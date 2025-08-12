El interior valenciano se reivindica como paraíso de los eclipses solares de los próximos años

Numerosos puntos de la Comunitat Valenciana se posicionan como lugares ideales para la observación astronómica debido a la calidad de sus cielos. Con la llegada, tras más de 20 años, de una serie de eclipses visibles desde la península ibérica, València cobrará en los tres próximos años una importancia clave en el astroturismo ya que ofrece en diversas localidades del interior las condiciones que se requieren para una observación segura de los próximos tres eclipses consecutivos que tendrán lugar dentro de justo un año: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

A un año vista de este suceso astronómico que se dará en 365 días, el MuVIM ha impulsado una actividad de observación gratuita como preámbulo al fenómeno de 2026. En ella, los asistentes atendieron a una charla divulgativa sobre la importancia del sol y una explicación visual de lo que se produce en un eclipse. A continuación, tuvieron la oportunidad de observar el sol a través de telescopios especializados que permitieron apreciar manchas y erupciones solares que no son visibles para el ojo humano.

Observación solar gratuita en el MuVIM / Germán Caballero

José Vicente Ferrer, responsable de comunicación del centro de innovación territorial Ruraltec, ha explicado las razones que motivaron esta iniciativa: "Para nosotros es una oportunidad importante de llamar la atención sobre la importancia que tienen los cielos de nuestra comunidad y el recurso que suponen para los municipios que ofrecen la visualización del eclipse. Pretendemos despertar el interés por la astronomía, levantar la mano y decir que estamos aquí y que somos un recurso del que se puede disponer que, además, es gratuito y está abierto a todos."

Primer eclipse total del siglo

Desde el siglo pasado, España no ha presenciado eclipses solares totales como los que se avecinan en los próximos tres años. Roger Mira, de la Asociación Valenciana de Astronomía, rememora esos fenómenos que se dieron en 1905, 1959 y 2005: "Hemos tenido la desgracia de que en las últimas décadas no ha habido eclipses de sol totales en la península ibérica. Hubo un eclipse lunar a principios siglo XXI, pero sol hace mucho tiempo que no tenemos. Por eso, mucha gente aficionada viaja a lugares remotos para poder presenciarlos; ahora los tendremos en casa".

Roger Mira detalló ante los visitantes la forma en la que se desarrolla un eclipse solar total. El experto explicó que la luna se pone entre la tierra y el sol de manera que tapa a la estrella. Como el satélite es unas 400 veces más pequeño que el astro, la luna solo tapa una parte del planeta tierra, por eso no todos los continentes pueden observarlo. Además, añade que es una oportunidad "magnífica" para conocer mejor las capas más externas del sol, que habitualmente no se pueden ver y se mostrarán en el momento del eclipse. "Eso permite saber, en mucho detalle, cómo está la actividad solar en ese momento", ha subrayado.

José Vicente Ferrer y Roger Mira en la observación solar gratuita del MuVIM / Germán Caballero

Así, de los tres eclipses que se esperan en los próximos años, en 2026 y 2027 serán totales, pero en 2028 será anular, que se produce cuando la luna, a pesar de estar perfectamente alineada con el sol, no llega a taparlo en su totalidad al encontrarse más alejada de la Tierra que en el caso de un eclipse total y, por tanto, deja un anillo brillante rodeando el disco lunar.

La seguridad durante el fenómeno

El especialista de la Asociación Valenciana de Astronomía hace hincapié en que se debe tomar las medidas necesarias para poder disfrutar de esta experiencia sin riesgos. A la hora de observar el eclipse, "no se puede emplear gafas de sol, ni de soldador o cosas del estilo, deben ser gafas de eclipse homologadas", concreta. Por otra parte, extiende la cuestión de la seguridad a otros niveles, como el de los incendios, ya que la correcta observación de estos fenómenos se produce habitualmente en espacios forestales donde actividades como fumar pueden suponer un riesgo.

Motor de turismo "respetuoso"

José Vicente Ferrer, por su parte, define el perfil de público que espera recibir Valencia. Asegura que se trata de un turismo "familiar, cultural y científico", que reúne unas condiciones "fundamentales" porque es un turismo "muy respetuoso con el medioambiente". Además, es un turismo clave para el interior valenciano porque "no deja huella pero ayuda a mantener abiertos nuestros restaurantes, alojamientos y a dinamizar una economía que es cada vez más complicada de mantener".

Observación solar gratuita en el MuVIM / Germán Caballero

Los eclipses consecutivos se convierten así en un motor económico para la Comunitat Valenciana. Según el responsable de comunicación de Ruraltec, "ya hay reservas hosteleras para la temporada de alta observación astronómica porque se está generando una gran expectación en torno al eclipse, y eso evidentemente hace que, como nuestros alojamientos son muy limitados, se produzcan reservas desde ya de cara a los próximos años".

¿Dónde ver los eclipses?

Roger Mira señaló algunos de los puntos que tendrán una mayor visibilidad de los fenómenos: "Existe un sello 'Starlight' que reconoce las zonas en las que nosotros estamos trabajando, Ademuz, Alto Turia y Utiel- Requena, como cielos limpios debido a la poca contaminación lumínica y por la labor especial que se lleva a cabo por proteger un recurso que sabemos que es importante, y eso se premia con ese sello de calidad".

Tal como explica Mira, "hay que buscar un horizonte en un lugar alto y despejado, es decir, que no haya montañas que tapen el horizonte hacia la zona de la puesta del sol para el día del eclipse. Además, conviene asegurarse de que no tenga árboles que pueden molestar. En Aras de los Olmos se dan esas condiciones, pero más al norte incluso hay lugares más adecuados, como Morella o Vilafranca". De cualquier forma, reitera que "siempre se debe buscar lugares elevados y con un horizonte despejado".