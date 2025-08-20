"Es todo una estrategia de PP y Vox para hacer desaparecer el valenciano"

El apoyo masivo de la literatura valenciana a un manifiesto impulsado para denunciar públicamente los ataques políticos a la lengua propia y su institución reguladora, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ha dejado una fotografía casi sin precedentes: el frente común de alrededor de 500 escritores y escritoras en defensa del valenciano. Todos han secundado este documento que denuncia los recortes aplicados por el Consell a las políticas de uso y fomento del valenciano así como a la asfixia económica de la AVL. "Es la misma estrategia de siempre, hacer desaparecer el valenciano reduciendo su poder, generando un conflicto para que al final el usuario deje de utilizarlo", señala Rafa Lahuerta.

Es un sentimiento común entre todos los escritores y escritoras con los que ha contactado Levante-EMV y una de las reivindicaciones del manifiesto hecho público el lunes. Para la filóloga y escritora Purificación Mascarell, la situación debe verse desde una perspectiva más amplia e insta a pensar en la lengua como un instrumento utilizado desde Ausiàs March en el siglo XV. De ahí que reconozca que, aunque en estos momentos "estamos atravesando una época oscura con políticos que odian nuestra lengua y vinculan el valenciano con un problema, el valenciano seguirá vivo", asegura. "Muestra de ello es este manifiesto, que supone una alegría porque es la reacción de muchos escritores y escritoras que se han unido para denunciar la situación que atraviesa nuestra lengua".

Es precisamente el poeta y escritor Josep Piera quien también incide en que esta situación viene de lejos aunque cambien las formas. Para el referente de la literatura en valenciano, esta situación "es una trampa" para volver a la confrontación social. "Son políticos que no quieren a nuestra lengua y cada vez usan artilugios diferentes; nosotros no queremos un conflicto político, no entramos en él, somos usuarios de la lengua; la queremos y la usamos. Estoy harto de esa actitud del autoodio profundo que muestra una parte de nuestra sociedad", reconoce.

Cartel en favor del valenciano en las aulas, instalado en febrero con motivo de la consulta que impulsó Educación sobre la lengua base. / Francisco Calabuig

En ese mismo sentido apunta la artista y escritora Anna Moner, para quien las polémicas generadas en torno al valenciano así como los intentos por menoscabar la lengua "solo pretenden que se reduzca el interés y se deje de hablar". "No son guerras nuevas, son batallas ya superadas, pero siguen usando las mismas armas políticas", señala. "Es siempre el mismo marco ficticio, la política intentando crear una confrontación por la lengua pese a que la sociedad no está en esas", concluye Mascarell.

Daño a la lengua y a la "autoestima colectiva"

El escritor de 'Noruega' también apunta que desde el Consell se llevan a cabo acciones "que no benefician a nadie". "Se pone a la lengua en el disparadero y lo convierten en un motivo de conflicto cuando es justo lo contrario, el valenciano es un elemento de autoestima colectiva que debería darnos un impulso, no hablo de separatismo, hablo de amor propio, de imagen colectiva".

Aterrizando lo que se califica de "campaña" por desprestigiar el valenciano, todos los escritores apuntan a los intentos estériles del Consell por "hacer desaparecer" el valenciano. El ejemplo más evidente, tal como recuerdan, fue el referéndum impulsado por la Conselleria de Educación para que medio millón de familias valencianas eligieran la lengua base en las aulas. Fue en febrero y el valenciano se impuso con el 61 % de los apoyos, pero desencadenó otras consecuencias como la declaración de Alicante como zona castellanohablante, como recuerda Piera.

Conmigo que no cuenten para traicionar a lo que me da la vida, la lengua, por la que he trabajado siempre para pulirla y mejorarla" Josep Piera

"Es un ataque sistemático; primero cuestionan la unidad de la lengua, luego a la Acadèmia y ahora también la ortografía de las palabras", señala el poeta. Moner añade los recortes a la educación, la reducción del uso del valenciano en À Punt y el desprestigio de la AVL, más allá del recorte presupuestario que le han aplicado", indica. "Es un proceso pensado y calculado para terminar con el respeto y reconocimiento de la lengua, se busca que dejemos de trabajar pero solo nos dan más ganas de continuar y de ahí nace este manifiesto", señala la escritora de Vila-Real.

Un frente común literario

El lunes se hizo público un manifiesto en defensa del valenciano y su máxima institución, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que suscribieron en torno a 500 escritores y escritoras de la Comunitat Valenciana. En el documento se denuncian ataques políticos y recortes presupuestarios que ponen en riesgo la normalización de la lengua, tal como defienden autores de todas las generaciones. Se denuncia la reducción de fondos por parte del gobierno autonómico de PP y Vox, que afecta tanto a la AVL como a entidades culturales y editoriales. Los firmantes reclaman que el valenciano quede fuera del debate partidista y subrayan que la lengua es su herramienta común, más allá de sensibilidades ideológicas.

Entre las reivindicaciones, destacan que las cuestiones gramaticales y ortográficas sean tratadas en ámbitos académicos, no en la Administración, en referencia a la polémica sobre la acentuación de “València”. También denuncian que se use, de nuevo, la lengua como “arma de agresión política” y reclaman a las administraciones "respeto" a las competencias de la AVL. Los autores insisten en que solo piden lo mismo que cualquier otra lengua del Estado: poder seguir creando y escribiendo en valenciano sin verse condicionados por disputas ajenas a la literatura y a la vida cultural.