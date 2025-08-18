La Generalitat destina 300.000 euros al arte urbano para promover la diversidad
Esta iniciativa de Igualdad busca transformar calles y plazas en escenarios artísticos que reflejen la pluralidad social y 99 municipios valencianos ya se han adherido
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha concedido un total de 298.959,33 euros en subvenciones destinadas a fomentar la diversidad a través del arte urbano en un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa pretende que las calles se conviertan en un espacio para la inclusión, la creatividad y la convivencia ciudadana.
El director general de Diversidad, Stephane Soriano, ha destacado el éxito de esta nueva línea de ayudas de la Conselleria, de la que 99 ayuntamientos han reunido los requisitos, y ha añadido que “con esta vía de financiación queremos que cada municipio tenga la oportunidad de convertir su paisaje urbano en un reflejo de la sociedad plural que somos”.
“El verdadero valor de estas subvenciones no está solo en el importe concedido, sino en la capacidad de transformar el espacio urbano en un espacio compartido y representativo”, ha puntualizado Soriano.
Además de incentivar la creatividad artística, la iniciativa persigue reforzar el sentido de comunidad, impulsar la participación ciudadana y ofrecer oportunidades a artistas locales y emergentes.
Los proyectos seleccionados incluyen desde murales colectivos y talleres intergeneracionales hasta instalaciones efímeras con mensajes de inclusión y respeto.
Estas intervenciones artísticas reflejarán la diversidad social y cultural de sus vecindarios y prevé la transformación de muros y plazas en espacios de expresión colectiva.
Los ayuntamientos iniciarán las intervenciones artísticas durante los próximos meses, con la previsión de que, para finales de año, estén terminadas y los visitantes y vecinos puedan contemplarlas.
