Las series turcas buscan voces en València

El sector del doblaje en València está poco a poco ganando terreno. Más allá de la industria de la voz que está centralizada en Madrid y Barcelona, la capital valenciana se convierte día a día en un plaza cotizada tanto por productoras locales, como nacionales e incluso internacionales. El auge de las series turcas y los "animes" ha producido una demanda cada vez mayor de voces preparadas para trabajar en sus proyectos, y muchas de ellas han encontrado en el Cap i Casal un centro de grabación, con actores formados para dar vida a los personajes en varios idiomas.

María Jose Montesinos, presidenta del Colectivo de Profesionales del Doblaje (CPD), explica la razón por la que València ha adelantado a las grandes ciudades españolas en este tipo de proyectos: "Desde Madrid y Barcelona se hace llegar el producto turco hasta València por el exceso de volumen que manejan estas ciudades. Sitúan en un lado de la balanza los "blockbuster" o taquillazos y delegan las turcas que van a canales secundarios como 'Nova' o 'Divinity' para que se graben aquí". De esta forma, señala, se puede garantizar la continuidad laboral para seguir alimentando el sector.

La Escuela de Doblaje de València es uno de los estudios en los que se traducen películas y series de toda talla en la Comunitat Valenciana, pero también se dedica a la formación de alumnos en doblaje, locución y preparación integral de la voz, en ambos castellano y valenciano.

Juan Francisco Fernández, director de la escuela, explica los motivos por los que València se ha posicionado en el mapa del sector a nivel nacional: "Aunque en la actualidad sigue estando bastante centralizado, desde la creación de Canal Nou y televisoras locales en otras comunidades como Andalucía o Galicia, más recientemente se ha empezado a considerar otros sitios para doblar al castellano". El director explica que, sin embargo, el doblaje en valenciano se realiza exclusivamente a nivel local.

Series grabadas en València

Aunque no es la única, como matiza la presidenta de la CPD, "València está entre las primeras ciudades que más graban series turcas y animadas". Montesinos enfatiza que "aquí se trabaja con mucha entrega, gracia y tratando al producto como si fuera un "blockbuster" ", ya que otras ciudades relegan estas producciones por no considerarlas lo suficientemente "serias", añade. "Eso ha traído que en València exista una muy buena escuela en lo relativo al doblaje de dibujos y animación".

A fecha de hoy en València existe un cuadro de actores, pero es pequeño en comparación con Madrid y Barcelona. "Estas ciudades registran al rededor de 500 voces en cada ciudad, mientras que aquí, haciendo un esfuerzo, puede estar llegando a los 80 actores", explica Fernández. El director de la Escuela de Doblaje explica que "existen convenios que difieren dependiendo de la provincia. No es el mismo a nivel nacional, sino que existen unos precios. Entonces, al final hay clientes que buscan una opción que puede ser un poco más barata para algunos de sus productos y acaban eligiendo València por precio-calidad".

La presidenta de la CPD informa, por su parte, que entre las cosechas propias de los estudios valencianos se encuentran, en el género japonés "anime", títulos como "Ataque a los Titanes", "Demon Slayer", "Haikyuu!!", "Spy x Family", "Fairy Tail", "Overlord", "Mirai Nikki", "Ghost in the Shell", "Made in Abyss", "La Melancolía de Haruhi Suzumiya", "De campesino cuarentón a espadachín legendario", "Promare", "Anzu, el gato fantasma", "El misterio se resuelve después de cenar", entre otras.

Más recientemente, tal como también señala Montesinos, "desde hace seis o siete años se ha empezado a trabajar con series turcas como "Mi nombre es Farah", "Sila", "Elif", "Amor prohibido", "La novia de Estambul", "La esposa joven", "El Sultán", "Omer: Sueños robados", "Melissa", "Madre", "Me robó vida", "La ley del amor", "Fugitiva", y muchas más producciones que han sido grabadas en estudios-escuela valencianos como 'Black Noise' ".

La labor que queda por hacer para aumentar esas cifras de profesionales valencianos, señala Fernández, es la formación: "Un actor de doblaje no está formado en dos días. Aunque pueda venir del teatro o la televisión, requiere tiempo aprender la técnica del género". Sin embargo, resalta que "no solamente pueden ser actores de doblaje las personas con una voz estupenda. En las películas existen personajes de todo tipo, con lo cual, cualquier voz nos sirve".

Amenazas al sector

Para María José Montesinos, aplicar inteligencia artificial al doblaje “es un oxímoron”. “Estamos hablando de una máquina generativa que intenta imitar lo más humano que existe: las emociones”, enfatiza. La actriz recuerda que la IA no crea desde cero, sino que necesita entrenarse con material hecho por personas: "En el doblaje, lo que hacemos no es solo hablar: es interpretar, poner el alma y ser fiel al producto original”. Por eso, le resulta contradictorio que se intente sustituir esa sensibilidad con una voz artificial.

Montesinos alerta, además, sobre los peligros del uso indebido de voces sin autorización, hecho que ya ha generado controversia en el sector. “La voz también es identidad. No se puede usar sin consentimiento como si no tuviera dueño, ya que se incurre en un delito”, recuerda. Aunque reconoce que la IA puede ser útil en otros sectores, cree que en el mundo del doblaje aún está muy lejos de alcanzar el nivel emocional necesario: “Por ahora, no hay algoritmo capaz de sentir”.

Pero, ¿están preparados los estudios valencianos para hacer frente al 'boom' creciente de la series turcas? "En València estamos deseando tener más voces, porque no tenemos suficientes para afrontar la llegada repentina de series tanto nacionales como internacionales, pero, necesitamos gente preparada", reconoce el director de Escuela de Doblaje, quien también denuncia el instrusismo laboral que sufre el sector, por lo que hace un llamamiento a formarse a todo el que quiera entrar en esta industria: "Es un buen momento en València para hacerlo si tienen interés por ello, ya que estamos recibiendo trabajos de diversos tipos".

El auge del producto turco tiene mucho que ver, según informa Montesinos, con el hecho de que el público que suele consumir ese tipo de series ve el Mediterráneo oriental como un lugar muy "exótico": "Aunque muchas veces estas series denuncian aspectos de la sociedad turca, como el maltrato a los niños o hacia las mujeres, es la opulencia de la corte de un sultán y las intrigas palaciegas lo que hace que resulte tan llamativo. Al final, es lo desconocido lo que más engancha".

En estos proyectos que otras ciudades relegan a un segundo plano, València ha encontrado una oportunidad para destacar y demostrar su capacidad profesional. Eso sí, con discreción. “La gente, cuando va a ver una película, tiene que disfrutar al escuchar y ver a los actores originales. Si sale, por ejemplo, Brad Pitt en pantalla, lo importante es que se reconozca a Brad Pitt, no la voz del actor de doblaje”, destaca Fernández, quien reconoce que esa es la esencia del buen doblaje: que se identifique al personaje y no al actor que lo dobla. Es un imperativo que también señala Montesinos: "Incluso con idiomas lejanos como el turco, el objetivo es que el espectador sienta que ese personaje habla castellano de forma natural. Eso solo se logra con sensibilidad, técnica y muchas repeticiones para que el resultado sea real".