El Auditorio del Roig Arena también pasa la prueba

El Roig Arena, el recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig, realizó este miércoles una nueva prueba operativa, en este caso de su Auditorio, el espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central, donde asistieron 2.000 personas, el máximo aforo de la sala.

En esta sala ya están programados los conciertos de The Cat Empire (22 de septiembre), Xavier Rudd (25 de septiembre), La Cabra Mecánica (17 de octubre), Monetochka (19 de octubre), The Psychedelic Furs (22 de noviembre), The Waterboys (28 de noviembre y 5 de diciembre), Raule (12 de diciembre), La M.O.D.A. (10 y 11 de enero), Xavibo (24 de enero), Baiuca (31 de enero), Biffy Clyro (3 de febrero), Nach (7 de febrero), Sexy Zebras (13 de febrero), La Fuga y Benito Kamelas (7 de marzo), The Dead Shout (28 de marzo) y FernandoCosta (10 de abril).

Prueba Auditorio Roig Arena 3 / L-EMV

Al inicio de la prueba, el público accedió a la terraza de El Mercat de Roig Arena, donde pudieron consumir comida y bebida en la zona de restauración, a la vez que tenían la opción de dirigirse a la grada de la pista central, donde se encendieron sus grandes pantallas (el videowall de 76 metros de largo, el videomarcador y el ribbon). Finalmente, los asistentes se desplazaron al Auditorio, donde tuvo lugar un concierto a cargo de la banda de versiones Neon Collective.

Sobre Roig Arena

Cabe recordar que el pasado 30 de julio alrededor de 10.000 personas participaron en la primera prueba operativa del Roig Arena. El público puedo replicar lo que será una jornada de evento en el Roig Arena utilizando el aparcamiento, entrando al recinto a través del control de acceso, consumiendo comida y bebida en la zona de restauración (en El Mercat y Ultramarinos Roig) y asistiendo, tanto en grada como en pista, a una actuación musical.

El evento interno, que se ha realizado entre las siete de la tarde y las once de la noche y donde se han encendido sus grandes pantallas (el videowall de 76 metros de largo, el videomarcador y el ribbon), contó con la actuación de la cantante Sandra Valero y finalizó con un concierto a cargo de Seguridad Social.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.