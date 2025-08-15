De festival de música a destino vacacional: El Rototom Sunsplash cumple 30 años

El Rototom Sunsplash entra en la treintena a partir del sábado. El festival reagge por excelencia de España y referencia en toda Europa se ha consolidado no ya como una cita musical y cultural, sino como un verdadero destino de vacaciones tanto por su duración -ocho días este año- como por la programación prevista por la organización que supera las fronteras de la música para introducirse en el resto de campos de la cultura alternativa.

Serán días de convivencia, de intercambio y reflexión sazonados por un line-up que, como cada año, reúne a los máximos exponentes de la música reggae y afro. Nació en 1994 a los pies de los Alpes italianos, en Gaio Spilimbergo, pero en 2010 se trasladó a Benicàssim, donde ha celebrado desde hace ya quince años convirtiéndose en una ciudad efímera al más puro estilo Burning Man. Cada año recibe en torno a 200.000 personas de más de cien países diferentes para rendir tributo al lema del festival, 'Celebrating life'

En palabras de su director, Filippo Giunta, el Rototom Sunsplash es "una propuesta vacacional diferente, inmersiva, alegre y profundamente humana", un lugar donde la música une culturas, el diálogo cruza fronteras y se promueve una experiencia transformadora. Más allá de la música, la organización invita a los participantes a descubrir el entorno de Benicàssim, con banderas azules en sus playas, rutas de senderismo, el Parque Natural Desert de les Palmes y su gastronomía local, con una agenda festivalera que arranca cada día a las 2 de la tarde.

Público en el Rototom Sunsplash de Benicàssim, en una imagen del año pasado. / Pablo Luca Valento

Giunta explica que este festival nació "desde el idealismo y el activismo social, como un pequeño homenaje a la cultura jamaicana que ha terminado por afianzar un proyecto global junto al Mediterráneo donde las personas se unen en un espacio libre, respetuoso, familiar y abierto a todas las edades".

El escenario principal recibirá a figuras históricas del reggae como Burning Spear (17 de agosto), Marcia Griffiths (21 de agosto) y The Wailers (18 de agosto), junto a representantes de las nuevas generaciones como Koffee (21), Spice (18) o Tiken Jah Fakoly (23). También pasarán artistas de alcance internacional como Shaggy (19), Orishas (22) o Alborosie junto a Ky-Mani Marley (20), además de una sólida presencia de la escena estatal, con Morodo, Pure Negga o Lasai.

El entorno natural del Rototom también se presenta como parte de las actividades a realizar durante el festival. / Pablo Luca Valento

Este año, el festival rendirá homenaje al 80 aniversario de Bob Marley, con actuaciones de sus hijos Julian y Ky-Mani, y de The Wailers, la banda que lo acompañó.

El elenco artístico se amplía cada año y va desde el reggae más clásico y tradicional hasta las nuevas propuestas electrónicas, pasando por sonidos afrolatinos, ska, dub, cumbia, hip-hop o soul.

Más que un festival

El Rototom es también un gran espacio cultural y de convivencia. Sus ocho áreas temáticas acogerán debates sobre derechos humanos, ecología y paz en el Foro Social, actividades científicas en el Discovery Lab —de la mano del CERN—, talleres de agroecología en Pachamama, espectáculos de danza afromoderna en Jamkunda, a favor de Gaza y zonas familiares como Magicomundo o Teen Yard.