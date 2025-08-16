Y de repente, volvimos a Distrito 10

Todos conocemos Comité, Umbracle, Convento o Indiana… pero hubo un tiempo en el que la generación del radiocasete, Tequila y 'Aplauso' no perdonaba una semana sin pisar Woody, Jardines del Real o Distrito 10.

Este agosto de 2025, Xàbia volvió a vivir algo muy parecido a un fin de semana cualquiera de 1987. Las largas colas en Molí Jávea, y el cartel de 'sold out' colgado meses antes, anunciaban lo que muchos ya llaman "la fiesta del verano": el Reencuentro Distrito 10, capaz de devolver a tres generaciones la magia de los 80 y 90.

La cita rendía homenaje a la mítica sala valenciana, reconocida en 1984 como la mejor discoteca de Europa y convertida en referencia mundial del ocio nocturno hasta su cierre en 1994. “Hay gente que organiza sus vacaciones en Xàbia solo para no perderse este evento”, confesaba Miguel de Vicente, su promotor.

El éxito, como siempre, estuvo en manos de sus protagonistas originales: Santi Martínez (propietario de la marca), Sebas Ghom, Nacho Rodríguez y DJ Chorch, los cuatro DJs residentes que escribieron la historia de Distrito 10. Durante seis horas ininterrumpidas, de 23:00 a 5:00, hicieron vibrar la pista con himnos de Depeche Mode, Talk Talk, U2, Madness, Simple Minds, Talking Heads, David Bowie o Transvision Vamp, entrelazados con el pop español de Alaska, La Unión, La Mode y otros referentes nacionales. Y si, muchos volvían a casa al amanecer como si el tiempo no hubiese pasado.

“No basta con poner música de los 80; hay que entender cómo recrear la atmósfera única que se vivía allí”, apuntaba De Vicente. “Se trata de saber qué poner, cómo y cuándo, para que la pista se convierta en ese lugar que todos recordamos”.

Una influencia que perdura

Han pasado tres décadas desde que Distrito 10 bajó la persiana, y el perfil del público refleja esa memoria: en su mayoría mayores de 30 años, llegados de València, Madrid y otras comunidades, pero también jóvenes atraídos por la autenticidad de una propuesta distinta. “Hay parejas que se conocieron en Distrito 10 y ahora traen a sus hijos; gente que vive fuera de España y vuelve en agosto solo para esta noche”, relató Cristóbal Rodrigo, gerente de Molí Jávea.

Para Rodrigo, el evento no es una simple mirada al pasado: “La gente no viene a lamentarse por los años que han pasado, viene a celebrar que los vivió, a reencontrarse con amigos, a demostrar que todavía sabe divertirse. Es una celebración de la vida, no un funeral por la juventud perdida”.

Los momentos que se viven en la pista son el mejor ejemplo. “Cuando suena 'Personal Jesus' y ves a una pareja de cincuenta años abrazándose como si tuvieran veinte, o a grupos de amigos que no se veían desde hace años… eso no tiene precio. Aquí no vendemos solo copas y música; vendemos recuerdos vivos”, añadía Rodrigo.

La elección de Molí Jávea no es casual. Fundada en 1968, la sala vivió su época dorada en los 80 como Molí Blanc, cuando el diario alemán Spiegel la nombró la mejor discoteca de Europa. En su máximo esplendor, en agosto, llegaba a recibir 3.000 personas por noche con diez barras funcionando a pleno rendimiento.

Tras varios cierres y reaperturas, reabrió en 2018 bajo la dirección actual, recuperando la esencia histórica del lugar. “Este local tiene más de 50 años de historia y cada noche que abrimos estamos escribiendo un nuevo capítulo. Es una responsabilidad que no tomamos a la ligera”, recalcaba Rodrigo. Hoy, la apuesta es clara: calidad sobre cantidad, priorizando la experiencia del cliente frente al aforo masivo.

¿Y quién se dio cita en la edición 2025? Pues el todo València. Todos aquellos que, con discretas o no tan discretas canas eran la juventud marchosa de entonces. Los que iban a hacer cola y regresaban en algún momento de la madrugada, sin teléfono móvil que tranquilizara a los padres, pero que también impiden que queden testimonios a falta de celulares de cámara y selfis. Desde el concejal Santiago Ballester y su esposa, al doctor José Oro, el joyero Antonio Jordán, Beatriz Maset, Gema García Romero, Ramón Aznar, Ramón Songel, Beatriz García, Isabel Bermejo, Esther Barrera, Pablo Macías, Marta y Carla Faubel, Patricia Cerveró y Rafa Climent entre otros.

Beatriz García, Cristina Margarit, Mª Carmen Gema García Romero y Toya García. / PD

El Reencuentro Distrito 10 ha encontrado un equilibrio perfecto entre nostalgia y calidad. Sus pilares son claros: contar con los DJs originales, cuidar cada detalle, desde la iluminación hasta el servicio en barra, respetar la historia y mantener una filosofía empresarial que prime la experiencia por encima del volumen. “Estamos preservando la memoria de una época irrepetible del ocio nocturno español, y lo hacemos celebrándola”, afirmaba Rodrigo.

Un fenómeno cultural y generacional

Con entradas agotadas meses antes, el evento ha demostrado que no se trata solo de música remember. Es un fenómeno cultural que conecta a tres generaciones: los protagonistas originales de los años 80 y 90, los hijos que crecieron escuchando esos discos en casa y una generación intermedia que valora la autenticidad por encima de todo.

“Cuando las luces se encienden y empieza la música, no se abre solo una noche de fiesta: se abre la puerta a una experiencia única que solo puede vivirse aquí”, concluía Rodrigo. Al menos una noche al año, en la Costa Blanca, Distrito 10 vuelve a sonar. Y seguirá sonando mientras haya quien quiera celebrar que vivió, y sigue viviendo, la mejor época del ocio nocturno español.

Me pregunto qué sonará en el remember de la Generación Z en 2050, cuando Bad Bunny, C. Tangana y Omar Montes sean la “música de nuestra época” y canciones como 'Nuevayol' 'o 'Capaz (merengueton)' nos transporten de nuevo al verano de 2025.