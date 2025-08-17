La joyería también vuelve a los 2000 y se rinde, de nuevo, a los pies

Fue en 2023 cuando Rihanna sorprendió a todos en Nueva York, tras la Met Gala, no por sus impactantes elecciones estilísticas, sino por la apuesta que hizo en las joyas. De todo lo que llevaba puesto aquella noche, un elemento brillaba por encima del resto: un anillo solitario de oro blanco de 14 quilates coronado por un diamante de 9 quilates. Los cazadores de tendencias se frotaron las manos: los 2000 habían vuelto y Rihanna lo acababa de confirmar.

Dos años más tarde -tiempo prudencial en el que las tendencias calan en la sociedad-, las joyas en los pies son una realidad. Lo son como tantos otros elementos propios del inicio de siglo que están volviendo a aparecer ante la mirada atónita de quienes ya lo llevaron, y en el caso de la bisutería de tobillos y dedos del pie, ha sucedido lo mismo.

Asociado a la tradición cultural hindú e integrado en occidente por la corriente hippie de los años 70, los anillos y las tobilleras tuvieron su máxima popularidad en la primera década de nuestro siglo. Desaparecieron de las tendencias vigentes y ahora, de nuevo, las principales 'trendsetters' de la moda las vuelven a lucir, aunque ya no en su versión tan boho, sino que se opta por la sofisticación y la elevación del complemento a la joya propiamente dicha, con metales y piedras preciosas.

Después de Rihanna fue la firma Rabanne quien confirmó esta teoría integrándolas en su desfile de primavera-verano de 2024. Después llego Leandra Medine, antes conocida como Manrepeller, quien los ha integrado en sus 'outfits' del día a día sin importar que, como Rihanna, lleva puesto en el dedo anular del pie: un solitario con diamante nacido de su colaboración con la marca de joyería Aflalo. Suficiente para que todas las fashionistas anden buscando el suyo por todo internet, más todavía al combinar algo tan caro con unas chanclas Havaianas de a penas 20 euros.

Al tiempo de Leandra Medine, el culmen fue cuando la influencer y diseñadora danesa Veneda Carter lanzó su propia línea de joyería incluyendo dos modelos de anillos para los pies con piedras preciosas, tanto brillantes como diamantes.

Lo cierto es que la tendencia nunca ha dejado de existir, a tenor de todas las opciones que siguen vigentes en tiendas online. Sin embargo, el tirón que supone que la tendencia vuelva a estar al alza ha obligado a todas las marcas a incluir pequeñas cápsulas de sondeo para ver hasta dónde va a llegar la tendencia.

Anillos para los pies hechos en València

En el caso de la firma valenciana Simuero, se han lanzado directamente a la piscina. Con una producción completamente artesana y con poco stock, han creado doce modelos diferentes de anillos para los pies. Como es habitual en sus creaciones, las joyas están diseñadas con plata de ley 925 reciclada e integran las piedras naturales características de su marca. Citrinos, cuarzos y circonitas son algunos de los modelos que han lanzado y que ya están teniendo gran acogida.

La opción segura: tobilleras

Frente a esta opción más arriesgada siempre quedarán las tobilleras, el complemento seguro que decora las piernas y que se ha mantenido fuerte en los catálogos de las marcas de bisutería desde los 90. Las hay de todas las formas, materiales y colores: de plata, rodio, oro, perlas o piedras engarzadas, hay tobilleras para cada tipo de situación.

En Sure Jewels tienen una decena de modelos creados en su taller de Alfafar. Además, incluyen símbolos clásicos del verano como son la salamandra, la caracola, el sol y la luna, entre otros, para mantener viva la esencia del Mediterráneo.

Las tobilleras de Sure Jewels. / SJ

Lo cierto es que, tal como apuntaba el New York Times hace unos días, la atención estilística está puesta en los pies desde hace algunos meses. Bien sea a través de la vuelta de las chanclas clásicas de goma, por las sandalias-joya o las joyas en solitario, los pies son los protagonistas de las tendencias de este verano.