Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escenicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar. La música llega, en sus muchos géneros, a distintos espacios de la ciudad. En salas y al aire libre, hay conciertos para todos los gustos.

Festival Mediterránea . Parc Ausiàs March, Gandia. 14, 15 y 16 de agosto. Tres días música indie permitirán a los asistentes vibrar en la playa de Gandía de la mano de artistas como La La Love You, Íñigo Quintero, Dani Fernández, Fangoria, Mike Izal, Malmö 040 , entre otros muchos más, repartidos en cuatro escenarios. Desde el jueves hasta el sábado, se podrá disfrutar con la mejor música indie/pop del momento, según asegura el festival a través de sus redes sociales.

. Parc Ausiàs March, Gandia. 14, 15 y 16 de agosto. Tres días música indie permitirán a los asistentes vibrar en la playa de Gandía de la mano de artistas como , entre otros muchos más, repartidos en cuatro escenarios. Desde el jueves hasta el sábado, se podrá disfrutar con la mejor música indie/pop del momento, según asegura el festival a través de sus redes sociales. Festival Color Latino. Poblats Marítims. 15 de agosto. La Marina Norte de València se llena de ritmo, alegría y música con el Grupo Niche, maestros de la salsa al más puro estilo colombiano; Los Diablitos, con su tradicional vallenato; Grupo Extra, con su bachateo moderno; y Dama, aportando ese toque de flow urbano y pop latino que pondrá el broche de oro a la jornada, según informa la organización. Sonarán temas que ya son himnos de la salsa, la bachata y el vallenato como «Gotas de lluvia», «Los caminos de la vida» o «Quiéreme un poquito».

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

El gran circo acrobático de China. Del 12 al 24 de agosto.Con más de treinta artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del famoso Cirque du Soleil, llega a València El gran circo acrobático de China. Piruetas, equilibrios, malabarismos, se dan cita junto a diferentes ejercicios acrobáticos, que combinan la práctica deportiva y la concentración mental, formando parte de un sublime espectáculo, con dieciocho programas acrobáticos dividido en dos partes y cuatro actos, en los que la cultura oriental está muy presente y donde la belleza de los números interpretados, junto a su destreza técnica, hacen de esta propuesta escénica toda una maravilla visual. La historia sigue a un niño con un espíritu intrépido que se atreve a cruzar los límites de lo conocido para adentrarse en un mundo de fantasía y misterio.

El Gran circo acrobático de China. / Levante-EMV

Dakris, el mago invisible. Del 15 al 17 de agosto. El mago ganador de premios prestigiosos a nivel nacional e internacional, incluido el 'Primer Premio Nacional de Magia' presenta su nuevo espectáculo 'Nada es lo que parece', una propuesta para toda la familia llena de ilusión, humor, efectos imposibles y por supuesto, invisibilidad. Habrá teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos del público, según reseña el mago en la descripción de su función.

Teatro Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Escena II: Latencias'. Hasta el 7 de septiembre, esta muestra basada en los fondos museísticos del IVAM reúne a 23 artistas cuyas obras giran en torno a la vulnerabilidad de las ciudades y el paso del tiempo, con autores como Richard Serra, Susana Solano, Juan Muñoz o Xisco Mensua.

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

Una de las obras de Senga Nengudi, en el IVAM. / Levante-EMV

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.

Fundación Bancaja

‘Lita Cabellut. Vida desgarrando Arte’. Del 28 de marzo al 31 de agosto de 2025. Visita imprescindible para conocer la obra de una de las artistas españolas contemporáneas más cotizadas por los coleccionistas.

'Nadal. Cos d’aigua'. Del 11 de julio al 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

Centro de Arte Hortensia Herrero

'Visita sunset'. Todos los viernes de agosto a las 20 horas y 20:30 horas. Esta visita guiada está pensada para aquellos que desean conocer los elementos esenciales del museo en un entorno íntimo a centro cerrado. Dado el aforo limitado, esta visita se convierte en un plan especial y exclusivo. A medida que el día se despide, las obras de arte adquieren nuevos matices, ofreciendo una perspectiva distinta que solo puede apreciarse en este momento del día.

El CAHH ofrece visitas al atardecer los viernes de verano. / Levante-EMV

Museo de Bellas Artes de València

‘Santiago Ydáñez. Villa di Livia’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El artista andaluz ha recreado una auténtica villa romana del siglo I para el museo en una instalación de 30 metros lineales.

Detalle de la obra de Santiago Ydáñez. / Fernando Bustamante

'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Del 10 de julio al 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.

Centre del Carme

‘Cosas que hacen clac’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Esta muestra surge como un intento de hacer visible el empleo de la cerámica en el arte español más reciente.

‘Andana. Lugares de memorias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El Centre del Carme pone el foco a través de la fotografía en las acciones emprendidas después de la dana del 29 de octubre.

'Andana. Lugares de memorias'. / Fernando Bustamante

'Principios'. Del 9 de julio al 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

Caixaforum

‘Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. Esta nueva colaboración entre el centro valenciano y el British Museum pone el foco sobre la representación del poder femenino a lo largo de la historia.

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Del 16 de julio al 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Y además...

Sagunt a Escena. Del 31 de julio al 23 de agosto. Nombres como Lluís Homar, María León, Declan Donnellan, Ainhoa Amestoy, Alberto Conejero y Xavier Albertí destacan entre la programación de esta 42 edición. La creación valenciana y el teatro musical tendrán su espacio tanto en el escenario principal como en la sección ‘Off Romà’. Un lugar de encuentro entre los mitos clásicos, la literatura española y los grandes nombres del Renacimiento, desde Homero a Shakespeare, Valle-Inclán o Marguerite Yourcenar.

Filmoteca d'Estiu. Del 1 al 30 de agosto de 2025. Cada noche, a las 22:30 horas, se proyectará una película original subtitulada al aire libre. Este fin de semana se podrá ver los días jueves 14 y viernes 15 de agosto la película 'El 47', galardonada con 5 goyas, en la que Manolo Vital, conductor de autobús, se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento de Barcelona se empeñaba en repetir: que los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró. El sábado 16 y domingo 17 llegará a la pantalla 'L'home elefant', un filme britanoestadounidense de 1980 presentado en esta ocasión en valenciano. Está basado en la historia real de Joseph Merrick, un hombre gravemente deformado que vivió en Londres durante el siglo XIX y cuenta con el premio de la Academia al Mejor Maquillaje, después de las quejas recibidas por no haber sido reconocido en los premios Oscar.