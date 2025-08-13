Llíria recibe un 'excelente' de la Unesco en el plan director 2020-2023 como Ciudad Creativa de la Música

El Ayuntamiento de Llíria ha recibido una certificación de 'excelente' por parte del equipo evaluador UNESCO Internacional del primer plan director elaborado como Ciudad Creativa de la Música entre 2020 y 2023.

"Esta valoración es un espaldarazo al trabajo desarrollado por el consistorio y nos posiciona como baluarte valenciano, como la ciudad valenciana de la música por excelencia", manifiesta el edil de Ciudad Creativa, Paco García.

De cara al presente y futuro, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el plan director para el periodo 2024-2027, que facilitará a Llíria la consecución de "nuevos éxitos colectivos".

Este año, la ciudad cumple unos seis años dentro de la red UNESCO. Desde entonces se ha posicionado en el ámbito internacional con diversas giras, colaboraciones, intercambios y programas educativos.

Por ejemplo, Llíria ha participado en las conferencias mundiales de Brasil (Santos), Portugal (Braga) o Francia (Enghien-las-Bains), detalla el consistorio. También se ha sumado a una gira de grupos locales y al programa Erasmus+ en países como Francia, Corea del Sur, Portugal, China o Italia, además de colaborar con músicos, grupos y directores de Argentina, Egipto, Cuba, Canadá y Estados Unidos.

Ciudad musical

La capital del Camp de Túria ha destacado estos años por su prestigioso Concurso de Dirección de Orquesta, que ha reunido centenares de participantes de más de 20 nacionalidades de todo el mundo.

La UNESCO declaró en 2019 a Llíria como Ciudad Creativa en la categoría de música. Se convirtió en el segundo municipio de España, después de Sevilla, que recibía el reconocimiento internacional en esta modalidad.

El proyecto estuvo impulsado desde la concejalía de Turismo y contó con el apoyo de todos los grupos municipales y la sociedad civil lliriana y valenciana, además de instituciones como la Diputació de València, Les Corts, el Consell Valencià de Cultura (CVC), varias universidades y el Consell. Recibió el respaldo de prestigiosas batutas, músicos e intérpretes del ámbito estatal e internacional.