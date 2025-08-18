Más de 300 escritores valencianos salen en defensa de la AVL

Más de 300 escritores y escritoras valencianas se han unido en un mismo frente común en defensa del valenciano y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución que vela por su uso y normalización. Lo han hecho a través de un manifiesto donde expresan "el absoluto rechazo a las diferentes agresiones de diversa índole que está sufriendo nuestra lengua en los últimos tiempos y, a la vez, mostrar el apoyo a la AVL, que es la garante estatutaria de su regulación gramatical en tierras valencianas".

Los impulsores suman más de mil títulos literarios que han contribuido al patrimonio cultural valenciano y de ahí que la unión sea un hito, ya que además, como ellos mismos reconocen en el escrito, cada uno "tiene una sensibilidad y preferencia política, social y lingüística, pero nos une un mismo oficio y una misma herramienta: nuestra lengua".

Se reivindican como trabajadores de la lengua y por ello se ven en la obligación de dar un paso adelante para pedir que el valenciano salga de cualquier debate partidista, al tiempo que denuncian el "arrinconamiento" al que está sometido con las nuevas normativas del sistema educativo, "el único ámbito de uso donde hasta ahora se aspiraba a cierta normalidad".

Además de esa discriminación del valenciano en la educación y la asfixia a la AVL, el manifiesto también alerta sobre los "intentos" para minimizar el uso en la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana donde se integra la cadena pública À Punt.

Dentro de las reivindicaciones de los escritores y escritoras, ponen también el foco en que las cuestiones gramaticales como la ortografía se debatan únicamente en los escenarios académicaos pertinentes como es la propia AVL o las universidades valencianas, en referencia a la reciente polémica por el acento de "València" que finalmente ha seguido su recorrido admimnistrativo y se encuentra en el periodo de exposición pública en el Ayuntamiento de València, a propuesta de PP y Vox y pendiente de las alegaciones de PSPV y Compromís.

"Pedimos que queden fuera del ámbito de la opinión pública y de las redes sociales, como pasa en cualquier otra lengua. Sería absurdo leer en la prensa española debates encolerizados sobre, por ejemplo, si el castellano debería mantener o no la grafía de la "z", cuando la inmensa mayoría de hablantes de español no la pronuncian de manera distinta a la "s". Es decir, pronuncian igual "zapato" que "sábado", argumentan.