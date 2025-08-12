Las mujeres dominan el verano en el IVAM con la obra de Soledad Sevilla, Senga Nengudi y Maren Hassinger

La programación del IVAM durante este mes de agosto está marcada de forma evidente por el protagonismo de las mujeres. La más extensa en el tiempo es la retrospectiva de Soledad Sevilla, que sigue expuesta en el centro de arte contemporáneo de València y que convive entre sus muros con la exposición sobre artistas afroamericanas Senga Nengudi y Maren Hassinger. Además, la representación de artistas también se encuentra dentro de 'Escena II. Latencias', donde se puede disfrutar de la serie fotográfica de Ángeles Marco 'Presente-Instante #1 #2 y #3' y el mural cerámico de Olga Diego. A ello se suma la intervención en el fanzine de otras artistas que se puede disfrutar dentro de esta muestra aún presente en el IVAM.

La gran exposición de Sevilla propone un recorrido por toda la trayectoria de la artista valenciana, desde sus comienzos en los años 60 en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid hasta su obra más reciente, como la serie en la que homenajea a Eusebio Sempere. Todo ello se puede visitar en el exposición 'Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables'.

Asimismo, otras mujeres, las artistas Senga Nengudi (Chicago, 1943) y Maren Hassinger (Los Ángeles, 1947) ocupan la Galería 4 del IVAM con una muestra que explora a través de más de 30 obras la relación vital y artística de estas dos creadoras afroamericanas en los territorios de la performance, la instalación y la escultura.

Inauguración Senga Nengudi y Maren Hassinger. / Miguel Lorenzo

En línea con el compromiso de aumentar la presencia de mujeres en las exposiciones, la muestra ‘Escena II. Latencias', reúne medio centenar de obras de la colección del IVAM que abarcan un marco temporal de un siglo, desde 1925 hasta la actualidad. Entre las mujeres que forman parte de esta exposición, destacan, entre otros, nombres como Claude Cahun, Zanele Muholi, Diana Blok, Susana Solano o Ana Penyas, además de las mencionadas Olga Diego y Ángeles Marco.

Cultura pop en el cómic

El IVAM también acoge en su programación estival la exposición ‘¡Eso no es cómic! Fanzines: Vanguardia e innovación del cómic en España’, una muestra que reivindica este fenómeno cultural con vocación efímera y transgresora. La muestra reúne una completa selección de obras de los últimos cinco años de más de cuarenta autoras y autores del mundo del fanzine.

El baño magenta del IVAM

A estas propuestas se suma la intervención en la fachada del IVAM ‘Aire Magenta’ de la valenciana Inma Femenía (Pego, 1985). Una instalación que propone un juego de luz en el espacio del hall, tiñendo de magenta la vidriera del museo, reflejándose en las superficies de la arquitectura del interior y en los cuerpos de los visitantes.

Inma Femenia con Aire Magenta en el IVAM. / Mariela Apollonio

Otra mujer que se suma a la lista de exposiciones es la creadora Sofía Alemán (Tenerife, 1997). La artista ha intervenido la exposición de Ignacio Pinazo que acoge la Sala de la Muralla del IVAM, a través de una instalación fotográfica que se acerca desde la imagen y su display al concepto de multitudes que abordó Ignacio Pinazo en su obra.

En septiembre, Kara Walker

En septiembre, la presencia de mujeres artistas no decaerá ya que se inaugurará la esperada muestra 'Burning Village' de Kara Walker, la primera comisionada íntegramente por la directora del IVAM Blanca de la Torre.