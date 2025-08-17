La noche que Nino Bravo abarrotó la plaza de toros después de muerto

El próximo 6 de septiembre, el Roig Arena abrirá sus puertas con un concierto homenaje a Nino Bravo. Un espectáculo en el que participarán desde David Bisbal hasta los valencianos La Habitación Roja, pasando por Pablo López, Vanesa Martín, Malú, Marta Sánchez, Sole Giménez, Chambao, Miguel Poveda, Revólver, La Casa Azul, Varry Brava o Luis Cortés, entre otros. También se subirá al escenario del nuevo espacio multiusos de la ciudad un histórico de la canción española llamado Víctor Manuel, que quizá, cuando comience a cantar, recuerde otra noche en València muy parecida a esta, ocurrida unos cuantos años antes, concretamente el 12 de septiembre de 1973.

Fue precisamente Víctor Manuel el primero en aparecer ante las más de 20.000 personas (según las cifras de la época) que abarrotaban la Plaza de Toros en el primer gran homenaje al ídolo de Aielo de Malferit, fallecido apenas cinco meses antes en un accidente de coche.

El público abarrotó la Plaza de Toros en el homenaje a Nino Bravo. / Diez Minutos

Multitudinario y emotivo

«Lo recuerdo como algo muy multitudinario y, sobre todo, muy emotivo porque la muerte de Nino todavía estaba muy reciente», explicaba esta semana a Levante-EMV el cantante asturiano. «El último recuerdo que tengo con él fue de unos meses antes de su accidente, cuando nos encontramos en un festival en Río de Janeiro. Él iba con Amparo, su mujer, y estuvimos hablando un buen rato porque teníamos muy buena relación. Era una excelente persona y un chaval timidísimo».

Cuenta Víctor Manuel que, tras ese encuentro con el cantante valenciano, se fue a México con Ana Belén, su pareja, para representar un espectáculo titulado "Ravos", que provocó las críticas del Gobierno de Franco por, presuntamente, ultrajar la bandera española. Un hecho que fue posteriormente desmentido, pero que impidió a Víctor y Ana volver a España hasta varios meses después.

«Fue en México donde me enteré de la muerte de Nino y me dio mucha pena no haber podido despedirme de él. Por eso, cuando me propusieron participar en el homenaje que le preparaban en València, no me lo pensé ni un segundo».

Por allí desfilaron también Los Mismos, Basilio, Daniel Velázquez, Els 5 Xics, Mari Trini, Cristina, Jaime Morey, Yaco Lara, Fórmula V, Bruno Lomas, Los Puntos, Manolo Escobar, Dova, Mocedades, Juan Pardo o los valencianos Control. Además, actuaron por primera vez en directo Humo, el dúo apadrinado por Nino, que lo acompañaba en aquel trágico viaje a Madrid que acabó con la vida del cantante valenciano.

«A Nino le gustaba el verano...»

También actuó Julio Iglesias, quien, como él mismo explicó al público que abarrotaba el coso de la calle Xàtiva, había mantenido con Nino una amistad «que se cruzaba el Atlántico». Para aquella velada tan especial que se retransmitió por la radio en directo para toda España, Iglesias adaptó «Una leyenda», una canción que, según contó, está dedicada «a esas gentes que se mueren jóvenes y dejan la tierra y la vida cuando empiezan a vivir». Y, sin apenas más preámbulo, el entonces todavía no artista de fama mundial empezó a entonar: «A Nino le gustaba en el verano / alejarse de su casa / y subir a la montaña…». «Nino Bravo, no te olvido… Hoy te canto, soy tu amigo…», terminaba.

«Todos conocían personalmente a Nino Bravo, todos quisieron actuar de forma desinteresada y entusiasta en el homenaje a su amigo y compañero. Muchos de ellos hicieron un alto en el camino de sus compromisos profesionales para estar presentes en el festival y, acto seguido, subir al avión que les llevaría a su siguiente actuación», explica el biógrafo del cantante valenciano, Darío Ledesma.

Cuenta también Ledesma que los artistas que, por una u otra razón, no pudieron asistir al evento, adquirieron una entrada en la simbólica «fila cero», llegando a pagar hasta 25.000 pesetas por ella. Entre ellos se encontraban Juan Bau, Rocío Jurado, Carmen Sevilla, Augusto Algueró, Massiel y Patxi Andión.

