Tu sala de conciertos preferida es ahora un lugar más aburrido

Loco Club, 16 Toneladas, Moon, Repvblicca, Rock City, Matisse, Peter Rock, Black Note, La Casa de la Mar, La Fábrica de Hielo, Radio City, La Residencia, El Volander, Jimmy Glass, Spook, Palau Alameda, Rambleta, Tulsa, Jerusalem… Y de aquí nada, el Roig Arena y su auditorio. La oferta en València de salas y espacios para conciertos parece bastante amplia, variada y normalmente activa. Y a todas le deseamos una larga vida.

Pero si miramos atrás, vemos que también son muchos los garitos que en su día llenaron de música en directo la ciudad y que hoy en día solo son historia: NCC, Tranquilo Niebla, Wah Wah, Planta Baja, BarracaBar, Babia, Bésame Mucho, El Asesino, Blue Velvett, Teatro -que luego fue Roxy y ahora es Moon-, Raza, Papillón, Zeppelin, aquel Kasal Popular en el que actuó Green Day… La lista se podría hacer interminable, como también lo es enumerar en qué tipo de negocio o perdición se han convertido ahora.

Los Ramones en el bingo

La pasada semana, por ejemplo, Levante-EMV publicaba que Bony, la histórica sala de conciertos de Torrent, se convertirá próximamente en un bloque de viviendas. Igual que en los muros del aparcamiento que hoy ocupa el espacio de la mítica Haçienda de Manchester están inscritos los nombres de las bandas que hicieron historia allí, estaría bien que en el futuro complejo vecinal torrentino se recuerde de alguna forma que allí actuaron Tom Jones, Gloria Gaynor, James Brown, Ramones, The Stray Cats, Joe Cocker o gran parte de los artistas nacionales más populares de la época, empezando por Nino Bravo y Julio Iglesias y acabando con un Ramoncín, cuyo concierto, cuentan las malas lenguas, no acabó del todo bien por la actitud del artista con el público asistente.

El declive de Bony empezó con el auge de Pachá, que después fue Arena y que tenía una especie de hermana pequeña llamada Garage subida a la chepa. Desde hace ya un tiempo, y tras muchos años de abandono, el antiguo epicentro de la música en directo de València, es un supermercado. «Ya no puedo comprar feliz», cantaban The Clash.

Y los Cramps en el supermecado

«Cuando Pachá se inauguró a finales del 83 venían sobre todo muchos grupos nacionales -cuenta Emilio Ruiz, programador de la sala-. Los primeros fueron Alaska y Dinarama con Pedro Almodóvar y McNamara, y a partir de ahí Golpes Bajos, Gabinete, Siniestro o Radio Futura. Y luego grupos internacionales como OMD, Depeche Mode, Nina Hagen, Ultravox, Ian Dury, New Order, Marc Almond, Sade, Chameleons...». Ya como Arena desde 1987 empezó a llegar gente como Nick Cave, Ramones, Cramps... Y a organizar conciertos fuera de la sala como Prince, Tina Turner o The Cure.

Pasados los años, la lista de solistas y bandas que actuaron en Pachá-Arena-Garage da vértigo. The Psychedelic Furs, Fresh for Lulu, Devo, Green on Red, Stray Cats, New Model Army, The Waterboys, Alan Parsons, Inmaculate Fools, Robert Plant, The Sisters of Mercy, The Cult, The The, Héroes del Silencio, Loquillo, Iggy Pop, Rammstein, The Damned, Simple Minds, Radiohead, B. B. King, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, The Communards, Pantera, Simply Red, Marilyn Manson, P. J. Harvey, David Byrne, John Cale, Love and Rockets, Manowar, Suede con Manic Street Preachers de teloneros...

«De la época en la que estuve programando me quedo sobre todo con el concierto de los Pixies en Garaje y el de Kraftwerk en Arena. Era la primera vez que venían a València y lo hicieron con robots y todo -rememora Emilio-. Quizá la mayor decepción fue Iggy Pop, porque no hizo lo que esperábamos, pero lo arregló la segunda vez que vino».

Gasolina en el barrio de Saïdia

Otra de las salas que mejor recuerdo provoca entre los aficionados valencianos a la música es Gasolinera, en la calle Orihuela. Hoy es la planta baja de un edificio de viviendas como cualquier otro del barrio de la Saïdia, pero en los 80 y 90 fue escenario para varios de los grupos más importantes de la escena local y nacional: Morcillo el Bellaco, Scooters, La Resistencia, Cómplices, Doctor Divago, Las Terribles, Infieles, Mak y Los Desertores, Los Enemigos, Brighton 64, Gatos Locos, Cardíacos, La Frontera, Alphaville…

Manolo Rock, su propietario, aún guarda una piedra de color negro de aquel escenario a modo de vestigio del muro de Berlín. “Tuvimos que cerrar porque aquello no dejaba de ser un garito en una finca muy vieja donde molestábamos a todo el mundo -resume Manolo sobre el cierre de Gasolinera-. El escenario estaba al final de sala y daba al patio interior de la finca con una insonorización cutre de la época y todo el sonido salía para arriba. Y aun así, aguantamos muchos años porque teníamos unos vecinos maravillosos que aguantaban el chaparrón y los rollos que se montaban fuera de la puerta”.

De discoteca a concesionario

En aquellos años 80 e incluso parte de los 90 varias discotecas hacían las veces de sala de conciertos para que actuaran en vivo los artistas que también se pinchaban en las cabinas. En Espiral -discoteca de l’Eliana convertida ahora en concesionario de coches eléctricos- actuaron desde Gabinete Caligari a Última Emoción, pasando Golpes Bajos, La Mode, La Unión, Betty Troupe, Comité Cisne, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, Nacha Pop, Sade o Seguridad Social, entre muchos.

Espiral también montó concursos para bandas principiantes y celebró conciertos para bandas referenciales del panorama internacional com The Long Ryders, Green on Red, A Certain Ratio, Gruppo Sportivo, Talk Talk, Alan Vega o Siouxsie and The Banshees (aunque, en este último caso, dado las dimensiones de la artista, su actuación se trasladó al polideportivo de la localidad).

No muy lejos de allí estaba Ku Manises, otra discoteca con un fantástico olfato para la música en directo, que ha acabado siendo un solar en espera de un futuro mejor que dificilmente igualará a su pasado: The Waterboys, The Mission, The Essence, Immaculate Fools, The Silencers, New Model Army, Blind Guardian, Then Jerico, Barracudas, Green on Red, La Dama se Esconde, Ducan Dhu o unos primerizos Héroes del Silencio actuaron allí.