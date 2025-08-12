El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire

El uso de avionetas para anunciar a los bañistas de las playas valencianas cualquier tipo de producto o actividad ha tenido una resurrección este fin de semana. En un momento en que la publicidad en redes sociales es infinitamente más barata y, según parámetros, más efectiva, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals ha apostado por volver al origen, a lo auténtico y a los guardado en el subconsciente: el ruido del motor de una aeronave que atraviesa la costa valenciana para anunciar algo. En este caso, con sentido y sentimiento, ya que a partir de octubre se podrá visitar 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' en el centro de arte de Marxalenes, una exposición inmersiva a este fenómeno cultural que persiste en el ADN valenciano.

Tal como explican desde el museo, la avioneta sobrevoló este fin de semana las playas valencianas desde Benicàssim hasta Oliva, rindiendo homenaje a las icónicas campañas publicitarias de los veranos de los 80 y 90. Esta acción publicitaria se enmarca en toda una estrategia que aborda otros anuncios a lo largo de la CV-500, la histórica carretera de El Saler que acogía buena parte de las discotecas referentes en el bacalao.

Imagen aérea de la promoción de la exposición sobre la ruta en Bombas Gens, este fin de semana en la costa valenciana. / BG

'La Ruta: modernidad, cultura y descontrol' es la primera producción original de Bombas Gens tras haber disfrutado del éxito de 'Tutankamon, la experiencia inmersiva'. En esta nueva apuesta por un formato que ha seducido al público, se propone un viaje sensorial al corazón del movimiento musical, social y cultural que marcó a toda una generación de valencianos. La exposición se ha planteado con una mirada artística con un gran trabajo de documentación e historia detrás.

Herramientas digitales para una nueva experiencia

Según señalan en Bombas Gens, la muestra propone este formato diferenciador de otras iniciativas de la misma temática. Se busca trasladar el fenómeno a las artes digitales donde combinar la realidad virtual, las proyecciones de 360 grados o el láser mapping, con recursos museográficos clásicos como la fotografía, la documentación y las piezas originales. El resultado invita al espectador a sumergirse en el imaginario colectivo de los años en que València fue un espacio referente en la cultura europea.

Ana de los Ángeles Martí

Mirada poliédrica del movimiento

La producción de ‘La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol’ ha contado con la participación de un equipo multidisciplinar de creadores con una fuerte raíz valenciana como Radiantelab, Vitamin-arte, Marta Moreira o Democràcia Estudio, y ofrece una lectura rigurosa y poliédrica de este movimiento: desde sus raíces contraculturales hasta su impacto en la música electrónica, el diseño gráfico o la moda. Además, plantea una reflexión crítica sobre sus luces y sombras, su auge y su posterior declive.