El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
Bombas Gens vuelve al formato publicitario de los 80 y 90 de anunciar en avioneta, por las playas valencianas, la próxima exposición inmersiva en torno a la ruta del bacalao
El uso de avionetas para anunciar a los bañistas de las playas valencianas cualquier tipo de producto o actividad ha tenido una resurrección este fin de semana. En un momento en que la publicidad en redes sociales es infinitamente más barata y, según parámetros, más efectiva, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals ha apostado por volver al origen, a lo auténtico y a los guardado en el subconsciente: el ruido del motor de una aeronave que atraviesa la costa valenciana para anunciar algo. En este caso, con sentido y sentimiento, ya que a partir de octubre se podrá visitar 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' en el centro de arte de Marxalenes, una exposición inmersiva a este fenómeno cultural que persiste en el ADN valenciano.
Tal como explican desde el museo, la avioneta sobrevoló este fin de semana las playas valencianas desde Benicàssim hasta Oliva, rindiendo homenaje a las icónicas campañas publicitarias de los veranos de los 80 y 90. Esta acción publicitaria se enmarca en toda una estrategia que aborda otros anuncios a lo largo de la CV-500, la histórica carretera de El Saler que acogía buena parte de las discotecas referentes en el bacalao.
'La Ruta: modernidad, cultura y descontrol' es la primera producción original de Bombas Gens tras haber disfrutado del éxito de 'Tutankamon, la experiencia inmersiva'. En esta nueva apuesta por un formato que ha seducido al público, se propone un viaje sensorial al corazón del movimiento musical, social y cultural que marcó a toda una generación de valencianos. La exposición se ha planteado con una mirada artística con un gran trabajo de documentación e historia detrás.
Herramientas digitales para una nueva experiencia
Según señalan en Bombas Gens, la muestra propone este formato diferenciador de otras iniciativas de la misma temática. Se busca trasladar el fenómeno a las artes digitales donde combinar la realidad virtual, las proyecciones de 360 grados o el láser mapping, con recursos museográficos clásicos como la fotografía, la documentación y las piezas originales. El resultado invita al espectador a sumergirse en el imaginario colectivo de los años en que València fue un espacio referente en la cultura europea.
Mirada poliédrica del movimiento
La producción de ‘La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol’ ha contado con la participación de un equipo multidisciplinar de creadores con una fuerte raíz valenciana como Radiantelab, Vitamin-arte, Marta Moreira o Democràcia Estudio, y ofrece una lectura rigurosa y poliédrica de este movimiento: desde sus raíces contraculturales hasta su impacto en la música electrónica, el diseño gráfico o la moda. Además, plantea una reflexión crítica sobre sus luces y sombras, su auge y su posterior declive.
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Tres días de música electrónica y 180.000 asistentes despiden el Medusa 2025
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí