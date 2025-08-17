¡Culpable!

Ya sé que hay momentos difíciles en nuestras vidas. Que te levantas un día y los pies no encuentran el suelo sino el cañón del Colorado o las cataratas del Niágara. Y que la vida se ha convertido en otra muy distinta que en nada se parece a la de la noche anterior. Sé que el tiempo no existe, que es una construcción filosófica que a veces nos lanza sin remedio al foso de los tiburones. Que nos destruye como se destruyen los castillos de arena en las playas de la infancia. Hace unos días José María Ángel abrió los ojos y, como escribía Augusto Monterroso en el relato más breve de la historia de la literatura, el dinosaurio seguía al pie de un despertar que era la copia exacta de una pesadilla.

El principio de esa pesadilla fue que en los archivos de la Diputación de València había aparecido un título académico presuntamente falsificado por el mismo Àngel para promocionarse, hace cuarenta años, como funcionario de la Corporación provincial. Desconozco por qué si estaba ahí ese título -como «la carta robada» de Edgar Allan Poe- desde hacía cuarenta años no salió a la luz precisamente hasta el 29 de julio, día exacto del noveno aniversario de la Dana. Lo que sabemos es que esta vez la Agencia Valenciana Antifraude -una especie de «policía patriótica», como escribe Sergi Pitarch en elDiario.es- se dio mucha prisa y le pasó la pelota a Anticorrupción en apenas un rato. A las pocas horas de salir publicados en todas partes su nombre y los de varios familiares, José María Ángel presentó la dimisión como comisionado del Gobierno para la Dana y como presidente de los socialistas valencianos.

Pero unos días después todo adquiriría una dimensión distinta. La mañana de hace dos viernes, José María Ángel quiso borrarse del mapa, decir adiós silenciosamente a todo ese embrollo. Cuarenta años de reconocimiento en su partido y en las instituciones se iban al carajo porque en este país -sobre todo para gente progresista y de izquierdas- salir en la prensa y en las redes para mal -sea verdad o mentira lo que se dice- te condena irremediablemente a la «pena de muerte», como me decía un amigo cabreado por esa persecución. Nunca se sabe qué hay al final del túnel cuando en el túnel todo está oscuro y en esa oscuridad sólo se escuchan los rabiosos bramidos del Minotauro.

Dimitió José María Ángel enseguida de todos su cargos. Por respeto a las víctimas de la barrancada -dijo- y para defenderse de las acusaciones que la Diputación de València había ampliado prácticamente a toda su familia. Sangre, más sangre, como aquel «madera, más madera» que se decía más o menos en Los Hermanos Marx en el Oeste. Antes de que puedas defenderte, la sentencia ya está dictada y será para toda la vida: ¡culpable!

Pero luego nos enteramos de que el proceso llevado a cabo por Antifraude y la Diputación de València era una endiablada y más que sospechosa antología de turbiedades. La principal y no sé si delictiva: que ni la una ni la otra cumplieron con la obligación de informar personalmente al investigado -junto a otros dos funcionarios de la Diputación- para que pudiera preparar su defensa. No sólo eso, sino que la Diputación presidida por Vicente Mompó informó a la prensa en vez de al investigado y eso hizo que José María Ángel se enterara de todo cuando lo leyó en los periódicos, lo escuchó en la radio o lo vio en la tele. La cacería había empezado. Y perfectamente orquestada, además, por la Agencia Antifraude y la Diputación de València. Vaya mierda.

Por eso esta columna es lo primero que escribo sobre ese asunto desde aquel 29 de julio. Me repugna la utilización de la mierda para ensuciar la dignidad de la política y los tantas veces titubeantes itinerarios de la Justicia. El que pueda hacer que haga, dijo Aznar. Y la Agencia Valenciana Antifraude y la Diputación de València se aplican a ello con entusiasmo.

No sé si seguirán el acoso mediático y el que emprendió desde el primer momento la Diputación de València. Estoy seguro de que sí. La presa no se suelta así como así una vez desatada la cacería, y más después de obtener los resultados apetecidos. En todo caso, la justicia, la presunción de inocencia y los argumentos de las personas e instituciones implicadas han de mantener el pulso hacia la única meta deseable: ese bien común -hoy tan escaso- que es el conocimiento de la verdad. Y evidentemente: el deseo de que José María Ángel se ponga bueno pronto para que a la hora de dar sus explicaciones -si es que finalmente la Diputación se lo permite- no le falten las fuerzas.

José Manuel López

Dice el PP que por qué los socialistas no exigen la misma humanidad en el trato a Mazón que cuando se refieren a José María Ángel. Por si les sirve, entre otras y numerosas diferencias sustanciales, un detalle: José María Ángel dimitió de todos su cargos en el minuto uno de ser acusado de un presunto delito de falsificación curricular. Sin embargo, Mazón lleva mintiendo casi diez meses sobre dónde estaba o no estaba mientras morían en la barrancada de la Dana 228 personas. Y viendo cómo decenas de miles de personas se manifiestan cada mes en las calles exigiendo su dimisión. Cuando estaba acabando esta columna, leo en Levante-EMV que un joven familiar de una víctima de la Dana se le acercó en Torrent, lo llamó mentiroso y ante la prensa dejó muy claro algo que tanta gente lleva pensando desde aquel fatídico 29 de octubre: «no tuvo ni media palabra para las víctimas». Y sigue sin tenerlas. A eso es a lo que el PP llama humanidad, ¿no? A eso.