Bruno Lomas, Yaco Lara, Dova y Manolo Escobar. / Diez Minutos

Versiones valencianas

La mayoría de los artistas que participaron en el homenaje optaron por interpretar canciones propias, pero algunos se atrevieron a versionar los éxitos de Nino Bravo. Una de ellas fue Dova, «la Barbra Streisand española», como la presentó aquella noche el locutor de radio Enrique Ginés. «Desde una fecha que ustedes todos conocen, yo me propuse rendir un homenaje a un gran compañero y valenciano, y la mejor forma fue cantando una de sus canciones», dijo la cantante de Tavernes de la Valldigna antes de entonar «Un beso y una flor» ante el entusiasmo del público.

Y antes de Dova había salido al escenario otro valenciano, Jaime Morey, para proclamar que todos los que estaban allí aquella noche estaban unidos por el «afecto, amistad, simpatía y admiración hacia Nino». «Me gustaría cantar la primera canción que a él le hizo famoso y con la que iniciamos nuestra amistad», anunció, para arrancarse a continuación con «Te quiero, te quiero».

Además de para homenajear a Nino Bravo, el concierto tenía un fin económico: recaudar dinero para la viuda del cantante, Marie, su primogénita Amparo y el bebé que estaba a punto de nacer. Por eso, más allá de las versiones que realizaron Dova y Jaime Morey, la mayoría de los artistas participantes ofrecieron algunos de sus éxitos del momento. Víctor Manuel, quien ahora recuerda aquel 1973 como «un año complicado» para él a nivel artístico, por su enfrentamiento con el régimen de Franco y el impulso que supuso para él el aplauso aquella noche del público valenciano, cantó Quiero abrazarte tanto. Els 5 Xics interpretaron «Buenos días, Señor» y Bruno Lomas, «El dinero». Fórmula V arrancó ovaciones con «Eva María» y Mocedades con «Eres tú».

Varios de los artistas que participaron en el homenaje aguardan en la barrera. / Diez Minutos

El momento más emotivo

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la noche se vivió al final de la actuación, cuando el reloj de la plaza de toros marcaba ya las dos de la madrugada. Tal como lo relató Darío Ledesma en "Nino: voz y corazón", una vez terminadas las actuaciones de los artistas invitados, el recinto se sumió en la más completa oscuridad.

«Era el momento final del espectáculo y, además, el más emocionante —recuerda el biógrafo del cantante—. Un único foco iluminó el micrófono vacío sobre el escenario mientras comenzaban a sonar los compases de una melodía muy conocida: ¡era ‘Libre’, en la voz de Nino Bravo, lo que sonaba a todo volumen por los altavoces de la plaza de toros! Las veinte mil personas que formaban la increíble masa del público se pusieron de pie y, entre suspiros y llantos, observaron cómo Los Superson acompañaban de nuevo a Nino para despedir el festival».

Galería fotográfica de "Lecturas" sobre el homenaje a Nino Bravo. / Lecturas

Allí estaba Pepe Juesas, el guitarrista de Los Superson, aún con el collarín y las escayolas con las que se recuperaba de las lesiones provocadas por el accidente en el que murió Nino. Y también el resto de la banda —Salvador, Juan y Vicente—, que ensamblaron sus instrumentos como tantas veces habían hecho con la voz de «Manolito».

«Temblaron miles de labios... ‘Libre’ sonó como un himno. Creo que todos sentimos en la garganta ese nudo que provocan las grandes emociones. Cerrando los ojos lo vimos allí..., sobre el mismo escenario en que un año antes cantara para València junto con su grupo: Los Superson’s». Esto lo escribió el periodista Guillermo J. Ortigueira para la carpeta interior de "Los artistas españoles a Nino Bravo", un disco doble que se publicó un año después con varias de las actuaciones de aquel concierto homenaje. El álbum, por cierto, nunca se ha reeditado, pero aún se pueden encontrar copias originales en mejor o peor estado, con precios que van de los 11,90 a los 63 euros (gastos de envío incluidos).

Julio Iglesias, Manolo Escobar, Víctor Manuel y Dova. / Diez Minutos