatan desde el museo.

La colección del IVAM también incluye un «valioso» conjunto de fotomontajes originales y otros que fueron publicados exclusivamente en carteles o en las revistas de la época. El recorrido por estos fotomontajes muestra desde los primeros planteamientos dadaístas, los ‘collages’ surrealistas, los fotomontajes políticos o la búsqueda de la forma y la abstracción, en un mestizaje de técnicas y planteamientos estéticos, concluyen.