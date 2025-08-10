Medusa, un festival más allá de la música

¿Se imagina hacerse un tatuaje mientras el reconocido DJ Hardwell pincha el famoso tema “Acid”? ¿Y si pudiera casarse con el amor de su vida frente a la playa de Cullera y al puro estilo Las Vegas? ¿Y si no tuviera que preocuparse por el maquillaje y el peinado? La undécima edición del Medusa Festival, que este domingo echa el cierre a su undécima edición en Cullera, no sólo reúne a algunos de los mejores artistas de la música electrónica en sus distintos escenarios, sino que ofrece una gran variedad de actividades para todos los públicos. La organización ha decidido transformar esta cita musical en un evento en el que los cinco sentidos cobran protagonismo.

Medusa Festival ha conseguido atraer a público procedente de distintos continentes, al que no sólo ha sorprendido con su espectacular escenario, sino también con todas las propuestas que ofrece el evento.

Estudio de tatuajes en el Medusa. / Ana de los Ángeles Martí

Maquillarse a ritmo de charanga

Desde primera hora de la mañana, los meduseros y meduseras aprovechan al máximo su experiencia. Tras recargar fuerzas con un buen desayuno, la música ya empieza a sonar en la acampada, ya sea a través de los altavoces de los asistentes, que escuchan las distintas sesiones que después podrán disfrutar en directo o, incluso, a través del sonido de una charanga.

No es la única actividad que ofrece este espacio de descanso, ya que los meduseros más presumidos pueden acudir a la peluquería, ya sea para disfrutar de un nuevo “look” o para realizarse las famosas trenzas de boxeadora o cualquier otro peinado que deseen. Además, en el propio recinto, un puesto de maquillaje concentra jornada tras jornada a centenares de asistentes que desean acicalarse para la ocasión.

La organización también apuesta por la realización de deporte durante estos tres días. Así, la gente que desee desconectar puede apuntarse a una sesión de yoga, mientras que los más bailones pueden seguir saltando con las clases de zumba.

Maquillaje en el Medusa. / Ana de los Ángeles Martí

Videojuegos "arcade"

Sobre las 17 horas, el evento abre oficialmente sus puertas. Tras ellas, se esconde un nuevo paraíso. Para muchos Medusa es una especie de Tomorrowland español. La decoración y la temática de esta cita musical se han convertido en una de las fuertes apuestas del festival. Este año, el evento, titulado “Arcade Land”, rinde homenaje a los videojuegos antiguos. No sólo el escenario principal, que tiene las dimensiones de un campo de fútbol, se centra en esta temática, sino que, a lo largo del recinto, los asistentes también viajan a través de estos videojuegos de los años 80 y 90.

Personas disfrazadas de consolas o mandos o máquinas recreativas son un ejemplo de ello. Así, los meduseros pueden divertirse con una partida de futbolín o en una de estas famosas máquinas. Por si fuera poco, la ceremonia de apertura, que se celebra cada día a la medianoche, también se centra en ello. Un total de 250 drones y un espectáculo con fuegos artificiales dibujan el cielo de Cullera para convertir esta experiencia en un festival inolvidable.

Las actividades no terminan ahí. El recinto también dispone de un puesto de tatuajes para los más atrevidos. Jóvenes y parejas se pueden llevar un recuerdo de esta undécima edición. El logo del festival o una videoconsola son sólo algunos de los diseños tematizados que ofrecen.

Así se preparan los "meduseros" para la jornada del sábado / Ana de los Ángeles

Boda oficiada

Y, por si todo esto fuera poco, Medusa también brinda a las parejas más enamoradas la oportunidad de casarse. Bajo una iglesia tematizada y al puro estilo Las Vegas, los novios pueden darse el «sí quiero» rodeados de sus amigos y acompañados de la mejor música.

Un capellán no confesional oficia la ceremonia en una capilla con una estructura que simula una iglesia. La organización ofrece tres vestidos diferentes de novia y corbata, americana o chaqué para ellos. Además, la pareja, a pesar de que la boda no tiene validez legal, se lleva un diploma certificativo de recuerdo.

¿Y qué sería de un buen festival sin un puesto de comida para coger fuerzas? Medusa ofrece multitud de variedades para todos los gustos. Helados, comida vegana, pizza o hamburguesas son sólo una parte de la extensa carta. Las food-trucks esperan a los meduseros que necesitan hacer un descanso y llenar sus estómagos para seguir con la fiesta.

Si todavía no han disfrutado de alguna de estas actividades aprovechen esta última jornada. Sigan bailando, pero hagan locuras también. Quién sabe, igual terminan el festival con un anillo en la mano o con un nuevo dibujo en la piel. n