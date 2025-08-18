La firma valenciana que arrasa en las playas y piscinas

Ir a la playa ya no se trata meramente de coger una toalla y tumbarse a tomar el sol. Cada vez más personas buscan una mayor comodidad para disfrutar de largas horas junto al mar. Incluso los objetos que buscan facilitar la experiencia veraniega -como protegerse del sol o evitar ensuciarse con arena-, ya no miran únicamente por la practicidad, sino también por la estética.

Por sus productos instagrameables que rápidamente se volvieron virales tanto en redes sociales como en las playas, la firma valenciana Flamingueo va más alla de los flotadores de unicornio que les posicionaron como una marca de referencia en la temporada estival. Con una creciente popularidad, la tienda lanza cada verano complementos innovadores que se agotan de forma veloz por esa mezcla entre utilidad y belleza que reúne.

La 'Tanning pool' de Flamingueo. / Flamingueo

Los complementos del verano

Flamingueo tiene una amplia oferta de productos que van desde flotadores de figuras fuera de lo común, mini-bar hinchable, sillas portátiles, sombrillas, entre otros varios accesorios de playa y piscina para garantizar un verano cómodo, pero sin perder el "glamour".

Hamaca plegable

Sin embargo, uno de los productos más deseados es una de sus sillas que tiene la particularidad de disponer de un agujero acolchado para la cabeza que permite tumbarse boca abajo a unos centímetros de la arena, de forma de que se puede leer o mirar el móvil con sombra, a la vez que se toma el sol uniformemente en la espalda. Gracias a su sistema de transporte tipo mochila, se facilita llevarla a cualquier lugar en el que instalarla en cinco posiciones ajustables. Es el modelo "May", disponible en un estampado a rayas de color azul, burdeos, beige y verde, pero suele agotarse rápidamente. Incluye detalles como portavasos, reposapiés y reposabrazos para amenizar las calurosas veladas bajo el sol.

La codiciada 'Tanning pool'

Para todos los que no tienen piscina, Flamingueo ofrece la "Tanning pool", una opción que permite tomar el sol sin pasar calor. Viene en diferentes tamaños y motivos: para compartir con otra persona en el modelo "Luna" de forma circular, o la talla individual, de cuadros ("Catalina"), rombos ("Elsa") o líneas ("Portofino"), en los colores aguamarina, rosa, turquesa, verde, azul y amarillo. Este inflable cuenta con su propio portavasos y puede usarse tanto para flotar sobre el agua o para ser llenado y hacer la función de una piscina hinchable en la que tomar el sol en la terraza o jardín de forma fresca.

Flotador hamaca

En los modelos "Kala" y "Bay", que se diferencian en el estampado que los adorna, estos curiosos flotadores están agotados en casi todos los colores que tiene el modelo por su precio competitivo. Además de ser un producto que se sale de lo habitual, es útil para mantenerse a flote en la piscina ya sea en posición de silla o de tumbona. Cuenta con dos almohadillas a cada extremo y una malla en el centro, a elegir entre cuadros vichy del formato "Bay", o las líneas de "Kala". La paleta de colores disponibles recoge el azul, verde, rosa y amarillo en tonalidades pastel, dependiendo de las existencias, especialmente en el periodo de las rebajas. Es uno de los artículos más económicos de la colección de verano, ya que se puede elegir entre colores y modelos que rondan los 11 y hasta los 16 euros, pero no por ello es menos práctico para romantizar el baño.