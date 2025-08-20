In Memoriam, Joseph Gulsoy

Lamentamos profundamente la pérdida de Joseph Gulsoy (Ordu, Turquía 15/8/1925 – Aurora, Canadá 19/8/2025) la pasada noche. Nos deja el hispanista más longevo que ha estudiado la lengua de los valencianos, precisamente cuatro días después de cumplir sus cien años.

Conocí al catedrático Joseph Gulsoy el 25 de febrero de 1999, justo un día después de que fuese investido doctor honoris causa por la Universitat de València. Le recogí en el hotel de Valencia para llevarle ante los estudiantes de Periodismo del CEU. Recuerdo perfectamente la conversación dentro de mi coche: temas lingüísticos (sobre todo el mal llamado valenciano “apitxat”), temas personales, temas sociales y el tema del factor común que nos unió, el profesor y amigo Emili Casanova.

Gulsoy junto a García Perales / Levante-EMV

Ya en la facultad, su intervención magistral me despertó un profundo respeto porque encontré en él un camino que coincidía con mis ideales: la concordia, el amor a la lengua ancestral de los valencianos y el estudio conjunto de todas sus variedades. De hecho, ante preguntas de los futuros profesionales de la comunicación, tengo recuerdo de su respuestas: sobre el modelo de la lengua periodística hay que tener equilibrio entre lo literario y la vulgaridad (vulgus ‘pueblo’); sobre el conflicto lingüístico, Gulsoy proponía a Ramon Llull como ejemplo de concordia entre musulmanes, cristianos y judíos, mediante el diálogo y la escucha activa de todos los participantes.

Durante un tiempo me quedó grabada en mi memoria el paso de esta figura tan espectacular (un armenio perseguido por turcos, refugiado en Canadá y que vino a Valencia en 1957 a aprender valenciano para realizar una tesis doctoral... no me digan que no es un argumento vendible), de tal forma que mi maestro, el incombustible Casanova, me ofreció realizar una entrevista al profesor en el mismo Canadá, durante mi estancia en Toronto de camino a un congreso internacional en que presenté una comunicación sobre el ALPI (mi otra alma). En principio iría acompañado del catedrático valenciano. Y cabe decir que tuve contactos con David Heap, discípulo de Gulsoy, quien estuvo por tierras valencianas en su tarea de recuperación de los materiales atlánticos perdidos (una especie de cruzada por los reinos hispánicos, que tuvo su final feliz en www.alpi.csic.es).

Dicho y hecho. Por correo, Gulsoy se alegró y me ofreció buscarme hotel (me hablaba de ‘bed king’ y me parecía extraterrestre). Al final, el jueves 28 de julio de 2005 me tomaba la primera cerveza en Canadá (no conocía yo sus restricciones, después de que me denegaron tomar cerveza en la CN Tower y otros lugares) en el Faculty Club de la Universitat de Tortono, durante una comida (en la que nos acompañó Aitana Guía). La entrevista personal de sobremesa me dio para una publicación en El País bajo el título “Tocat pel valencià”, del 16/2/2006, con motivo de la visita de Gulsoy a Valencia para participar en el congreso de Joan Coromines. Fue en diciembre de 2005 y aproveché nuevamente para traer a Gulsoy al CEU para realizar una conferencia para futuros profesionales de la comunicación.

Con todo, me considero un privilegiado haber colaborado con el profesor Gulsoy durante las dos últimas décadas, desde aquel noviembre de 2013 en que Enguera lo proclamó Hijo Adoptivo, hasta el día de hoy que lamento profundamente su pérdida, tras haber conseguido ser el único filólogo internacional centenario que haya estudiado las hablas hispánicas, entre las cuales, la lengua de los valencianos. No podía ser de otra manera, Gulsoy llegó al valenciano de manera natural, lengua que perfeccionó en los mercados y las calles de la ciudad de Valencia, ciudad donde conoció al verdadero amor de su vida, Hildegard (fallecida en 2010, que deja tres hijos: Andrea 1962, Angela 1964, Chris 1971). Y es que su tesis versó sobre el vocabulario valenciano del setabense Joaquín Sanelo, inicio verdadero de su pasión por la lengua de los valencianos, siempre de la mano de su maestro incondicional, Joan Corominas (que no llegó a los cien).

Era hombre de palabra

Gulsoy era hombre de palabra. Prometió terminar su estudio pendiente sobre las hablas de la Canal de Navarrés (que empezó en los años 60 y 70), “abans d’aclucar els ulls” (según me confesó en la entrevista). Y lo cumplió. En 2024 la AVL publicó su Vocabulario de Enguera de la Canal de Navarrés (un año antes, el IETEC y el Ayto. de Enguera publicaban su anexo, bajo el título Antología de la literatura enguerina). Son dos obras que constituyen un auténtico colofón de la metodología gulsoyniana: pulcra, veraz, rigurosa y clara. Me siento orgulloso de haber intermediado entre la sabiduría y la persona de un profesor tan emblemático como Joseph Gulsoy.

Y hablo de la parte personal, puesto que lo considero un gran humanista. En agosto de 2023 tuve la ocasión de visitarle en persona a su residencia de Aurora (Canadá), acompañado de mis dos hijas. Su sobrina nieta Minerva siempre fue un apoyo incondicional para que mi contacto con el profesor no haya decaído durante los últimos años.

Se va un humanista centenario. Nos deja la figura de quien entendió la esencia de los valencianos, lejos siempre de batallas estériles que nos dejan en inferioridad de condiciones, que nos convierten en meros satélites de planetas ingentes que arrasan con todo. Siempre nos quedará su legado: la estima y el respeto por la tierra, por las personas, sus peculiaridades del habla. Adiós, profesor, hasta siempre y gracias por haberme considerado su amigo.