Alice Kellen vuelve a las librerías con "Sigue lloviendo"

La valenciana Alice Kellen (1989) se ha convertido en una de las voces más relevantes de la novela contemporánea en castellano. Con varios millones de ejemplares vendidos, sus libros inspiran a miles de lectores en todo el mundo, consolidándola como un fenómeno en redes sociales como Instagram y TikTok. Su sensibilidad, y personajes tridimensionales cautivan gracias a su capacidad de retratar las emociones humanas, creando un microcosmos lleno de vida en cada una de sus historias. En septiembre, la autora publicará "Sigue lloviendo", una de sus apuestas más conmovedoras que, en esta ocasión, transcurre en espacios valencianos como el barrio de Russafa o la playa de la Malvarrosa.

Alice Kellen publica nuevo libro en septiembre / Levante-EMV

Alice Kellen -cuyo nombre real es Silvia Hervás- destaca por su habilidad a la hora de insuflar vida a sus personajes. Así, "Sigue lloviendo" respira gracias a unos protagonistas a los que el lector conocerá en el momento más oscuro de sus vidas. La historia arranca con un divorcio que dejó rotos a los protagonistas obligándolos a reconstruirse el uno sin el otro. Pero, si bien la tendencia de Víctor al autosabotaje y la de Sara a la huida parecen definir su relación, flashbacks al pasado mostrarán su luz, una luz que los irá inundando poco a poco a medida que se abran a la atracción magnética que sintieron por el otro desde la tarde en que sus caminos se encontraron bajo una tormenta por primera vez. Unos personajes que, en definitiva, conquistarán al lector desde la primera página.

Ha publicado dieciséis novelas, entre ellas "Nosotros en la luna", "El mapa de los anhelos", "La teoría de los archipiélagos", "Donde todo brilla" y "Quedará el amor".