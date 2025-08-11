El monólogo 'En mitad de tanto fuego' inspirado en La Ilíada llega a Sagunt a Escena

El festival Sagunt a Escena, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), se acerca mañana día 12 a Patroclo, uno de los personajes secundarios más destacados de ‘La Ilíada’ de Homero.

Compañero de armas e íntimo amigo de Aquiles, la figura de este guerrero ha sido rescatada por el dramaturgo Alberto Conejero para, a través de él, hablar en primera persona de temas universales como el poder, las pasiones o la violencia.

Conejero comparte con el público la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico a través del cual dialoga con la condición humana y enlaza épocas diversas en su personal acercamiento a un personaje pasional y poliédrico.

Dirigida por Xavier Albertí, en la obra se combinan voces del pasado y del presente. El texto, la puesta en escena y la interpretación del actor catalán han cosechado las mejores críticas desde su estreno en la Sala Becket de Barcelona. El Grec festival de Barcelona es coproductor de la pieza.

En Sagunt, público y actor compartirán el escenario del Teatro Romano ya que el montaje, de carácter íntimo, ubica a la audiencia en el mismo espacio donde se sitúa la acción.

Un trío de almas cándidas en clave de sol

La Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales, B.O.B.A.S, se dedica a acompañar musicalmente entierros. Sus tres integrantes no solo tocan instrumentos, también acompañan y marcan el ritmo de la ceremonia.

B.O.B.A.S en Sagunt a Escena. / L-EMV

Con idea e interpretación de Lisa Madsen, Laia Sales y Jimena Cavalletti, esta propuesta de teatro gestual y música llega a los jardines del Triángulo Umbral, en Puerto de Sagunto, el jueves 14 a las 20.00 horas.

Esta comedia musical en clave de circo fue reconocida con el Premio al Mejor Espectáculo de Calle en FETÉN 2024 y con el de Mejor Espectáculo en el festival Umore Azoka de Leioa por su "extraordinario trabajo de clown, con el que consiguen una obra irreverente, atrevida y provocadora, generando una gran implicación y complicidad con el público".

Tres músicas se preparan para un entierro, pero ni el cura ni el muerto aparecen. Durante la espera, la ceremonia se convierte en un divertido caos, con situaciones absurdas y desastrosas, siempre acompañadas de ritmo, caja, bombo y platillo a cargo de la valenciana Jimena Cavalleti.

Sagunt a Escena, organizado por el Institut Valencià de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto y el área de teatros de la Diputación de Valencia, continúa con su 42 edición hasta el 23 de agosto.