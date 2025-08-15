La revolución del Barre: el culto al cuerpo y la mente con una estética impecable

Entre pliés y planchas, el Barre ha dejado de ser el entrenamiento fetiche de bailarinas y 'celebrities' para convertirse en una auténtica revolución 'fitness' en València. Esta disciplina, a medio camino entre la barra de ballet, la esterilla de yoga y el mat de pilates, combina fuerza, control postural y flexibilidad con una estética impecable: cuerpos alineados, movimientos precisos y un ambiente donde la música, la luz y hasta la moda importan casi tanto como la técnica.

Más que un deporte, el Barre es una forma de estar en el mundo, a caballo entre la salud, el ejercicio y una apuesta por la estética que trascienda las mallas y 'crop tops' de los gimnasios tradicionales. Busca tonificar el cuerpo, estilizar la figura y cultivar una actitud elegante, lejos de rutinas que persiguen cánones imposibles e impostados. En el Barre, el culto al cuerpo es tan importante como el culto a la mente, no por la apariencia, sino por el bienestar.

En València ya hay una decena de espacios que ofrecen esta técnica, pero dos centros fueron pioneros en introducirla en la ciudad y su área metropolitana. Club Barre y Barre Centro se han erigido como auténticos buques insignia de este fenómeno, a los que cada día se suman más adeptos. La clave: entrenamientos de bajo impacto, dinámicos y accesibles para todos los públicos, que tonifican, esculpen y mejoran la postura, siempre en un entorno agradable y armonioso, donde el diseño y la calidez importan tanto como los propios ejercicios.

"El Barre fusiona lo mejor del ballet, el pilates y el entrenamiento funcional en sesiones completas que trabajan fuerza, flexibilidad y control. Son clases al ritmo de la música y es una disciplina muy agradecida porque empiezas a notar resultados en pocas semanas", explica Clara Verduch, fundadora de Club Barre.

Importación a València

En este sentido, Verduch, que abrió el primero de los dos centros que dirige en la calle Honorato Juan en 2022, señala que los usuarios y las usuarias "se enganchan muy rápido". "Les gusta ver que los cambios en el cuerpo se producen en muy poco tiempo, se mejora la postura y se sienten más fuertes y estilizadas, además de haber creado un ambiente que es una comunidad, donde entrenar es algo que apetece, no una obligación", explica Verduch, bailarina formada en Barre que descubrió esta técnica cuando vivía en Suiza y decidió importarla a su ciudad natal.

Algo similar a lo que motivó a Ana Escrivá Gascón e Irene Murcia Díaz, cuñadas y socias, a fundar Barre Centro. Escrivá llevaba 15 años como bailarina profesional en Madrid y decidió volver a València, donde encontró en el Barre una prolongación de su carrera. Para ello contó con el apoyo de Murcia, quien no dudó en embarcarse en esta aventura.

Ana Escrivá e Irene Murcia, fundadoras de Barre Centro. / Barre Centro

"Las dos practicábamos este deporte antes de asociarnos y éramos conscientes de que es una disciplina fundamental para mantenerte en forma y evitar lesiones", explican. "No teníamos ningún centro cerca de casa, así que decidimos montarlo nosotras mismas en la calle Grabador Esteve, un local que hoy se siente un hogar", añaden.

Más allá del culto al cuerpo

Con un equipo de seis profesoras especializadas en ballet, en yoga, en pilates y en nutrición, la fundadora de Club Barre también apunta a que este deporte no va solo de conseguir un cuerpo entrenado y trabajado, sino que genera una sensación que atrapa. "Combina técnica, música, concentración y trabajo físico, un momento para ti, para moverse de forma consciente y conectar con tu cuerpo en una sociedad que vive acostumbrada a estímulos constantes", explica Verduch.

En el caso de Barre Centro, Escrivá y Murcia explican que no ha sido complicado fidelizar a las usuarias y usuarios que han probado una de sus clases. El 'feedback' ha sido desde el principio "muy bueno" porque la disciplina "engancha mucho, consigue que te sientas fuerte y moldea tu cuerpo de una forma beneficiosa y gradual, además de liberar tu mente y ayudar a soltar la presión del día a día", matizan las fundadoras.

La moda como parte del estímulo

Usuarios y las fundadoras de Barre Centro, Irene Murcia y Ana Escrivá. / IG

En ambos centros y como parte de su identidad, la moda y estética empleada para esta disciplina importa. Lejos de ser una superficialidad, forma parte de ese mismo estilo de vida donde se inserta el Barre: se aleja de las prendas canónicas del deporte, repetitivas, para apostar por la diferenciación, la originalidad y la vuelta a la esencia del deporte. Ropa del ballet clásico se combina con pantalones de boxeo; 'mallots' de gimnasia con calentadores y boxers, medias y punteras con sudaderas o y faldas de gasa. La expresión estilística es completamente libre, pero se busca la diversión y el estímulo para que entrenar sea también un momento para estimular la creatividad.