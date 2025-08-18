Carmen de Burgos, la intrépida vida de la primera periodista de España y su conexión con la València republicana

Cuando Elizabeth Starcevic descubrió, a mediados de los años 70, la figura de Carmen de Burgos (Rodalquilar, 1867), quedó impresionada. Era una estudiante en la universidad City College of New York (CCNY) y tenía que buscar el objeto de su tesis. Por casualidad, en un libro que nunca más ha vuelto a encontrar, dio con este personaje de las letras españolas de la que no pudo encontrar demasiada información. El franquismo y su censura habían ganado una nueva partida a la memoria colectiva de una sociedad rica en las letras, en su amplio sentido, y había borrado a Carmen de Burgos de todos los archivos.

Sin embargo, la estadounidense sorteó los cortafuegos franquistas y a través de la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos pudo recapitular información de ella. La completó viajando hasta España en busca de los orígenes almerienses de Carmen de Burgos, contactó con su familia y lo que iba a ser una tesis doctoral terminó siendo el primer libro escrito sobre la primera periodista mujer de España, pionera en el género de la corresponsalía de guerra e impulsora fundamental del sufragio de la mujer, el feminismo y la igualdad de género. Buena parte de su obra quedó plasmada en el libro Carmen de Burgos, defensora de la mujer (Editorial Cajal, 1976).

Casi medio siglo después de esa publicación, la reputada periodista Asunción Valdés (Alicante, 1950) publicó la primera biografía de la reportera: Revivir, la nueva Carmen de Burgos (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2023). Estuvo investigando, localizando y documentando su vida y dio con este libro de la estadounidense, a quien no dudó en contactar. Ambas ya eméritas en sus profesiones, la unión de De Burgos las llevó a conocerse en España el pasado verano, cuando Starcevic volvió a España y acompañó a Valdés en algunas de las presentaciones de su libro sobre 'Colombine', el seudónimo que más usó esta periodista clave de principios del siglo XX.

Elizabeth Starcevic y Asunción Valdés en la Asociación de la Prensa de Madrid en el verano de 2024. / APM

Valdés había dado con este personaje histórico a raíz del 'Círculo de Conferencias Españolas por descubrir' que organiza el Instituto Cervantes. Dio entonces con un personaje al que no se resistió en analizar. Le propusieron, allí mismo, hacer un libro sobre la periodista que terminó compuesto por dos tomos, a tenor de toda la información en hemerotecas y archivos que pudo recapitular debido a la prolífica obra periodística y literaria de De Burgos. Encontró artículos de todas sus etapas y colaboraciones en diarios, desde ABC y el Heraldo de Madrid hasta las columnas de 'Lecturas para la mujer' del Diario Universal, periódico donde fue contratada convirtiéndose en la primera periodista oficial de España.

Leyó sus crónicas de viajes que realizaba gracias a las becas del Ministerio de Educación, ya que era profesora de carrera y optaba a estas estancias en el extranjero que después convertía en artículos para revistas. Sus novelas y las distintas obras le llevaron a conocer a una escritora perdida, pero que este libro vuelve a poner sobre la mesa.

"Todos los escritores y periodistas dejamos algo nuestro en lo que escribimos. Ella era muy autobiográfica y puedes ver su vida y sus tormentos, pero también sus ideales. Defendía los derechos de la mujer no por ideología, sino por ética, la de la igualdad entre hombres y mujeres. De todo eso hay constancia en prólogos y otros textos donde dejó su huella porque somos humanas, no robots", explica Valdés, que también fue pionera en el periodismo al ser la primera mujer en dirigir el Telediario de RTVE y ser la directora de comunicación de Casa Real. En el caso de De Burgos, se casó, se divorció, perdió a dos hijos y emigró a Madrid, donde comenzó su carrera en las humanidades desde cero y fundó la Cruzada de las Mujeres Españolas y presidió la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas.

Madrid. 26.04.2023. Presentación del libro Revivir, la nueva Carmen de Burgos, de Asunción Valdés, en el Ateneo. / José Luís Roca

Descubrió también su estrecho vínculo con València gracias a la amistad que mantuvo con Vicente Blasco Ibáñez y Francisco Sempere. De hecho, colaboró en El Pueblo, diario republicano de València, donde firmaba con el seudónimo de Gabriel Luna, uno de los personajes de La Catedral (1903) de Blasco Ibáñez, e incluso quedan documentos gráficos donde ella sale vestida de fallera, muestra de la relación que mantenía con València y el Mediterráneo, como recuerda Valdés.

"Fue una gran intelectual en una época donde la mujer no estaba destinada a estar en ningún espacio. Organizó varias consultas públicas a través del Diario Universal, donde preguntaba a los lectores si estaban a favor o en contra del voto femenino o de la Ley del Divorcio", explica Valdés. En ambos aspectos De Burgos fue fundamental, intercambiando cartas con los diputados en el Congreso para conocer su parecer sobre estas cuestiones que después quedaron materializadas gracias a ella y otras mujeres relevantes como Clara Campoamor y Victoria Kent.

De hecho, en las columnas diarias que escribía en Diario Universal para mujeres, no se dedicó a abordar los tradicionales asuntos domésticos, de higiene, belleza que importaban a la mujer. De Burgos decidió publicar contenido que también interesaba a ese sector de la población como fiscalidad, educación o política, consciente de que todo tenía una vertiente donde la mujer estaba implicada de una u otra manera.

Carmen Burgos, periodista y escritora, en una imagen del Archivo Alfonso AGA. / Archivo Alfonso AGA.

Marginada por el franquismo

"Pese a haber sido una mujer influyente en el primer tercio del siglo XX, fue olvidada y marginada por el franquismo para censurar su obra porque, además, formaba parte de la masonería", explica Valdés. "En el libro cuento el porqué de su importancia, en todas las causas donde fue precursora, como haber sido la primera corresponsal de guerra de España, cubriendo el conflicto de Melilla en 1909. Logró ser contratada de forma oficial por el periódico Diario Universal en 1903, además de colaborar después en otros medios como ABC o el Heraldo de Madrid", señala.

Su legado ha sobrevivido gracias a las hemerotecas y los archivos digitales de publicaciones de principios de siglo XX. De Burgos falleció en Madrid en 1932 y solo sobrevivió una hija que no dejó más descendencia. Valdés solo pudo contactar con familiares de primos hermanos que tuvo la almeriense, que arrojaron información más personal sobre esta figura que durante cuatro décadas ha estado olvidada y, lo que es peor, ha habido temor por reivindicarla.