"Con los presupuestos actuales, nuestra lengua está desamparada"

Un total de 512 escritores y escritoras valencianas se han unido en un mismo frente común en defensa del valenciano y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución que vela por su uso y normalización. Lo han hecho a través de un manifiesto donde expresan "el absoluto rechazo a las diferentes agresiones de diversa índole que está sufriendo nuestra lengua en los últimos tiempos y, a la vez, mostrar el apoyo a la AVL, que es la garante estatutaria de su regulación gramatical en tierras valencianas".

Los impulsores suman más de mil títulos literarios que han contribuido al patrimonio cultural valenciano y de ahí que la unión sea un hito, ya que además, como ellos mismos reconocen en el escrito, cada uno "tiene una sensibilidad y preferencia política, social y lingüística, pero nos une un mismo oficio y una misma herramienta: nuestra lengua". En el manifiesto hay nombres propios de la literatura autonómica de todas las generaciones, desde Emili Rodríguez-Bernabeu y Josep Piera pasando por Beatriz Marrodán, Raquel Ricart, Ferrán Torrent, Rafa Lahuerta, Mercè Viana o Martí Domínguez.

Uno de los impulsores, el profesor y escritor Josep Antoni Fluixà, explica a este diario que el objetivo último de este manifiesto es reclamar que se revisen los presupuestos destinados al valenciano, que sufrieron un gran recorte en manos de PP y Vox, que impide las actividades de difusión, fomento de uso y lectura y normalización del valenciano. El organismo más afectado es la AVL, pero como recuerda Fluixà, "también asociaciones o fundaciones como Full o Bromera que, con el pretexto de que son 'catalanistas', aunque no lo ponga en ningún sitio, se les han reducido las subvenciones". "Nuestra lengua está desamparada", lamenta el escritor.

El president Mazón y la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó, reunits en el Palau. / Levante-EMV

En este sentido, recuerda que estos ataques a la lengua propia van contra la Constitución Española y contra el Estatut d'Autonomía. "En la carta magna se apela a la protección de todas las lenguas oficiales del país y en el Estatut a que es la Acadèmia quien tiene la potestad y autoridad sobre su regulación; si en los presupuestos no hay partidas para el uso del valenciano, se está vulnerando la norma", indica Fluixà.

Este manifiesto podría ser el principio de más acciones reivindicativas en apoyo a las instituciones y entidades que velan por el valenciano. Fluixà destaca el gran apoyo logrado por parte del medio millar de firmantes de este escrito, donde se pide también que el valenciano salga de cualquier debate partidista, al tiempo que denuncian el "arrinconamiento" al que está sometido con las nuevas normativas del sistema educativo, "el único ámbito de uso donde hasta ahora se aspiraba a cierta normalidad".

"Un arma de agresión política"

De hecho, instan a los ayuntamientos, diputaciones y Generalitat a abandonar el idioma como un arma de agresión política porque "en vez de atacar al adversario, se agrede al usuario de la lengua y a la propia lengua", lo que termina por asimilar que el valenciano es una cuestión "problemática" y se abandona el uso. "Justamente eso es lo que pretenden determinadas opciones políticas que recuerdan a otras épocas de prohibiciones lingüísticas como en los tiempos más duros de la dictatura franquista", apuntan.

"Mazón entró a gobernar y dijo que quería 'valencianizar' la Acadèmia, lo que no tiene sentido ya que la institución ya es valenciana, pero quiso ir contra la política de Compromís de preferir algunas terminaciones verbales frente a otras, pero está todo aceptado y se puede decir de todas las maneras. Tendría que haber matizado con que quería 'valencianizar' la administración; es una manipulación poética, como lo de Vicent Mompó diciendo que se terminaron 'les vacances' y vuelven 'les vacacions', ambas son válidas", explica Fluixà.

Con ese ejemplo, el escritor visibiliza los intentos políticos por menoscabar la integridad de una lengua que está abierta a todos, como demuestra también la relación de nombres que han firmado el documento, con multitud de tipos de valenciano empleados; desde el estándar hasta el barcelonés, "cada uno somos de una parte de la Comunitat Valenciana y todos están aceptados", señala.

Pleno de la AVL en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Dentro de las reivindicaciones de los escritores y escritoras, ponen también el foco en que las cuestiones gramaticales como la ortografía se debatan únicamente en los escenarios académicaos pertinentes como es la propia AVL o las universidades valencianas, en referencia a la reciente polémica por el acento de "València" que finalmente ha seguido su recorrido admimnistrativo y se encuentra en el periodo de exposición pública en el Ayuntamiento de València, a propuesta de PP y Vox y pendiente de las alegaciones de PSPV y Compromís.

"Una institución, por muy democrática que sea, no puede cambiar el nombre de un lugar o su ortografía, porque las competencias sobre la corrección de estos nombres son de la AVL, no de un ayuntamiento", indica el profesor Fluixà.

Debate estéril en otras lenguas

"Pedimos que queden fuera del ámbito de la opinión pública y de las redes sociales, como pasa en cualquier otra lengua. Sería absurdo leer en la prensa española debates encolerizados sobre, por ejemplo, si el castellano debería mantener o no la grafía de la "z", cuando la inmensa mayoría de hablantes de español no la pronuncian de manera distinta a la "s". Es decir, pronuncian igual "zapato" que "sábado", argumentan.

Además, también critican que en ese debate se otorgue a cada posición una tendencia política entre los que están a favor de mantenerla y los que están en contra. "Siguiendo la lógica de aquello opinable, es todavía más absurdo hacer que la cuestión de la grafía "z" pueda ser objeto de una votación en un ayuntamiento cualquiera", prosiguen.

En este sentido vuelven a reconocer la labor de la AVL que siguió actuando en su tarea de regulación de la lengua "sin ningún tipo de presión" y desde un punto de vista técnico pese al revuelo en torno a este debate público de la acentuación de València que todavía está por resolver, y agradecen las herramientas que la AVL ofrece para el desempeño de su trabajo como puede ser el Nomenclàtor Toponímic Valencià así como el Diccionari Normatiu Valencià.

"En definitiva, no pedimos nada más que no tenga el resto de colegas de las otras lenguas del estado: continuar escribiendo para contribuir al patrimonio literario valenciano, sin tener que estar continuamente pendientes de los azares extralingüísticos que afectan nuestra herramienta de trabajo", zanjan.

Puedes consultar aquí los autores y autoras que han firmado el manifiesto:

Además de autores y autoras, se han unido a este manifiesto asociaciones y colectivos como el Casal Popular 'Tío Cuc' de Alicante, 10 de la Ploma Cooperativa de Lletres, la Associació Cultural Algoleja, el Renadiu de la Vall d'Albaida, Amics de Joan valls i Jordà, el Pont Cooperativa de Lletres, el Col·lectiu d'Escriptors i Escriptores de la Ribera y el Institut d'Estudis Comarcals Camp de Túria.