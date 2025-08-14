Inka Romaní, bailarina: "El fandango se censuró porque iba en contra del modelo de mujer de la Dictadura"

Inka Romaní atiende a Levante-EMV desde la Cité Internacional des Arts de París, un gran centro de artes en pleno corazón del barrio de Le Marais donde ha estado de residencia durante nueve meses. Vuelve a España y en poco menos de dos semanas viajará a Berlín para presentar 'Fandango Reloaded' en el Festival Tans mi August de Berlín, un encuentro de referencia para la danza en Europa donde Romaní va a llevar el fandango de Ayora.

La primera pregunta es más que evidente: ¿Qué es el fandango de Ayora?

Es un baile tradicional del folclore de la comarca del Valle de Ayora, que es de donde soy. Es un baile tradicional que actualmente ha vuelto a ser bailado en las danzas valencianas, es fácil y accesible y se baila en pareja. La música tiene algo que se queda fijada en la cabeza, es viral, te acuerdas de ella. Me di cuenta de que era muy conocido y pensaba cómo podía ser que yo no lo conociera, que no tuviera de idea de este tipo de baile de mi comarca y eso me hizo acercarme a él.

Y descubriste que no solo era un baile.

Más allá de la danza y de la coreografía en sí misma, me interesaba la historia del fandango de Ayora. ¿Qué hay detrás de este baile? Mi prima hizo su trabajo de final de carrera en danza española sobre el folclore en nuestra comarca y a medida que hablábamos del tema me iba pareciendo muy interesante. Había buscado en los archivos del ayuntamiento para ver cuáles eran los repertorios que se bailaban en las diferentes celebraciones. Ella se dio cuenta de cómo en los programas de fiestas de después de la guerra ya no aparecían los fandangos, solo otros bailes.

Un momento del 'Fandango Reloaded' de Inka Romaní. / Txus Garcia

¿Qué pasó?

Fue el punto de partida para descubrir que, efectivamente, durante la dictadura franquista, la Sección Femenina que se encargaba de recopilar las coreografías y danzas de España de todas las regiones, dejaron fuera estos fandangos porque no cumplía con los cánones estéticos ni ideológicos del régimen de ese momento. El fandango es alegre, de cortejo, una danza pagana con canciones que no hablan de nada cristiano ni estaba ligada a ninguna fiesta católica. Era un baile que iba en contra del modelo de mujer que proponía la Sección Femenina de la Dictadura.

¿Cómo lo recuperaste?

El fandango se recuperó con otras canciones del repertorio popular valenciano porque alguien se acuerda de que lo bailó o gracias a la memoria del cuerpo de mujeres que lo habían bailado antes de que fuera censurado. Todo eso tiene muchas capas de historia que a mí me parecía muy interesante explotar desde el punto de vista de la creación escénica y por eso decidí comenzar con el proyecto.

Y con la historia y tu propia experiencia, has creado 'Fandango Reloaded'. ¿Qué contiene?

Cuando empecé a trabajar en el proyecto tenía muchos amigos en el mundo del hip-hop. Llevaba años en las danzas y aprendiendo también de las danzas urbanas, relacionándome con ellas y veía muchas similitudes, sobre todo en cómo se transmite la danza tradicional con la urbana. Además, conforme avanzaba en el estudio, vi cómo en las tradicionales había también mucha improvisación; no era una coreografía tan establecida como las que hay ahora, que también es una herencia de la Sección Femenina. Antes había más 'freestyle', como en la danza urbana, tanto para bailarlas como para cantarlas. Quise explorar ese lenguaje y la relación con el pasado y el presente. Así que, como el equipo de bailarines somos amigos y hemos trabajado en muchos contextos, les propuse esta idea y les interesó.

Precisamente le acompañan cinco integrantes más. ¿Estaban familiarizados con los fandangos?

Ha sido un proceso maravilloso porque algunos sí que los habían bailado, otros solo jotas o otros bailes tradicionales. El espíritu del grupo en general es de investigar y aprender y acercanos a este material, así que invitamos a otros bailarines de danza tradicional a que nos transmitieran otros bailes del repertorio tradicional aparte del fandango. A partir de ahí fue una investigación no solo de cuerpo, sino también de nuestro imaginario y cómo vemos la danza hoy, encontrar el suelo común que existe entre la danza tradicional y la urbana y la relación de la música con el ritmo y el pulso. Otra cosa interesante es habernos acercado a las canciones populares integrando música y bases actuales.

Una escena del 'Fandango Reloaded' de Inka Romaní. / Txus Garcia

¿Cómo llega la oportunidad de presentar todo esto en Berlín?

Hicimos el preestreno de 'Fandango Reloaded' en el Festival Dansa València, que es una plataforma donde vienen muchos programadores internacionales. Lo presentamos el año pasado y vino Ricardo Carmona, que es el director artístico de e Tanz im August. Lo vio, le gustó y a partir de ahí nos invitó a participar en el festival.

¿Cómo ha influido tu estancia reciente durante nueve meses en París en un espectáculo que bebe de lo local como es 'Fandango Reloaded'?

Todavía es difícil saberlo. A veces ese 'clic' lo haces cuando la residencia ha terminado. Estrenamos 'Fandango Reloaded' en octubre en Manresa y vine a París en diciembre, lo que me permitió bajar el ritmo y reflexionar sobre lo que habíamos hecho. A veces estás creando y tomas decisiones porque llegan así o por el contexto, pero de repente alejarte a una nueva ciudad sí que me permitió revisar lo que habíamos hecho. Además, hicimos con Graner un fanzine en Barcelona que también sentí que cerraba el proyecto, donde incluíamos fotografías antiguas que habíamos recolectado y de nuestro archivo personal. Se sumó un texto mío y otro de la diseñadora de vestuario, Teresa Juan, además de Ignacio de Antonio, dramaturgo. Fue un buen momento de poner todo en retrospectiva.

¿Siente que el folclore, en todos los campos escénicos, está resucitando?

No sé si es una resurrección, pero en este caso, la Sección Femenina y la dictadura manipularon la cultura popular a su antojo para que se cumplieran sus valores. Creo que los jóvenes estamos revisándolo para ver cómo levantar el velo para deshacer la manipulación de la cultura popular. Así lo siento. Para mí esa relación con el folclore o con la tradición me crea un vínculo especial de nieta a abuela, refuerza todo lo que he aprendido de pequeña, me retrotrae a esa época. Es una forma de revisitar ese vínculo y no sé si llamarlo resurrección, pero desde luego darle una lectura con la mirada actual.