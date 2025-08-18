Récord de participación en el Campus Internacional Valencia Danza

Arranca el XVI Campus Internacional de Danza de València, organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), en colaboración con la Fundación Hortensia Herrero. Esta edición cuenta con 150 participantes, alcanzando la cifra más alta de todas las ediciones, procedentes de diferentes comunidades autónomas y el extranjero, siendo un 70% de fuera de la Comunitat Valenciana.

Este Campus Internacional cuenta desde hace doce años con el impulso de la Fundación Hortensia Herrero y, gracias a esta entidad, se celebra en el Complejo Cultural y Deportivo de La Petxina. Además, la Fundación beca a 15 jóvenes bailarines de la Comunitat Valenciana, incluyendo en cinco de esas becas el alojamiento y manutención.

Un verano de danza clásica

El Campus Internacional València Danza es un encuentro de estudiantes de danza, bailarines pre-profesionales, así como bailarines de compañías nacionales e internacionales. El Campus, presidido por la valenciana Gema Casino Penalba y dirigido artísticamente por Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco, celebra este año su decimosexta edición volviendo a agotar todas las plazas ofrecidas. Se trata de doce jornadas en las que los estudiantes viven por y para la danza, en un entorno privilegiado como es el Complejo de la Petxina, de la Fundación Deportiva Municipal. Gracias a este Campus, los jóvenes estudiantes de danza tienen la posibilidad, por un lado, de trabajar durante las mañanas la preparación física y la parte la técnica de la danza y, por otro lado, tienen la oportunidad por las tardes de conocer extractos de piezas de coreógrafos de renombre internacional, desarrollando la parte artística tan necesaria.

Campus Danza / Levante EMV

Al igual que en las últimas ediciones, ADAM ha alcanzado varios acuerdos con distintas compañías nacionales e internacionales, para poder otorgar estancias a participantes del Campus, y de esta manera que puedan experimentar el día a día de trabajo en una compañía. Podrán disfrutar de estancias en la Compañía Nacional de Danza, Valencia Dancing Forward, la compañía IT Dansa, y como novedad para esta edición en Ballet Theater Basel y en Stuttgart Ballet. También se van a ofrecer otras estancias de una visión más formativa en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, de Valladolid, así como en el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha señalado que “para el Ayuntamiento de València es un orgullo acoger en el Complejo de La Petxina, un año más, el Campus Internacional de Danza de Valencia. Una cita importante para nuestros jóvenes bailarines y bailarinas, que posiciona nuestra ciudad a nivel internacional como cuna y hogar de la danza, el arte y la cultura del esfuerzo”. En este sentido, desde el gobierno municipal ratifican el compromiso del Consistorio con el impulso del talento artístico en València. “Vamos a seguir apostando por la juventud valenciana, apoyando la creación de nuevas oportunidades y promocionando disciplinas artísticas a través de eventos internacionales como este Campus”, ha manifestado la edil.

El equipo directivo de ADAM destaca que “tenemos la suerte de poder ofrecer a todos los participantes del Campus la posibilidad de conocer a diferentes maestros/as y a grandes profesionales que transmiten su pasión por la danza, cada uno desde su experiencia en este ámbito, así como desde su visión, de manera que sus aportaciones tienen la meta del enriquecimiento de los participantes en este arte. Este año estamos orgullos de poder ofrecer la ampliación del Campus, gracias al apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, ya que tenemos la oportunidad de contar con unas magníficas condiciones e instalaciones que logran la consolidación del Campus en la ciudad de València, como un referente de la danza a nivel nacional e internacional”

Campus Internacional de Danza / L-EMV

El equipo de profesionales encabezado por Gema Casino, Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco, está formado por, Arantxa Argüelles, Emmanuelle Broncin, Laura Fernández, Luis Gadea, Rebecca Gladstone, María López, Juan Polo, Jaime Roque y Javier San Martín, todos ellos grandes figuras del mundo de la danza de gran prestigio internacional.

La Muestra de Clausura se celebrará en el Auditorio Municipal de Ribarroja el 29 de agosto a las 17:30 horas, con entrada gratuita. En esta muestra se pondrá en escena todo lo trabajado por los participantes durante el Campus, poniendo un broche de oro a la clausura de esta edición.

Mario Galindo, del Campus a la Gala Somos Arte

Cabe destacar el valor del Campus ADAM como trampolín hacia el mundo profesional de la danza. De hecho, la próxima edición de la Gala Somos Arte cuenta entre su elenco de estrellas con Mario Galindo, actual solista de la Compañía Nacional de Danza, quien participó en la edición del Campus ADAM 2018. La gala está organizada también por la Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo (ADAM) y cuenta con la inestimable colaboración de la Fundación Hortensia Herrero. El Palau de Les Arts Reina Sofía acoge la novena edición, que tendrá lugar el día 27 de septiembre y cuya recaudación se destinará a la Fundación Asindown.