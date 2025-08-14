El Palau de la Música vuelve a cancelar su programación por desprendimientos en el techo

Casi dos años después de su reapertura tras una rehabilitación que se prolongó durante casi cuatro años, el Palau de la Música se ve obligado de nuevo a trasladar su programación a otros espacios de la ciudad por el desprendimiento de parte del techo de una de sus salas. Eso sí, en esta ocasión el ayuntamiento espera que el auditorio municipal pueda tener el problema solucionado justo para que la Orquestra de València pueda iniciar allí la temporada de abono el 17 de octubre.

Tras una revisión técnica realizada recientemente, el informe sobre la misma indica que el 28 de julio, durante trabajos de limpieza, se produjo un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi de aproximadamente unos 7 metros cuadrados. La empresa especializada AIDIMME ya realizó estudios y refuerzos en 2022 y 2023, pero se considera necesaria una nueva revisión especializada para evaluar los daños, documentar las zonas afectadas y determinar las reparaciones y medidas de seguridad antes de la reapertura.

Reubicación de los conciertos

La programación prevista de septiembre y los primeros días de octubre se ha reubicado en Les Arts, el Palacio de Congresos y La Rambleta. Según han señalado fuentes municipales a Levante-EMV, este cierre no tendría que afecta.r en principio. al inicio de la temporada de abono del auditorio, ya que el primer concierto de la Orquestra de València está previsto para el 17 de octubre. Próximamente, el Palau de la Música publicará un comunicado con toda la información.

Según señala el consistorio en un comunicado, a la espera del informe solicitado a la UTE Becsa-Bertolín sobre lo sucedido en el incidente que produjo el desprendimiento hace casi ya tres semanas y, tras una primera inspección técnica, "se está trabajando para poder reabrir al inicio de la temporada, (mediados de octubre para abonados), una vez se hayan inspeccionado completamente todos los falsos techos y se hayan realizado las reparaciones que se consideren oportunas durante el mes de septiembre". "Al finalizar estos trabajos, se emitirá un informe definitivo sobre el estado de los falsos techos y se certificará su seguridad", añaden.

Instalación al finalizar la temporada

Las actuaciones previstas a realizar son la revisión del camaranchón por parte de empresa especializada y refuerzo donde sea necesario, y la cubrición con tela el hueco de la placa desprendida (sin impacto acústico ni en la seguridad del público, artistas o de la propia sala).

La inspección comenzará el 1 de septiembre y días después se iniciarán los trabajos de carpintería. En septiembre se encargaría la fabricación de los paneles necesarios, que no se instalarán hasta la finalización de la temporada, ya que se requiere de la instalación de una cimbra (andamio) y el cierre de la sala durante dos meses y medio.

Cabe recordar que entre el verano de 2019 -cuando cayó parte del techo de la sala Rodrigo (antes ya se había producido otro desprendimiento en la sala Iturbi)- y octubre de 2023 el Palau permaneció cerrado y sin actividad, lo que obligó a trasladar los conciertos y recitales a otros espacios de la ciudad durante cuatro temporadas. La reforma del edificio tuvo un coste de unos 12 millones de euros.

La alcadesa María José Catalá en su visita al Palau antes de su reapertura en 2023. / Germán Caballero

Bandas, Carlos Núñez y música de cine

El desprendimiento en el techo de la sala Iturbi tuvo lugar el pasado 28 de julio cuando trabajadores Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del proyecto de reforma que mantuvo cuatro años cerrado el Palau, realizaban las labores de limpieza y revisión del camaranchón situado sobre el escenario.Los operarios se encontraban sobre la estructura cuando se rompió una de las láminas y parte de la misma cayó desde varios metros de altura. Durante los meses de julio y agosto el Palau está sin actividad y en ese momento no había ni operarios de la UTE ni empleados del auditorio en la zona del escenario, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

En esta sala están programados en el mes de septiembre un concierto conmemorativo por los 25 años de la Societat Musical Benirredrà y un concierto solidario por la Dana a favor de la Unión Musical de Paiporta (ambos el día 14) y un concierto de Carlos Núñez con la Orquesta de València (26). El 11 de octubre está programado también en la sala Iturbi un concierto de la Film Symphony Orchestra dedicado a las bandas sonoras de películas de animación.

No obstante, el primer concierto de temporada del Palau no está programado hasta el 17 de octubre con la actuación de la OV bajo la dirección de Alexander Liebreich.