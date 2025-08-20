Alice Kellen vuelve a las librerías con "Sigue lloviendo"
El nuevo libro de la escritora valenciana saldrá a la venta a principios de septiembre
La valenciana Alice Kellen (1989) se ha convertido en una de las voces más relevantes de la novela contemporánea en castellano. Con varios millones de ejemplares vendidos, sus libros inspiran a miles de lectores en todo el mundo, consolidándola como un fenómeno en redes sociales como Instagram y TikTok. Su sensibilidad, y personajes tridimensionales cautivan gracias a su capacidad de retratar las emociones humanas, creando un microcosmos lleno de vida en cada una de sus historias. En septiembre, la autora publicará "Sigue lloviendo", una de sus apuestas más conmovedoras que, en esta ocasión, transcurre en espacios valencianos como el barrio de Russafa o la playa de la Malvarrosa.
Alice Kellen -cuyo nombre real es Silvia Hervás- destaca por su habilidad a la hora de insuflar vida a sus personajes. Así, "Sigue lloviendo" respira gracias a unos protagonistas a los que el lector conocerá en el momento más oscuro de sus vidas. La historia arranca con un divorcio que dejó rotos a los protagonistas obligándolos a reconstruirse el uno sin el otro. Pero, si bien la tendencia de Víctor al autosabotaje y la de Sara a la huida parecen definir su relación, flashbacks al pasado mostrarán su luz, una luz que los irá inundando poco a poco a medida que se abran a la atracción magnética que sintieron por el otro desde la tarde en que sus caminos se encontraron bajo una tormenta por primera vez. Unos personajes que, en definitiva, conquistarán al lector desde la primera página.
Ha publicado dieciséis novelas, entre ellas "Nosotros en la luna", "El mapa de los anhelos", "La teoría de los archipiélagos", "Donde todo brilla" y "Quedará el amor".
En la pequeña y gran pantalla
Las historias de Alice Kellen cobran vida en la gran y pequeña pantalla. Así hace unos meses, Netflix anunció que llevará a la pantalla El mapa de los anhelos, en formato miniserie. «El mapa de los anhelos cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí.», apunta la escritora, tras darse a conocer la noticia. Por otra parte, hace solo unas semanas acabó de rodarse la película "Todo lo que nunca fuimos", cuyo estreno está previsto exclusivamente en cines en 2026
- Las primeras viviendas en venta de las torres del Parc Central de València superan los 500.000 euros
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- La Aemet alerta de un día 'muy adverso' en Valencia por los reventones, las tormentas y el calor
- Abatido a tiros un hombre tras intentar agredir con un cuchillo a dos policías
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Benifaió
- Muere la mujer que denunció a su pareja por retenerla durante doce días en Llíria
- Melody actuará gratis en una localidad de l'Horta