La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza "de acuerdo a su titulación"

La Diputación de Valencia prepara una reestructuración de su área de Cultura que afectará principalmente al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). Según confirmaron fuentes de la corporación provincial a este periódico, el área que dirige el diputado popular Francisco Teruel reducirá entre tres y cuatro puestos en la plantilla del MuVIM y “redistribuirá” a esos empleados entre la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico (Ofitec), el Museu d’Etnologia y el Museu de Prehistòria.

Además, la Diputación prevé amortizar en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la plaza de subdirección del MuVIM que ocupa actualmente Carmen Ninet, a quien se le ha abierto un expediente reservado de investigación para acreditar que su nombramiento no vulnera ningún procedimiento.

Dirección "sobredimensionada"

Ninet, pareja del excomisionado de la dana José María Ángel, es personal laboral no funcionaria y ocupa una plaza del grupo A1, la misma categoría que ostenta el director del MuVIM, Rafael Company. Por esta razón, y dado que ambos tienen atribuidas funciones muy similares en la gestión del museo, la corporación que preside Vicent Mompó considera que la dirección está “sobredimensionada” y que procede suprimir la subdirección.

Según las fuentes consultadas, el puesto de Ninet es el único de libre designación en el área de Cultura junto con los de los directores de los museos provinciales y los jefes de servicio.

Si Ninet no solicita la jubilación —opción posible por su edad, aunque no obligatoria al ser personal laboral—, la diputación tendría que motivar su cese y ofrecerle un puesto acorde a su titulación. Fuentes del MuVIM señalan que en el área de Cultura que dirige Teruel hay vacantes de distintas categorías que no exigen titulación universitaria.

Nunca se presentó a funcionaria

No obstante, las fuentes consultadas señalan que, siendo Ninet personal laboral y no funcionaria, no habría irregularidad en el hecho de ser A1 pese a carecer de la titulación que sí se le exige a un funcionario (título universitario). De hecho, apuntan las mismas fuentes, son muchos los empleados que entraron en aquella época y tuvieron categoría de A1 siendo, por ejemplo, secretarías, hasta su jubilación sin ningún problema. Además, añaden, en caso de amortizarle esta plaza deberán asignarle otra de la misma categoría, es decir, A1.

Fueron muchos los jóvenes empleados que, como Ninet, entraron a la diputacion como auxiliares del Hospital General y luego fueron reasignados en la época del socialista Antoni Asunción, pasando a ser A1 en diferentes puestos de responsabilidad. Con todo, Ninet nunca habría ocultado que carecía de título superior. Tan es así que fue de las pocas que, cuando se abrieron procesos de funcionarizacion, no se presentó, manteniéndose como personal laboral, al no poder acreditar una licenciatura.

Por otro lado, y respecto a su hipotética jubilación (supera los 65 años), la norma también es clara. En el caso de los funcionarios, a partir de los 65 la institución debe prorrogar, si así lo considera, año a año su servicio activo, hasta los 70. En esa situación, de hecho, hay dos casos entre los compañeros de la exdiputada, en el organigrama del MuVIM. En el caso de los laborales, sin embargo, depende del propio empleado la decisión de jubilarse.

"No ha aportado más información"

De momento, y según explican las fuentes consultadas por Levante-EMV, Ninet se ha limitado a indicar, ante los responsables de la investigación interna sobre su titulación, que esta debe constar en los archivos de la corporación y que se consulte allí. “No ha aportado más información porque sostiene que es la Diputación la que debe justificar su nombramiento”, señalan.

Así pues, a la espera de que Ninet comunique si deja su puesto por jubilación o de que el área de Personal determine su categoría laboral en función de su formación, la diputación avanza en la reestructuración del área de Cultura. Un plan que, insisten desde el equipo de Mompó, se diseñaba meses antes de que trascendiera la polémica sobre el título falso del comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, y, a raíz de ello, sobre la titulación de Ninet. “Hace tiempo que constatamos que la dirección del museo está sobredimensionada y que es el único museo público valenciano con subdirección”, subrayan fuentes provinciales.

La redistribución del personal de Cultura busca así reducir el “exceso” de trabajadores en el MuVIM, reforzado sobre todo durante el anterior gobierno PSPV-Compromís, y potenciar otras entidades como la Ofitec y los otros dos museos provinciales.

Redistribución de la plantilla

Hasta hace poco, el departamento de Teruel también gestionaba el Museo Taurino de Valencia, que ha pasado al área de Asuntos Taurinos (responsable de la Plaza de Toros y la Escuela de Tauromaquia) bajo Presidencia. A cambio, Cultura asume la Ofitec, con tres funcionarios —uno de ellos de baja—, por lo que Teruel quiere ampliar su plantilla. También pretende reforzar el Museu d’Etnologia y el Museu de Prehistòria, ambos con proyectos para abrir al público sus almacenes, lo que requerirá más personal.

Falta también saber si toda esta reestructuración del área de Cultura y, particularmente, del organigrama del MuVIM afectará, además de a la subdirectora del museo, al director del mismo, Rafael Company. En este sentido, cabe recordar que Company fue el primer director del MuVIM hasta 2004 y regresó a este puesto en 2015 tras ser elegido de manera directa por la administración provincial. Este nombramiento caducaba a finales de 2018, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso interno para ocupar la plaza, que finalmente recayó en el propio Company.