El Circuito de Novilladas considera "un éxito" las 6.056 entradas vendidas en 2024

La Fundación Toro de Lidia considera que la afluencia de público al Circuito Valenciano de Novilladas que organiza esta entidad con la Generalitat, está siendo un “éxito” y que las algo más de 6.000 entradas que se vendieron el pasado año para los seis festejos que conforman la competición “demuestran que la cantera de la tauromaquia cuenta con el respaldo de la afición”.

Tal como publicó ayer Levante-EMV, la ocupación media de los recintos taurinos que en 2024 acogieron la fase clasificatoria, semifinales y final del Circuito apenas llegó al 15 por ciento teniendo en cuenta los datos de capacidad de estas plazas. Pero la conselleria de Cultura matizó ayer que los aforos establecidos por los técnicos autonómicos para aprobar la celebración estos festejos son menores en, al menos, tres de los cosos taurinos de segunda y tercera categoría en los que se celebra la competición.

Informes técnicos

Así, en Utiel, pese a que el ayuntamiento ofrece en su web que la plaza de toros tiene 10.000 localidades, el informe técnico necesario para poder celebrar allí uno de los festejos del circuito establece el aforo en 4.694 ocupantes. Así pues, si allí se vendieron en 2024 un total de 1.026 entradas, la ocupación fue de casi el 22 por ciento.

En la plaza de toros de Vinaròs, cuya capacida ronda, según diversas fuentes, entre los 7.000 y 8.000 espectadores, los técnicos de la Generalitat establecieron que el aforo máximo para la novillada del Circuito que se celebró allí en 2024 tenía que ser de 2.046 personas, ya que el anillo superior del coso se tenía que destinar exclusivamente a la circulación de personas. Con esta limitación establecida por los técnicos, la ocupación del graderío en aquella ocasión fue del 64 por ciento ya que se vendieron 1.311 entradas.

En cuanto a la plaza de Vilafranca, el aforo máximo permitido por la Generalitat para la celebración del festejo para el que el pasado año se vendieron 434 entradas fue de 1.350 espectadores. La ocupación fue por lo tanto del 32,1 por ciento.

De momento, no hay datos de los aforos que se establecieron en las otras tres plazas en las que se celebraron las novilladas del circuito organizado por la Generalitat y la Fundación Toro de Lidia. En la de Ondara se vendieron 746 entradas; en la de Bocairen, 888; y en la de Villena, donde tuvo lugar la fina, 1.651.

"Supera el público habitual"

Tampoco hay de momento datos de asistencia a las tres novilladas que ya se han celebrado en Utiel, Vinaròs y Vilafranca del circuito de este año, una actividad a la que la conselleria de Cultura ha vuelto a destinar este año una inversión directa de 300.000 euros. Pero la retransmisión de los tres festejos por la televisión pública valenciana À Punt sí han mostrado los tendidos de sol prácticamente vacíos y algunos huecos en el tendido de sombra.

En un comunicado publicado ayer, la fundación destaca que el circuito está atrayendo “a un público que supera con creces la asistencia habitual a este tipo de festejos”. “Es importante recordar que una novillada con picadores no es una corrida de toros en la que participan figuras y en la que se espera agotar todas las entradas -señala la entidad con sede en Madrid que organiza el circuito con la Generalitat-. Se trata de festejos de carácter formativo, imprescindibles para que los jóvenes novilleros adquieran la experiencia necesaria para avanzar en su carrera profesional”.

“Sin embargo, a pesar de su naturaleza de base, estos espectáculos comparten gran parte de los gastos de organización y producción de los festejos mayores, lo que dificulta su rentabilidad”, reconocen a continuación. “Por ello, la implicación de las administraciones públicas, como en este caso la Generalitat Valenciana, es fundamental para garantizar la continuidad de la tauromaquia en su fase de formación, permitiendo que los novilleros tengan oportunidades”, subraya esta fundación que también organiza este circuito en Madrid, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

“El Circuito Valenciano de Novilladas no solo está cumpliendo su función de promoción y preservación de la cultura taurina, sino que además está contribuyendo a dinamizar la economía local de los municipios donde se celebran estos festejos, generando actividad en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo rural”, concluyen.